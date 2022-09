A Szép, az Igaz és a Jó – Szeptember 17. és 25. között újra Ars Sacra Fesztivál

Hosszas lépcsőzés után juthattunk el (ámbár ha kell, van lift is a házban), a Méta terembe ahol az eseményre készülődtek a meghívottak és a vendéglátók.

„Az Ars Sacra Fesztivál 16. évéhez érkezett, idén a mottó: »Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket« János evangéliumából vettük, mert azt gondoltuk, hogy ebben a békétlen világunkban valóban úgy szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Jézus úgy szeretett minket, hogy a szegényeket megetette, a betegeket meggyógyította, és amikor keresztre szegezték, feltámadása után nem azt mondta tanítványainak, hogy »Fiúk, hol voltatok? Ez nem volt szép!«; hanem az átszúrt kezébe tüzet rakott és halat sütött nekik. Úgyhogy ez igazán jó példa a számunkra. Az Ars Sacra Fesztivál gyökerei Párizs, Bécs, Brüsszel és Lisszabon után a Budapesten megrendezett, 2007. évi Városmisszióhoz nyúlnak vissza. Gyönyörű ívet írt le az a tizenöt év a tavalyi 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig.

Azt látjuk, hogy az emberek éheznek az igazra, a szépre és a jóra. Úgy tűnik, hogy a mi kis kezdeményezésünket túlnőtte ez a fesztivál, amely másfél évzed során mára Európa több nagyvárosából bekapcsolódó rendezvényekkel bővült. Az Ars Sacra Fesztiválnak a célja az, hogy a kultúra mélyén lévő szakralitást a felszínre hozza a művészetek segítségével.

A művészet, ugyanis, ha igazi, bensőleg a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség elfordul az Egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez.

Ezt II. János Pál pápa írta a művészekhez írott levelében.

Az európai kultúra a hitből épült fel. Kultúránkban a remény jelei felfedezhetőek, ha a hit meg is gyengült. Több olyan kezdeményezéssel találkoztunk a közelmúltban, ahol a művészek, befolyásos vezetők és a média is összefogott egy olyan kulturális átalakulás érdekében, amely elősegíti a közjót, az egyetemes értékeket és az emberek találkozását. Például augusztusban tartott csúcstalálkozót Rómában a Vitae Global Foundation, az Élet Globális Alapítvány ezzel a célkitűzéssel. Ezen a találkozón Ferenc pápa is részt vett és azt hangsúlyozta, hogy a művészek a szépség őrzői, a találkozás kultúrájának nagykövetei és az egész emberiség számára a remény tanúságtevői.

Az Ars Sacra Fesztivál 2022-ben több mint tíz művészeti ágban, nyolcvan településen, mintegy négyszáz programban valósul meg. Kiemelt programjaink közül néhány kiállítást említenék meg; Maria de Faykod szobrászét, aki magyar származású, Franciaországban élő művész, a Lourdes-i kegyhely keresztútjához készült nagyméretű fotóit a Szent István-bazilika altemplomában állították ki . Azért különleges ez a keresztút, mert nem ott ér véget, hogy Jézust sírba helyezik, hanem ott, hogy Jézus feltámad. Igazából ez az üzenete az egész Ars Sacra Fesztiválnak is, van reményünk és jövőnk: ebből a feltámadásból az egész életünkön keresztül tudunk erőt meríteni. Itt az ősz, szeptember 17-én elkezdődik a kilenc napos Ars Sacra Fesztivál, az »őszi kultúraszüret«” – hallhattuk a megnyitón Dragonits Mártától, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnökétől.

Toroczkay Ilona ismertette a kiemelt programokat: „Istenről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni; mi a művészet nyelvén szeretnénk, és úgy próbáljuk ezt megoldani, hogy elsősorban a legjobb művészeket és a legjelentősebb művészeti alkotásokat igyekszünk bemutatni, ezért vannak a kiemelt programok. Ezek száma évente úgy huszonöt-harminc, de ennél persze sokkal több programunk van.”

Megtudhattuk azt is, hogy sok-sok különlegességet tartogat az idei fesztivál. Például a legújabb és máris világhírűvé vált magyar koncerthelyszín, a Magyar Zene Háza ad teret a tehetséges ifjú zongoraművész, Ránki Fülöp előadásának, aki Kodály Zoltán ritkán hallható, zongorára írott összes művét játssza el nagy zeneszerzőnk születésének 140. évfordulója alkalmából.

Először lép fel a fesztiválon a fiatal Jazzation Acapella Együttes, és a patinás Makám együttessel is első alkalommal találkozhatunk. Lackfi János irodalmi estjén most először fellép lánya is, aki énekel, Bogányi Gergely pedig testvérével, Bogányi Bernadett fuvolaművésszel játssza saját szerzeményét.

A sok programot nem is lehet itt mind ismertetni, annyi van, a Papageno című kiadvány különszámában és a fesztivál honlapján nagy részletességgel olvashatjuk az ingyenes lehetőségek teljes választékát.

Szöveg és fotó: Mészáros Ákos

Magyar Kurír