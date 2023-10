Ahol irgalom fogad – Egyedülálló testi-lelki gyógyító központot nyitott a Kaposvári Egyházmegye

Az ünnepélyes megnyitón, amelyet az isteni irgalmasság üzenetét megkapó Szent Fausztina emléknapján tartottak, Varga László püspök a ház megszületésének megértéséhez megosztotta a jelenlévőkkel „Jézussal közös útjának sarokpontjait”, amelyeknek fontos része az irgalmasság üzenete és annak gyakorlattá tétele. Már megtérésekor, 1974-ben Jézus összekapcsolta életét a beteg, sebzett emberekkel, és megtanította neki Szent Pállal: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyengeségben nyilvánul meg.”

Varga László 1983-ban, egy évvel pappá szentelése után saját maga is megtapasztalta a Szentlélek ima által történő testi-lelki-szellemi gyógyítást. 1986-ban fedezte fel a szentségimádást, a csendes szemlélődést, az Oltáriszentség előtti „semmittevést”, majd egy évre rá Jézus arra indította, hogy ossza meg életét a szegényekkel, ekkor fogadott be két fogyatékkal élő férfit a plébániájára, és gondozta őket. Az ezek révén megtapasztaltak vezették arra, hogy püspöki jelmondatának mindössze egy szót válasszon: Irgalmasság. A megtört ostyában és a megtört emberben jelen lévő isteni irgalom vezette arra is, hogy püspökké szentelésekor vállalja, hogy létrehozza az irgalmasság házait, amelyek ezt minden ember számára megmutatják.

Varga László elmondta, az Irgalmasság Háza elindításához kellett egy csapat, akikkel évek óta együtt imádkoztak, és megtervezték, milyen legyen ez a ház. „Kellett egy hely, ahol az egész ember gyógyulását szolgáljuk, testi, lelki, szellemi síkon egyszerre, különös tekintettel azokra, akik az Egyháztól vagy az egyháziaktól sebződtek meg, azért, hogy ki tudjanak engesztelődni az Egyházzal, és ne más vallásokban vagy hamis ideológiákban keressenek gyógyulást” – tette hozzá a megyéspüspök.

Ehhez kellenek szakemberek is, akik az egészséget szolgálva tudásuk legjavával segítik azokat, akik gyógyulni szeretnének – világított rá a főpásztor.

Fontosnak tartották, hogy teret kapjon az intézményben az evangelizáció és az élet védelme; olyan helyet szerettek volna létrehozni, ahol, a Fausztina kávézó mellett, meghallgató szolgálat és befogadó közösség is várja a vendégeket – mutatta be a sokoldalú kínálatot Varga László.

A püspök arról is beszélt, hogy a szenvedélybeteg testvérek számára, akiknek az Irgalmasság Háza keretein belül nem tudnak támogatást nyújtani, egy másik házat nyitnak, a Fazenda da Esperançát, a Reménység Udvarát Csákányban, és reményeik szerint az év végén már őket is fogadhatják.

Hágen Ilona Edit intézményvezető, a szüzek rendjének tagja egy nyeles csengettyűvel a kezében szemléltette, hogy a hangok egyedül csak hangok, együtt azonban szimfóniát is alkothatnak. Ezzel a párhuzammal érzékeltette, hogy az a sok tevékenység, amelynek az általa vezetett Szent Fausztina Irgalmasság Háza teret ad, miként áll össze egy egésszé. Elmondta, hogy megajándékozottnak érzi magát, mert egy nagyszerű csapatban dolgozhat.

„A vágyam, hogy ez a ház megteljen élettel, szeretném tágasra nyitni a kapukat, hogy felekezeti és vallási hovatartozástól függetlenül bárki megtalálja azt a programot, szolgálatatást, amire szüksége van” – fogalmazott Hágen Ilona Edit. – Az irgalom szónak héberül két jelentése van, az irgalom mellett anyaméhet is jelent. „Ez a ház az önöké, ez a ház mindenkié, aki szeretetre, békére, örömre, gyógyulásra, belső szabadságra és arra a biztonságra vágyik, mint amit jó esetben a magzat tapasztal az anyaméhben” – hívogatott a Szent Fausztina Irgalmasság Háza vezetője.

Kaposvár azt a célt tűzte ki 2030-ra, hogy Magyarország legegészségesebb városa legyen – mondta beszédében Szita Károly polgármester, aki szerint a Szent Fausztina Irgalmasság Háza is hozzájárulhat e célkitűzés eléréséhez. A városvezető rámutatott, hogy a testi egészség lelki egészség nélkül nem értelmezhető. „Csodálatos ajándékot kapott ma közösségünk. Megtestesült, fizikai valót öltött egy idea, ehhez pedig új mérföldkövéhez ért egy küldetés, mégpedig Laci atya küldetése – méltatta az intézményt életre hívő főpásztort.

Varga László püspök a köszöntőbeszédek után megáldotta az újonnan megnyílt intézményt. A megnyitón jelen volt Balás Béla nyugalmazott kaposvári megyéspüspök is.

Amint a megnyitó során lejátszott, kiváló videó-összeállításokból is kiderült: az Irgalmasság Házának tevékenysége négy fő szolgálati ágra oszlik, ezek az EGÉSZségért Szolgálat, az evangelizáció, a közösségépítés és a Jubilate Imádság Háza.

A Jubilate Imádság Háza szolgálata két és fél éve kezdte meg működését a püspöki palota kápolnájában, de most már a Német István fasor 2. szám alatti épületben működik. Ahogy Hágen Ilona Edit is elmondta: az Imádság Háza célja, hogy a hét minden napján minden órában folyamatosan legyen szentségimádás, ehhez várják is az egy-egy óra imádságot vállaló egyének és közösségek jelentkezését. A meglévő imaórák rendje a Szent Fausztina Irgalmasság Háza honlapján található. Az imaórák nyitottak, az utcáról is bárki betérhet, hogy csatlakozzon hosszabb-rövidebb időre.

A meghirdetett kurzusok, imaiskolák és lelkigyakorlatok is megtalálhatók a honlapon. A megnyitón is fellépő Meghívtál zenekar kéthetente keddenként várja a dicsőítő imádásba bekapcsolódni vágyókat.

Az összesen mintegy 1200 négyzetméteres épületben emellett átfogó egészségügyi ellátás is folyik, ami a klasszikus egészségügyi ellátás feladatai közül elsődlegesen a megelőzés kategóriájába sorolható.

Az EGÉSZségért Szolgálat szakmai felelőse Zsoldos Enikő pszichiáter szakorvos, tréner, pszichodráma asszisztens, coachjelölt, vele együtt tucatnyi szakember: mentálhigiénés szakember, gyásztanácsadó, coach, pszichológus, bibliaterapeuta is várja az egyéni érdeklődőket, és csoportok beindítását is tervezik. Azokkal a párokkal is az EGÉSZségért Szolgálat foglalkozik, akik gyermekáldásra várnak, és akár testi, akár lelki segítséget szeretnének kérni. Nem csak egy fókuszált problémában kívánnak segíteni, így például ha valakiről egy masszázs során kiderül, hogy lelki segítségnyújtásra is szüksége van, akkor házon belül tudnak erre lehetőséget biztosítani számára.

Az evangelizációs szolgálat felelőse Udvardy Márton állandó diakónus, aki a lejátszott kisfilmben elmondta: nagyon fontosnak tartja a preevangelizációt, az emberek első behívását. Az Irgalmasság Házában tehát Alpha kurzus indítását is tervezik, amikor vacsorára hívják meg az érdeklődőket, és akik nyitottnak bizonyulnak ezen az alkalmon, azokkal tizenegy héten keresztül találkoznak, beszélgetnek a kereszténységről, a kereszténység alapjairól. A Szent András Evangelizációs Iskola kurzusait és más lelkigyakorlatokat is szerveznek majd.

Az Eloldozva szabadító szolgálatnak is teret adnak, amelyben imádságos támogatást adnak azoknak, akik meg akarnak szabadulni megkötözöttségeiktől, rossz szokásaiktól.

A közösségépítés terén legelőször az Idősek Klubja, az Alzheimer Café és a PacsirTanoda indul be. Az Idősek Klubja keretében havonta két alkalmat tervez Matykó Árpád diakónus és felesége, Matykóné Szántó Mária, egyet az Irgalmasság Házában és egyet, kulturális programokat, kirándulást, zarándoklatot a házon kívül. Első alkalmuk november 14-én 17 órakor lesz.

Az Alzheimer Caféra az Alzheimer-betegséggel veszélyeztetett idősek családtagjait várják, hogy kellőképpen fel tudjanak készülni erre az akár tíz–tizenöt–húsz évig is eltartó betegségre és az azzal való együttélésre.

A PacsirTanodába viszont a legkisebbeket várja Bohárné Ősi Dóra, aki komplex személyiségfejlesztő zenés foglalkozásokat kínál magyar és angol nyelven.

Hágen Ilona Edit köszöntőjében beszélt róla, hogy a közössépítő szolgálat szeretne helyet adni a házban a fizikailag, lelkileg sérültek közösségeinek, a siketek közösségeinek, illetve a diabéteszes fiatalok közösségének, akikkel már elindult a kapcsolatfelvétel.

A házban kávézó is működik, Fausztina néven, ahová bárki betérhet. Itt egy kis keresztény olvasósarkot is kialakítottak.

A Szent Fausztina Irgalmasság Háza szolgálatáról részletesebben az intézmény honlapján tájékozódhatnak.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír