Áldott lépések – Tematikus zarándokút a Felső-Mátrában a papságért és az új hivatásokért

Az Egyházközségi Nővérek Társasága első általános főnöknője, Künnle M. Teodóra nővér emlékezetére és szellemiségében álmodták meg a zarándokutat, melyet végigjárva a zarándokok a papokért végzett imádsággal lelki támogatást nyújthatnak a papságnak. Az út során az erdők békéje, a meredekebb szakaszok nehézségei és a megérkezések öröme mind-mind felajánlhatók azokért a lelkipásztorokért, akik oly sokat fáradoznak a rájuk bízott hívekért.

A megközelítőleg 12 kilométer hosszú útvonal Mátraszentimre-Bagolyirtástól egészen Galyatetőig vezet. A kezdeményezés különlegessége, hogy miközben fizikai valójában a Mátra legmagasabb és legszebb szakrális pontjait köti össze, lelki értelemben a papi szolgálat és hivatás egy-egy lényegi területére koncentrál, elmélkedésre és közbenjáró imára buzdítva a résztvevőket.

Emléktábla az indulópontnál

A zarándokút kiindulópontja, a Felső-Mátra szívében fekvő, nagyjából 800–850 méteres tengerszint feletti magasságban, sűrű fenyvesekkel és bükkösökkel körülölelt Stella Katolikus Egyházi Üdülő mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. 1947-ben két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János saját örökségéből vásárolta meg a bagolyirtási épületet, hogy benne tüdőbeteg papok gyógyulását segítő szanatóriumot hozzanak létre. Ennek vezetésére és a papok gondozására hívták meg az egyházközségi nővéreket, akik az akkori nehéz időkben önfeláldozó módon – állattartással, a mindennapi élelmiszert a megállótól a hegyre a hátukon felcipelve – szolgálták az ott élő beteg lelkipásztorokat.

Emléktábla avatása 2025. augusztus 5-én

A rend alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséghez kapcsolódóan a nővérközösség tagjai márványtáblát helyeztettek el az épület falán, hogy az elődök hősies és szeretetteljes mátrai szolgálatának emlékét az utókor számára is megőrizzék.

Az útvonal és a hat állomás

Az útvonal hat állomást érint: Stella Katolikus Egyházi Üdülő (Bagolyirtás), fallóskúti Béke Királynője-kegytemplom, mátraszentimrei Szent Imre-templom, a „Három falu temploma” (Szent István király-templom), egy kilátópont, mely a „jó úton járás” megerősítésének helye, és végül a megérkezés, a beteljesedés és a hálaadás csúcspontja Galyatetőn: a Magyarok Nagyasszonya-templom (amit a köznyelv Kodály-kápolnának is nevez, mert a híres zeneszerző gyakran kirándult a környéken, és a hagyomány szerint a kápolna harmóniumán komponálta a híres Csendes mise (Missa Brevis) című művét).

Fallóskúti kegykápolna

Kihelyezett táblák és a rajtuk található QR-kód segítségével a zarándokok a helyszínen is könnyen elérhetik az állomáshoz tartozó imádságokat és szentírási gondolatokat, de a könnyebbséget jelent, ha indulás előtt le is töltjük vagy kinyomtatjuk a digitális zarándokfüzetet a honlapról.

Gyakorlati tudnivalók

Terepviszonyok: az út közepesen nehéz, körülbelül 330 méteres szintemelkedést és 220 méternyi lejtést tartalmaz. Kényelmes, az állomásokon elidőző tempóban a végigjárására legalább 4 óra menetidővel érdemes számolni.

Megfordítható irány: a zarándoklat Galyatetőről indulva Bagolyirtás felé is bejárható, ez a menetirány kevesebb emelkedőt tartalmaz, így fizikailag könnyebben teljesíthető.

Magyarok Nagyasszonya-, avagy Kodály-kápolna

Tájékozódás és ellátás: az útvonal elérhető az Openstreetmap és a Mapy.com felületein is. Az erdei szakaszok miatt ajánlott okostelefonos térképalkalmazás (pl. Mapy, Locus Map) használata, a biztonság kedvéért pedig érdemes teljesen feltöltött akkumulátorral vagy powerbankkal felszerelkezve útnak indulni. A hegyekben a térerő ingadozó lehet (bizonyos szakaszokon egyáltalán nincs elérhető hálózat), érdemes erre is felkészülni, néhány térképeket szintén előre le lehet tölteni.

Vízvételi lehetőség a településeken, közkutaknál (kozkutak.hu), valamint az útba eső boltoknál és vendéglátóhelyeknél is lehetséges.

Logisztika és megközelítés

Ottalvós zarándoklat: a legoptimálisabb, ha a zarándokok a bagolyirtási Stella Katolikus Egyházi Üdülőben szállnak meg, és reggel 9-ig elindulnak. Galyatetőről így délután helyközi autóbusszal kényelmesen visszatérhetnek a szállásra (a buszjáratok hétköznap és hétvégén is a délutáni órákban indulnak vissza).

Egynapos zarándoklat, autós érkezés: szintén a reggel 9 óra előtti bagolyirtási indulás javasolt, hogy a végpontról busszal időben vissza lehessen jutni a kiindulási pontra/parkolóba. Ha a zarándokok a nap végén étteremben étkeznének Galyatetőn, Mátraszentlászlón vagy Mátraszentimrén, a nyitvatartásokról érdemes előre tájékozódniuk.

Szent Imre-templom

Tömegközlekedéssel Budapestről: Közvetlen buszjáratokkal is kivitelezhető az egynapos zarándoklat. A menetrendek miatt ez feszítettebb tempót jelenthet, a menetidő korlátai okán elsősorban a jobb fizikai kondícióban lévő zarándokoknak ajánlják.

A zarándokút természetesen saját személyes szándékra, egyéni elmélyülésre is lehetőséget ad, hiszen a Mátra kivételes klímája és a kidolgozott szellemi útravaló mindenki számára lelki feltöltődést, táplálékot nyújt. Az Egyházközségi Nővérek Társasága ugyanakkor szeretettel buzdítja a plébániai közösségeket, imacsoportokat és családokat, hogy keressék fel az útvonalat, és lépéseikkel, imáikkal váljanak részeseivé ennek a fontos lelkipásztori háttérszolgálatnak.

Részletes digitális zarándokfüzet, nyomvonalak (GPX-trackek) és bővebb információk az aldott-lepesek.hu oldalon érhetők el.

Forrás: aldott-lepesek.hu

Fotó: aldott-lepesek.hu; Egyházközségi Nővérek Társasága; Horogszegi Lenhardt Erika

Horogszegi-Lenhardt Erika/Magyar Kurír