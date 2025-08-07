Ternyák Csaba érsek celebrált hálaadó szentmisét az egyházközségi nővérek jubileumán Mátraszentimrén

A szentmisében az egyházközségi nővérek a társult tagokkal együtt hálát adtak elődeiknek a Mátrában nyújtott szolgálatáért.

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte: a láthatatlan Isten a látható világban elrejti magát, de a hit segítségével képesek vagyunk a természet csodáiban is felismerni az ő jelenlétét. Nem véletlenül hozták létre annak idején az atyák itt, Magyarország egyik legmagasabb pontján a Stella üdülőt.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Kalocsai Főegyházmegye és az Egri Főegyházmegye alapításával jött létre a Stella Katolikus Egyházi Üdülő – emlékeztetett a főpásztor. – Itt szolgáltak a nővérek, akiknek karizmája, kisugárzása van. Ma azért is hálát adunk az Istennek, hogy mindig teremt új és új karizmákat.

A főpásztor említést tett az augusztus 3-án, vasárnap véget ért római Jubileumi Ifjúsági Találkozóról (JIT) és zarándoklatról, kiemelve, hogy az Egyház reménye azok a fiatalok, akik továbbviszik a hit és a remény stafétáját, és átadják a következő generációknak.

Szentbeszéde végén az egri érsek azt kívánta a közösség tagjainak, hogy alapítójukra, Künnle Teodóra nővérre emlékezve erősödjenek meg hivatásukban, és tartsanak ki azon az úton, amelyen elindultak, példát adva mások számára. A karizmához, az elkötelezettséghez való hűségre biztatta az egyházközségi nővéreket Ternyák Csaba.

Gaál Mária rendi tag a szentmise után elmondta, hogy az egyházközségi nővérek Theodóra nővér emlékére egy imádságos útvonalat hoztak létre a Mátrában mindazok számára, akik zarándoklat keretében szeretnének imádkozni papjainkért. Azt szeretnék, hogy mindenki, aki ezen a zarándokúton imádságos szívvel jár, áldást hozzon az Egyházra és a papokra.

Az „Áldott lépések” elnevezésű zarándokút 12 kilométer hosszú, hat állomása van, közepesen nehéz, és QR-kódokkal jelölve vezeti a zarándokokat. A QR-kódokhoz imádságok tartoznak, amelyek az áldott-lépések.hu (térképes) oldalról imádkozhatók.

Az egyházközségi nővérek arra hívják mindazokat a természetkedvelő híveket, akik számára Egyházunk jövője, püspökeink, papjaink, kispapjaink élete, hivatása fontos, hogy ne csak túrázóként járják a szép Mátrát, hanem segítsék zarándokként a lelkipásztorokat.

„Támogassuk minél többen apostoli munkájukat imával, felajánlásokkal. Zarándoklatunk legyen áldott lépéssé. Vezesse a rajta járókat, és azokat, akikért ezt felajánlják, az életszentség útjára.”

A szentmisét követően Ternyák Csaba érsek megáldotta a Stella Katolikus Üdülő külső falán elhelyezett, az Egyházközségi Nővérek Társasága rend alapításának 90. évfordulója alkalmából állított emléktáblát.

Két kalocsai kanonok, Gyetvai Péter és Bárd János örökségükből vásároltak 1947-ben egy épületet Mátraszentimre-Bagolyirtáson, hogy a tüdőbeteg papok gyógyulásához helyet biztosítsanak. E szanatórium vezetésére hívták meg az egyházközségi nővéreket. Az akkori nehéz időkben a szerzetesnővérek gondoskodtak az ott gyógyuló papok ellátásáról. Főztek, mostak rájuk. Kecskéket tartottak, hogy mindig legyen egészséges, friss tej; valamint nyulakat, hogy kerüljön hús az asztalra. Mivel ritkán jártak a buszok, a megállótól a nővérek a hátukon cipelték fel az élelmiszert a hegyre.

Hogy elődeik szolgálatának emléke fennmaradjon, emléktáblát állítottak a Stella régi épületének megújult falára a nővérközösség ma élő tagjai.

