Aquinói Szent Tamás antropológiájáról rendeztek konferenciát Budakeszin a domonkos nővérek

Az esemény nem pusztán bemutatni kívánta a Doctor communis teológiáját, hanem olyan témára összpontosított, amely ma a legkritikusabbak közé tartozik, vagyis annak tisztázására, hogy ki az ember. Így a különböző előadások arra keresték a választ, hogy Szent Tamás filozófiája és teológiája hogyan lehet segítség és inspiráció a kortárs antropológiai kérdésekre adott válaszokban. Többen rámutattak arra, mennyire központi, és milyen, ki nem aknázott gazdagságot rejt a test-lélek viszony helyes értése.

Így Székely János szombathelyi megyéspüspök megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, mennyire lényeges, milyen választ adunk a „ki az ember” kérdésre: helyes erkölcsi döntéseket nem lehet hozni ennek hiányában.

A konferencia első előadója, Vincze Krisztián, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának filozófia-professzora arról beszélt, hogy az evolúció elmélete milyen kérdéseket tesz fel a szenttamási teremtéstannak, és az erre adott válaszok hogyan meríthetnek inspirációt Tamásból.

Francois-Xavier Putallaz, a fribourgi egyetem teológiai karának professzora azt fejtette ki, hogy az ember nem testbe zárt lélek, hanem a lélek és test egysége lényegi. A test a lélekre van irányítva, ezért az ember egészét átjárja a lélek, emberivé teszi. Ennek félreértése vezet a test módosításának különböző igényeihez (tetoválás, transszexualizmus stb.). És ezért nem szabad elhanyagolni a képzelet és az érintés nevelését: két olyan terület, ahol az ember testi és szellemi világa egészen közel van.

Serge-Thomas Bonino domonkos atya, a Nemzetközi Teológiai Bizottság korábbi titkára, a Pápai Szent Tamás egyetem professzora Az ember mint félresikerült angyal? című előadásában azt fejtette ki, hogy mindaz, amit az angyalokról tudunk, hogyan tart tükröt az ember számára.

Isolde Cambournac teológus, biológus azt mutatta be, hogyan gondolkodott – Arisztotelész nyomán – Szent Tamás a férfi és a nő megkülönböztetéséről, és mik ennek a mai tanulságai.

Simon Gaine domonkos szerzetes, a Pápai Szent Tamás Egyetem professzora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja Jézus Krisztus emberségének tulajdonságairól beszélt: azt fejtve ki, hogy az ember üdvözítésének célja hogyan határozza meg Jézus Krisztus emberségének tulajdonságait.

Szabó Bertalan domonkos szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára azt világította meg, hogy az ember élete a Szentlélek ajándékain keresztül milyen új minőséget kap.

Wojciech Giertych, a Pápai Ház teológusa, egyben az Angelicumon az alapvető morális tanára, a tamási emberképből kiindulva mutatott rá arra, hogy a tamási teológia alapelvei hogyan jelentenek iránymutatást és inspirációt a kortárs erkölcsi kérdések esetében.

A konferencia utolsó előadója Petres Lúcia domonkos nővér, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára volt, aki Szent Tamás De veritate című művének igazságfogalmát vetette össze a posztmodern igazságfogalmával, rámutatva arra, miért éltető a tamási ismeretelméleti realizmus.

A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárta az előadók részvételével, akik többek között arról is beszéltek, hogyan fedezték fel ők maguk Szent Tamás munkásságát, mi vonzotta őket a legjobban.

Többen említették, hogyan találkoztak Tamással úgy, mint akinek a művei segítenek abban, ha a hitünk tartalmára, értelmességére rákérdezőknek választ akarunk adni. Szó esett arról is, van-e esélye Szent Tamásnak egy eléggé antiintellektualista közegben: itt az előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy bár Tamás sok szempontból peremre került a II. Vatikáni Zsinat után, de ez inkább csak Nyugat-Európára és azon belül is a teológiára igaz. Észak-Amerikában például már több évtizede Tamás-reneszánsznak lehetünk tanúi, amit sok-sok kiadvány, konferencia, de akár az interneten elérhető és Tamást népszerűsítő anyagok is tanúsítanak (például ITT és ITT). A domonkos nővérek gondozásában és támogatásával pedig már számos olyan különböző domonkos szerzők által írt mű megjelent magyarul is, amelyek Tamás teológiáját, spiritualitását mutatják be közérthető, illetve akadémikus szinten. Például Jean-Pierre Torrell Szent Tamás, a lelki mester, Gilles Emery A Szentháromság, Servais-Théodore Pinckaers Séta az erények kertjében című művei. Lásd még ITT.

A szervezők remélik, hogy mind többen lesznek, akik az intellektuális erőfeszítéstől vissza nem riadva, hitük gazdagítására kezükbe veszik Tamás műveit. A konferencia, melynek előadásait a későbbiekben kötetben jelenteti meg a domonkos nővérek Advocata nostra kiadója, mindenképpen erre inspirált.

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja

Magyar Kurír