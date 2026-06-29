Arra tanítanak, ami igazán fontos – Fogyatékkal élő emberek zarándokoltak Bodajkra

Nem a peremen, hanem a középpontban

Mórocz Tamás, a bodajki kegyhely igazgatója kérdésünkre elmondta, szeretnének olyan búcsúkat is tervezni, melyek a különböző nehézségben élőket is megszólítják, és amelyek kifejezik, hogy ők fontosak az Egyháznak. „Ahol a fogyatékkal élő személyek kitüntetett helyen vannak, de együtt a közösséggel. Nem a peremen, hanem a középpontban. Külön öröm, hogy együtt tudtunk imádkozni azokkal, akik a Péter és Pál-búcsúra jöttek. Szeretnénk meghonosítani ezt a zarándoklatot, és szeretnénk példát adni.”

A június 28-i zarándoknap megszervezésében és lebonyolításában a bodajki karitászcsapat segített. Az ország több részéről érkeztek a zarándokok és családtagjaik, gondozóik. Volt, aki hajnalban indult, hogy ide tudjon érni. Útra keltek többek között Miskolcról, Délegyházáról, Budapestről, a budapesti Vakok Állami Intézetéből, a Székesfehérvári Egyházmegyéből, a Szent Kristóf Házból, illetve Mórról a Bicebóca Klubból, de voltak itt a településről, Bodajkról is.

A szentmisét a nagy hőségben a kegytemplomban mutatták be, hűsítő környezetben. A zenei szolgálatot a Hajnalvándor Felvidékről érkezett gitáros kórus végezte saját énekekkel. A koncelebrált szentmisén nemcsak a zarándokok és a helyi hívek vettek részt, hanem a budapesti Piarista Gimnázium diákjai is, akik biciklitúrájuk során látogattak a kegyhelyre.

Reményik Sándor Csak így című verse szólalt meg köszöntésképpen a bevonulás után, majd Mórocz Tamás kegyhelyigazgató köszönte meg Székely János püspöknek a látogatását, megemlítve, hogy tavaly, a püspöki konferencia elnökévé való kinevezése után elsőként az egyházmegyében lévő Szent Kristóf Házat és annak sérült lakóit kereste fel.

Székely János a fogyatékkal élő embereket és családtagjaikat köszöntve felidézte egy súlyos beteg sorait:

Milyen érdekes, egyre romlik a látásom, mégis egyre több mindent, amire eddig nem figyeltem, észreveszek. Sok mindent felejtek, mégis Isten egyre több mindent az eszembe juttat. Egyre nehezebben járok, mégis egyre messzebbre jutok.

„Gyakran, amikor az ember teste gyengébb, akkor a szíve lesz erősebb, mélyebb; a szeretete, a hite lesz nagyobb. Sérült testvéreink óriási kincset hordoznak” – fogalmazott, majd hozzátette: Szent Lőrinc az Egyház kincseiként mutatta be a betegeket, a legszegényebbeket, a nehéz sorsú embereket, vakokat, bénákat. „Tanítsanak minket sérült testvéreink arra, ami az életben igazán fontos. Nem a teljesítmény vagy a haszon, nem a siker. Mélyebbre, nagyobbra születtünk. Imádkozzunk, hogy olyan világban élhessünk, ahol a szegénynek, gyengének, sérült embernek mindig kitüntetett helye van, ahol családtagként kezeljük őket.”

Amire a sérült emberek megtanítanak

Székely János homíliáját egy történettel kezdte egy tehetséges és sikeres egyetemi tanárról, aki, amikor egy otthonba látogatott, egy sérült ember szeretetéből megérezte az őt teljesen elfogadó, ingyenes, kristálytiszta isteni szeretetet, és megértette, az emberek csak a tudására voltak igazán kíváncsiak, az azonban, amit egy sérült ember által kapott, sokkal mélyebben érintette meg.

Sérült testvéreink tanítanak minket arra, ami az életben igazán fontos. A tudomány is elenyészik, megmarad a hit, a remény és a szeretet, a legnagyobb a szeretet.”

A következő történet egy paralimpiai futó kisfiúról szólt, aki, bár mindenkit lehagyott, a döntő futamon felsegítette az előtte eleső vetélytársát, így ketten értek be a célba – utolsóként. „A stadionban mindenki állva tapsolt. Egészségesek olimpiáján ilyen nem szokott történni.

A sérült gyerek tudta, mit jelent feküdni a porban, milyen a tehetetlenség és a szégyen. Arra tanított, nem a siker, a hasznosság, a taps a fontos.”

Egy francia édesanya történetén keresztül Székely János arra világított rá, egy fogyatékkal élő személynek sokszor mennyivel nagyobb szíve van, milyen nagylelkűen tud ajándékozni, lemondva akár az egyetlen ajándékáról.

A püspöki konferencia elnöke ezek után Leó pápa Magnifica humanitas (Csodálatos emberségünk) enciklikájának fő üzenetét ismertette.

„Minden gépnél, technikánál, mesterséges intelligenciánál végtelenül értékesebb az ember. A gépnek nincsenek igaz érzései, teste, fájdalma, öröme, nem tud szeretni, álmodni, alkotni. Az emberségünk hatalmas csoda, végtelen kincs. Kétfajta várost épít az emberiség: Bábelt, ahol az ember fel akar törni a csúcsra, aminek zűrzavar, káosz, szétesés a vége; és egy másik várost, amelyet a Biblia mennyei Jeruzsálemnek nevez.

Ez Isten városa, ahol az emberek között lakik, ahol gondoskodás, szeretet, elfogadás, jóság van. Erre hívnak sérült testvéreink is.”

Székely János kiemelte, az életben a legfontosabb dolgok nem hasznosak, hanem ingyenesek, mint például egy mosoly. Az élet is ingyenes, a szülő túlcsorduló örömmel adja tovább, és nem azért, mert a gyerekétől valamit el akarna várni.

Felidézte egy saját élményét még a Rózsák teréről, ahol szolgált. Ibi, akin látszott a sérültsége, kikövetelte, hogy ő is jöhessen templomba. Egy oszlop mögé ültek le az édesanyjával, de Ibit nem lehetett ott tartani, kiment kiskeresztért az áldozáskor. Szívesen megölelt, megsimogatott mindenkit, így aztán a néniket is sorra köszöntötte. A templom egy pillanatra kivirult, mintha még a kőszobrok is elmosolyodtak volna. Attól kezdve Ibi mindig végigment a templomon, az édesanya pedig egyre közelebb ült, felfedezte, hogy a gyermekében mekkora kincs van.

Tudunk-e ilyen közösség, társadalom és Egyház lenni, ahol a sérült embernek kiváltságos helye van, ahol gyógyulnak a sebek, és ő is épp olyan testvér, mint bárki más?”

– kérdezte Székely János.

Végül egy fiatalon megtért lány történetét mondta el, aki bérmálkozása után nem sokkal azt vette észre, a lába nehezen mozdul. Kiderült, sclerosis multiplexe, gyógyíthatatlan betegsége van. Vívódása után kimondta:

Jézus a szívem királya, tehet azt, amit akar, a kapcsolatunkba ez is belefér. Lehet, hogy ez egy különleges lámpatartó, amire az életem mécsesét feltette, hogy sokan láthassák.”

Amikor meghívták egy börtönbe tanúságot tenni, pár perc múlva minden arcon csorogtak a könnyek. „Sérült testvéreink erre is tanítanak, emberszeretetre, és még inkább istenszeretetre, mély hitre.”

A Szűzanya és egymás közelében

A záróáldás után a zarándokok kísérőikkel együtt megkerülték az oltárt, így köszöntötték a Szűzanyát.

A kegyhely kültéri szellős, árnyékos folyosóján gulyáslevessel, egy helyi cukrászda által felajánlott sós és édes süteményekkel vendégelték meg a zarándokokat.

Oravecki Attila helyettes plébános bemutatta a kegyhelyet, Mórocz Tamás pedig orgonajátékával örvendeztette meg a zarándokokat.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír