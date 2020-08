Az ellentétek harmóniája – Arcus Temporum fesztivál Dejcsics Konrád OSB ajánlásával

Igényes, gazdag a fesztiváleszme, amelynek középpontjában a kamarakoncertek és különböző tematikájú kulturális-szakrális „bejárások" állnak. Pazar történelmi terek adják a hátteret, de a helyszínek ilyenkor leginkább intim, bensőséges arculatukat mutatják. Sok esetben világsztárok a közreműködők, az elhívott alkotók, akik itt kézzelfogható közelségbe kerülnek a látogatókhoz. Ellentétek, más és más korok különös harmóniája valósul meg a hegyen, az időívek jegyében, a klasszikusok és a modernek találkozásai, művészi – nemegyszer spirituális – párbeszédei során...

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy a fesztivál Pannonhalma kulturális zászlóshajója lett, mert mindaz, amit a kultúráról a főapátság, a szerzetesközösség gondol, itt együtt van.

Ránk lett bízva számos kincs, amit meg kell mutatnunk az embereknek. És mindezt csak kortárs nyelven, kortárs formában lehet megtenni, legyen szó a szellemiségünkről, a bazilikáról, a könyvtárról, a műtárgyakról vagy a gyűjteményeink egyéb kincseiről. Legfőbb kulturális küldetésünk: a párbeszéd.

És nem csak átadjuk az említetteket; azt is hagyjuk, hogy ránk is hasson a kortárs világ, a mai művészet. Ez a törekvésünk kicsiben és nagyban egyaránt megvalósul. Az Arcus Temporum valóban a főapátság szervesült eseménye: összefogja a szerzetesközösséget, az intézményeinket és a vállalkozásainkat. Gondolok itt például a Hat orgona és egy rosé című sétálós programra, amelynek keretében Kiss Zsolt orgonaművésszel végigmegyünk a kolostor elzárt részein. Ez a zenével kísért túra az apátsági pincészet termékének kóstolásával, egy pohár rosé elfogyasztásával zárul. A magaskultúra és a monostor megismerése mellett az erre a vidékre annyira jellemző borkultúrába is belekóstolhatunk.

Ma már nem csak nekünk, szerzeteseknek természetes az Arcus Temporum. A kultúrát befogadó közönség számára is előre betervezett fesztivállá vált. Az elmúlt hetekben sokan érdeklődtek: megtartjuk-e, számíthatnak-e rá idén is. „Vírusbiztos” programsorozattal készülünk. Idén nem öt-hét, csak három „nagykoncertre” kerül sor.

– A koncepció formálódott ugyan az elmúlt években, de az időív abból a szempontból változatlan, hogy egy klasszikus zeneszerző műveivel folytatnak párbeszédet kortárs alkotók darabjai. Idén Beethoven áll a programsorozat zenei részének középpontjában. Mellette Kurtág, Messiaen, Pärt, Vidovszky, Widmann…

– Keller András művészeti vezetővel kezdetben szigorúbban vettük az egy klasszikus és egy kortárs alkotó párosítást. Öt évvel ezelőtt azonban változtattunk ezen: több klasszikus és modern zeneszerző felelget egymásnak a művein keresztül. Beethoven kétszázötvenedik születési évfordulója adta, hogy idén róla emlékezzünk meg. Egyik „társa”, Beethoven nagy tisztelője Kurtág György lesz, akivel nagyon jó személyes kapcsolatunk alakult ki az elmúlt időkben. E két fő súlyponthoz társul személyes vendégként Vidovszky László, aki márkorábban is járt nálunk. Olivier Messiaen mondhatni az Arcus állandó szerzője lett. Ha máskor nem, a vasárnapi napközi imaórán az elmúlt években rendszeresen elhangzott tőle egy-egy darab. Ezúttal a főkönyvtár dísztermében, 15 órakor kezdődő vasárnapi koncerten szólal meg tőle Az isteni jelenlét három kis liturgiája. A napközi imaórát most Arvo Pärt gyönyörű orgonadarabja, az Annum per annum vezeti be, Kiss Zsolt előadásában.

– A művészeti vezető Keller András hegedűművész, a Concerto Budapest zeneigazgatója, az ő neve már elhangzott. Kiket emelne még ki az idei fesztivál meghívott előadói közül?

– Evgeni Koroliov orosz zongoraművész és Anu Komsi finn énekesnő Keller András személyes jó barátja. Koroliovot évek óta szerettük volna elhívni. Olyan művész, akinek szüksége van az intimitásra, az ihletett atmoszférára. Az Arcus Temporum, a háromnapos együttlét, a terek mérete, a vendégek létszáma mindezt biztosítja. Pannonhalma ilyen szempontból mintha neki lenne dedikálva. Koroliov elsősorban Bach-, Mozart-, Haydn-interpretátorként ismert, de kiválóan játssza Beethovent is. S ahogy korábban elmondta, Kurtág és Ligeti ugyancsak inspirálja, szívesen adja elő az ő darabjaikat is. Anu Komsi a pénteki kamaraesten Kurtág Kafka-töredékeinek előadója lesz.

– A fesztivál irodalmi vonala szintén folytatódik. Házigazdaként, előadóként Mácsai Pál idén is fontos szerepet vállal. Ennyire jól sikerült a korábbi együttműködés?

– Így van, örömmel és hálával mondom, hogy Mácsai Pál már otthon van nálunk. Idén viszont Batta András lesz a fesztivál házigazdája, akivel szintén baráti a viszonyunk. Szívesen, örömmel jön, és előadást is tart Vendégségben Beethovennél 3 történetben címmel. Vele még egy internetes meglepetésfilmet is tervezünk. Úgy tűnik, hogy azokkal, akik Pannonhalmát egyszer megjárták és megszerették, nem lehet más a kapcsolat, csak személyes és baráti. Ez bizonyára a hely szelleméből is fakad. Mácsai Pál Esterházy Péterre emlékezik, akinek Oratorium Balbulum című művétadja elő. Ezen keresztül idézzük meg Notker Balbulus frank bencés szerzetest. A kortárs költészetet Tolnai Ottó képviseli. Reméljük, hogy a vírushelyzet ellenére el tud majd jönni Pannonhalmára.

– Az utóbbi időkben a fesztivál részeként egyre inkább igyekeznek bevonni az érdeklődőket a liturgiába, a szerzetesi élet mindennapjaiba is. Ezúttal milyen új kezdeményezésekkel várják a vendégeket?

– Augusztus 20-ánál a mi liturgikus naptárunkban az szerepel, hogy „monostoralapító Szent István királyunk”. Egyfajta különleges kötődésünk van hozzá, csakúgy, mint a környék szülöttéhez, Szent Mártonhoz és a nyugati szerzetesség atyjaként ismert, a rendünket alapító Szent Benedekhez. Mindig sokan érkeznek a monostorba az ünnepre, amely jó alkalom arra, hogy ilyenkor visszaadjuk a nemzetnek, a magyaroknak mindazt, amit István ránk bízott. Az, hogy István király koponyaereklyéje Pannonhalmán van, sokak számára kézzelfogható közelségbe hozza az alapító személyét. Az Arcus Temporum programját augusztus 21-én ezért indítjuk Várszegi Asztrik emeritus főapát úr bemutató előadásával, a három említett szent relikviáinak találkoztatásával. Egyszerre szellemi, lelki és történelmi üzenettel. Ezzel a spirituális nyitással és az imádsággal egyre mélyebben ismerhetik meg látogatóink a monostor szakrális lényegét.

– Említette, hogy számolnak a vírushelyzettel. Milyen intézkedések várhatók?

– A koncertek egy részét streamelni fogjuk, ami azt jelenti, hogy mindhárom alkalomból ízelítőket adunk élő kapcsolások formájában. Egyébként rögzítjük is az előadásokat, amelyekből koncertfilm készül. Ez a film a honlapunk mellett remélhetően több formában, egyéb csatornákon is elérhető lesz majd. Batta Andrással ugyancsak tervezünk online bejelentkezéseket. Elindítjuk az Arcus Juniort: a „jazzteraszon” túl a fiatalok bevonásával szerzetesfutást szervezünk, a segítőkkel pedig még egy meglepetésprogramot. Figyelünk a látogatók biztonságára. A kiadható jegyek számát is erre ügyelve fogjuk meghatározni, hogy tartani tudjuk az egészségügyi szempontból szükséges távolságot. Olyan méretűek a tereink, hogy száz ember mindenhova biztonsággal bejöhet. Sehol nem alakul ki nagy tömeg, így minden jelenlévőnek intim koncertélményben lehet része.

A részletes program a kulturális fesztivál honlapján olvasható.

Fotó: Merényi Zita; Arcus Temporum

Pallós Tamás/Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. augusztus 2-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.