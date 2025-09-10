Az ökumené ünnepe a focipályán – Sajtótájékoztatót tartottak a Zakeus-kupáról Debrecenben

2017-ben, a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezték meg az első Zakeus-kupát, melyen a protestáns lelkészek futballválogatottja mérkőzött meg a katolikus papok csapatával a felcsúti Pancho Arénában. A meccset a katolikus papok csapata nyerte 4:0-ra.

A keresztény egység jegyében szervezi meg a Görögkatolikus Metropólia szeptember 13-án, szombaton a visszavágót.

A sajtótájékoztatón Kocsis Fülöp érsek, hajdúdorogi metropolita; Béres L. Attila ötletgazda, főszervező; Bács Bence, a DEAC Futball Kft. ügyvezetője, valamint a két válogatott egy-egy tagja; Bertha Zoltán református lelkész és Kocsis Dániel görögkatolikus pap beszélt a sajtó képviselőinek a gálamérkőzés tudnivalóiról.

A sajtótájékoztató közös imával kezdődött.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntőjében kiemelte: a Zakeus-kupa a sport és a játék jegyében is Isten dicsőítéséről és az ő kegyelmének továbbadásáról szól.

Bármelyik csapat is nyeri a mérkőzést, az igazi győzelem az, ha ezzel az eseménnyel sikerül felhívni mások figyelmét egyházainkra, általuk pedig a Jóistenre – hangsúlyozta a főpásztor.

Hogy kerülhet egymás mellé az Egyház és a futball? – tette fel a kérdést Béres L. Attila. – A sport erősebbé, bátrabbá, kitartóbbá tesz, ezekre a tulajdonságokra pedig keresztény életünkben is szükségünk van.

Segíthet továbbá bizonyítani önmagunknak; a magabiztosság pedig képes átformálni az embert.

Bács Bence emlékeztette a jelenlévőket, hogy 1919-ben a keresztény nemzeti szerepvállalást is feladatának tartó alapítói szándék hozta létre a Debreceni Egyetemi Atlétikai Clubot.

Azok, akik szeptember 13-án pályára lépnek, „hidat képeznek az egyházak, az egyetem és a városi közösségek között”; a mérkőzés pedig a mozgás, a közösség és az összetartozás ünnepe lesz – fogalmazott a DEAC Futball Kft. ügyvezetője.

Bertha Zoltán a protestáns csapat felkészüléséről osztott meg érdekességeket. Elmondta: sokan a válogatott összeállításáig nem is találkoztak még egymással, így elsősorban lélekben készülnek a mérkőzésre.

Egy másfél napos találkozó már van a csapat mögött, a házigazdák jóvoltából pedig a mérkőzés előtt az egyetemi pályán is edzhetnek.

Az Egyház néha nehezen tud kilépni a saját határain kívülre és a világi közeghez is kapcsolódni, de egy ilyen esemény képes falakat bontani az emberek között

– hangsúlyozta a református lelkész.

A katolikus válogatottat Kocsis Dániel görögkatolikus pap és a csapat edzője, Kranyik István képviselte.

Kocsis Dániel atya a 2017-es keretnek is tagja volt. Ahogy fogalmazott, az a mérkőzés „az ökumenizmus ünnepe volt a focipályán”. A felcsúti esemény minden jelen lévő fociszerető embernek hatalmas élményt nyújtott, és hasonlóan nagy jelentőséggel bír a játékosok számára, hogy a gálamérkőzésen minőségi pályán rúghatják a bőrt.

Egy ilyen élmény papként és emberként is előreviszi a játékosokat, ráadásul különleges lehetőséget nyújt az evangélium üzenetének továbbadására – zárta köszöntőjét a katolikus válogatott tagja.

*

A Zakeus-kupát szeptember 13-án, szombaton 15 órai kezdettel a DEAC Egyetemi Sportcentrumban (4032 Debrecen, Dóczy József utca 9.) tartják.

A mérkőzést nagypályán, 2×45 perces félidővel játsszák. A félidőre tizenegyesrúgó versennyel készülnek a szervezők, amelyen a részt vevő gyerekek értékes ajándékokat nyerhetnek.

A helyszínen 1000 forintos támogatói jegy vásárolható, mellyel a kárpátaljai egyházakat segítik.

A mérkőzésen a következő játékosok lépnek pályára:

protestáns lelkészek csapata: Ablonczy Áron, Bertók Dániel, Bertha Zoltán, Bölcsföldi András, Hajdú Kadosa Bálint, Hella Ferenc, Mező István, Mike Martin, Nagy Gábor Csaba, Rátoni Botond, Csadó Balázs, Magyar Tamás, Malik Péter Károly, Kovács Bence, Pongrácz Máté, Weltler Gábor, Győri Kolos, Bacsó Benjámin, Szuhánszki Tamás, Horváth Sándor, tartalék: Pecsuk Ottó. Szövetségi kapitány: Temesvári Miklós.

katolikus papok csapata: Fejes Csaba, Gorcsa Péter, Káplár Márton, Kocsis Dániel, Kovács Csaba, Pásztor Richárd, Portik Lóránt, Rockenbauer Barnabás, Stefán Zoltán, Szabó Tamás, Tamás Ferenc, Topsi Bálint, Veres Zoltán. Szövetségi edző: Kranyik István.

A mérkőzésre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

„Aki szereti a focit, és kíváncsi, milyen a keresztény gólöröm és hogy lehet nyomdafestéket tűrő módon rendezni az összezörrenéseket a pályán, annak ott a helye! Szurkoljunk együtt a pályára lépő csapatoknak!” – invitálnak a szervezők.

A rendezvény támogatói: Magyar Katolikus Egyház, Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, Magyarországi Református Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház, Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Metodista Egyház, Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC).

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta/BSZI/Görögkatolikus Metropólia

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír