Az Oxfordi Egyetemen tartott előadást a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója

Juhász Gergely kutatási területe a reformáció korai időszakának angol, holland, francia és német nyelvű bibliafordításai, különösen is a protestáns William Tyndale (1494 körül – 1536) munkássága. Tyndale 1526-ban a németországi Wormsban adta ki első angol nyelvű nyomtatott Újszövetség-fordítását, később Antwerpenben Mózes öt könyvének (1530), valamint Jónás próféta könyvének (1531?) angol fordítását.

Juhász Gergely – aki Christine Joynes, az Oxfordi Egyetem teológiai fakultásának újszövetségi exegézis tanára, az intézmény Bibliarecepció-történeti Központjának igazgatója meghívására érkezett a neves intézménybe – előadásában William Tyndale két híres ábrázolásáról beszélt: egy névtelen művész 17. századi olajfestményéről, amelyet Oxfordban abban a college-ban őriznek, ahová Tyndale maga is járt a 16. század elején (Magdalen Hall, ma Hertford College); és a híres protestáns martirológus, John Foxe Actes and Monuments című, rendkívül népszerű művében található fametszetről, amely Tyndale 1536-os kivégzését ábrázolja a Brüsszel melletti Vilvoordéban.

Juhász Gergely többek között arra mutatott rá, hogy a portré és a fametszet milyen művészeti eszközöket használ a protestáns bibliafordító tipológiai ábrázolásához (Tyndale mint apostol, illetve mint Krisztus-alak), és hogy ez az ábrázolásmód mennyire befolyásolja nemcsak a mai Tyndale-ről szóló tudományos vélekedést, de akár az angol politikai közbeszédet is, amint az III. Károly angol király Leó pápánál nemrégiben tett látogatására adott reakciók némelyikénél is kitűnik.

Az egyórás előadás után a főleg jelenlegi és emeritus egyetemi oktatókból, valamint teológia-, történelem- és művészettörténet-szakos hallgatókból és doktoranduszokból álló közönség kérdéseket tehetett fel, amit egy pohár bor melletti kötetlen beszélgetés követett, majd az estét egy ünnepélyes vacsora zárta a Trinity College történelmi ebédlőjében.

Juhász Gergely elmondta: „Számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy katolikus és magyar létemre pont engem kértek fel, hogy az angol protestáns William Tyndale első Újszövetség-fordításának 500. évfordulóján, Tyndale egykori alma materében, Oxfordban tartsak róla előadást. Az időzítés és a helyszín pedig azért is volt duplán különleges, mert előadásomat éppen abban a Trinity College-ban tarthattam, amelynek Szent John Henry Newman is egykor hallgatója volt, és pont egy nappal azután, hogy XIV. Leó pápa az egyház tanítójává nyilvánította őt.”

Forrás: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola; Wikimedia Commons

Magyar Kurír