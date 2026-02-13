Bencés összetartozás – Ünnepi bállal kezdődött a győri bencések jubileumi éve

A jubileumi alkalom lelki alapját a Loyolai Szent Ignác-templomban tartott elcsendesedés és közös fohász adta, majd a gimnázium épületében ünnepélyes keretek között vette kezdetét a bál.

A dísztermi megnyitón a jelenlévők együtt énekelték el a Szent Benedek-himnuszt. Ezt követően fellépett a Győri Bencések Fiúkórusa, a Collegium Musicum Jaurinense.

Az est házigazdája Tóth Konstantin OSB, a győri Szent Mór Bencés Perjelség elöljárója volt. A bál fővédnökeként Hortobágyi Cirill OSB, pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció elnöke mondott köszöntő beszédet. A bál díszvendége Fazekas István történész professzor, 1982-ben végzett győri bencés öregdiák volt.

Tóth Konstantin OSB köszöntőjében a győri bencés közösség háláját és örömét fogalmazta meg az iskola alapításának 400. évfordulója alkalmából, amely egyben a bencés atyák 225 éves győri jelenlétére (1802) való emlékezés is.

Beszédében hangsúlyozta az iskola tanárainak, munkatársainak, diákjainak és öregdiákjainak szolgálatát, kiemelve:

a négyszáz éves múlt akkor válik élő örökséggé, ha a jelen közössége hűséggel és felelősséggel viszi tovább a bencés nevelés szellemiségét.

A jubileumi évhez kapcsolódóan a perjel szólt a győri bencés gimnázium megújulásáról és az adományokból megvalósuló fejlesztésekről is.

Beszéde végén Tóth Konstantin OSB köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak a bál és a közösségi szolgálatok megvalósulásához.

Hortobágyi Cirill OSB köszöntő beszédében hangsúlyozta: a XIII. Győri Bencés Bál nem csupán egy nagy múltú közösségi esemény, hanem a Czuczor Gergely Győri Bencés Gimnázium alapításának 400. jubileumi ünnepségsorozatát megnyitó, kiemelkedő jelentőségű alkalom.

A pannonhalmi főapát rámutatott:

a jubileum az egész magyar bencés közösség ünnepe, hiszen négyszáz év élő története sűrűsödik benne diákok, tanárok, szerzetesek, családok és támogatók nemzedékeinek életén keresztül.

Kiemelt köszönetet mondott az iskola pedagógusainak és munkatársainak szolgálatáért, akik nemcsak tudást adnak át, hanem hiteles életpéldával segítik a fiatalokat eligazodni az élet nagy kérdéseiben.

A bencés nevelés alapja ma is Szent Benedek szellemisége – az imádság, a munka, a tanulás és a közösség egysége –, amely évszázadok óta formálja a magyar bencés oktatást, Győrben is – hangsúlyozta a Magyar Bencés Kongregáció elnöke.

Hortobágyi Cirill OSB szerint a jubileumi év nem pusztán visszatekintés, hanem lehetőség a megújulásra és a felelősségvállalás megerősítésére, hogy a következő nemzedékek is élő, hiteles közösségre találjanak az iskolában.

Zárásként a pannonhalmi főapát a bencés vendégszeretet fontosságát emelte ki, és Isten áldását kérte az ünneplő közösségre, a győri bencésekre és az egész bencés rendre.

A díszvendég, Fazekas István személyes hangvételű beszédében idézte fel az iskola falai között töltött diákéveit, valamint a bencés nevelés életre szóló hatását. Kiemelte: a középiskola nem csupán tudásátadás színtere, hanem meghatározó időszaka az értékrend és a személyiség formálódásának.

Átfogó képet adott a győri gimnázium négyszáz éves múltjáról, felidézve a jezsuita alapítást, a bencések 1802-es megérkezését, valamint az intézmény történetének nagy fordulópontjait. A történész professzor rámutatott: a bencés rend alkalmazkodóképessége és elkötelezett nevelői munkája tette lehetővé, hogy az iskola minden történelmi korszakban megőrizze szellemi és lelki küldetését. Beszéde végén Fazekas István bemutatta a jubileumi évhez kapcsolódó iskolatörténeti kiállítást is, amely a győri bencés oktatás négyszáz éves örökségét kívánja közelebb hozni a jelen és a jövő nemzedékeihez.

Barkó Gábor Ágoston OSB főigazgató, a bál szervezője is hangsúlyozta: a jubileumi esemény nem csupán ünnep, hanem az egész életre szóló bencés közösség megélésének alkalma. A bencés iskola lelki, kulturális és közösségi programjai hosszú távú szemléletben épülnek fel, és az összetartozás, valamint az érettség után egymásért vállalt felelősség, tényleges áldozathozatal,

az erős öregdiák-közösség jelenti a négyszáz éves örökség egyik legfontosabb elemét

– fogalmazott az iskola igazgatója.

Az est folyamán svédasztalos vacsora várta a vendégeket, a zenei és táncos programokról a Pesty Party Showband, valamint a Lövői zenekar gondoskodott.

A bál különlegességét a sokszínű kulturális kínálat adta: népzenei és néptáncos programok, közösségi beszélgetések, valamint egy Cseh Tamás-est is helyet kapott a gimnázium különböző tereiben.

A jezsuita kor hangulatát idéző szalon, a borozó és a közösségi terek mind a találkozás és az együttlét lehetőségét erősítették.

A jubileumhoz kapcsolódva a vendégek bepillantást nyerhettek a rendház és a templom tetőterében készülő, 400 tanév – Élő örökség a győri bencés gimnáziumban című kiállítás előkészületeibe is.

A Kovács Renátó Patrik kulturális menedzser vezette exkluzív bejárás során a résztvevők Győr kivilágított belvárosára is ráláthattak.

A Győri Bencés Bál a közösségi ünneplés mellett karitatív célt is szolgált: a tombola bevételeiből a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium rászoruló diákjait támogatták, valamint az intézmény infrastrukturális fejlesztéseit segítették.

A szervezők hangsúlyozták, hogy az esemény nem pusztán társasági alkalom volt, hanem a bencés összetartozás, az egymásért vállalt áldozat és a hálaadás kézzelfogható megnyilvánulása.

A XIII. Győri Bencés Bál méltó módon indította el a jubileumi emlékévet, lehetőséget adva arra, hogy a győri bencés közösség együtt tekintsen vissza múltjára, és megerősítse elköteleződését a bencés nevelés jövője iránt.

A jubileumi emlékév programjai folytatódnak Győrben

Február 26-án, csütörtökön 18.30-kor, a Bencés esték előadásán Fazekas István történész, győri bencés öregdiák idézi fel az iskola négyszáz éves történetének fejezeteit. Előadását követően, 19 órától az Et psalmos nostros cantábimus II. című egyházzenei esten a Collegium Musicum Jaurinense és a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium énekesei szolgálnak a Loyolai Szent Ignác bencés templomban.

Március 20-án, Szent Benedek tavaszi ünnepén koncelebrált ünnepélyes szentmisét mutat be Varga László kaposvári megyéspüspök.

Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján adják át és áldják meg a felújított Jedlik Ányos-termet.

Augusztus 30-án a Széchenyi téren ünnepélyes szentmise keretében nyílik meg a 400. tanév, amelyet Erdő Péter bíboros mutat be, az öregdiák püspökök, a jezsuita rend elöljárói részvételével, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében.

A jubileumi időszak csúcspontjai közé tartozik a 2027. február 6-án megrendezendő XIV. Győri Bencés Bál, valamint a 2027. május 28–30. között tartandó nagy jubileumi öregdiák hétvége, amelyre a világ minden részéről várják az egykori diákokat.

