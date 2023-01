Boldog a nép, amely tud ünnepelni – A rendalapítóra emlékezett a magyar verbita közösség

Négyes ünnepet ültünk. Először is hálát adtunk Istennek rendalapító atyánkért az ő mennyei születésnapján. A második ok az ünneplésre, hogy köszöntöttük rendtársunkat, Német Lászlót, akit 2022. november 5-én Ferenc pápa Belgrád metropolita érsekévé nevezett ki, és december 10-én be is iktatták az érseki székbe. Ő volt a szentmise főcelebránsa.

A harmadik dolog, ami ünneplésre adott okot, az volt, hogy Ghie Marcell tartományfőnök-helyettes január 8-án betöltötte életének 50. évét. A negyedik dolog pedig, amit ünnepeltünk, hogy két szeminaristánk részesült a lektori, három pedig az akolitus avatásban.

Az érsek homíliájában méltatta Szent Arnold Janssen mély hitét, amely nélkül az Isteni Ige Társasága nem születhetett volna meg, hiszen az akkori körülmények egyáltalán nem kedveztek Németországban a Római Katolikus Egyháznak. Viszont Arnold atyánk a hite mellett leleményes is volt: átment a Maas folyó túlsó partjára, Hollandiába, és ott megvett egy üres kocsmát, ahol ma már hatalmas rendház áll.

Német László rámutatott: a történelem folyamán előfordult már, hogy a hit meggyengült, de utána mindig meg is erősödött, hiszen a Szentlélek által mindig van megújulás. Európa már nem igazán keresztény, de a remény, hogy majd egyszer újra azzá válik, adjon erőt a további missziós munkához.

Az érsek buzdította a szeminaristáinkat is, hogy bár még nagyon a hivatásuk elején járnak, eljussanak az örökfogadalomig, a diakónusszentelésig, a papszentelésig, ahhoz a kisebb rendeket is fel kell venni. Nagyon fontos, hogy szem előtt tartsák, hova szeretnének eljutni az életben, hogy a jövőben mit szeretnének majd tenni. Ezen avatások is arra utalnak, hogy ők már tudják, hogy szerzetesek, papok, misszionáriusok szeretnének lenni, és jó irányba haladnak.

A szentmise után Tete Remis tartományfőnök köszöntötte a meghívott vendégeket, illetve háláját és köszönetét fejezte ki a rend jótevőinek áldozatos segítségükért. Ezt követte az ünnepi vacsora és a vidám közös ünneplés.

Forrás és fotó: Isteni Ige Társasága

Magyar Kurír