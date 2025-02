David Neuhaus izraeli jezsuita: A gázai palesztinok kitelepítésének terve olyan, mint egy gyomros

„Nem sietünk” – közölte Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke február 9-én, ezzel egy fontos adalékot osztva meg a Gázai övezet rekonstrukciójának tervéről. A területfejlesztés közvetlen amerikai irányítással és felügyelettel zajlana. A tervet múlt héten mutatta be Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatása alkalmával.

Az Air Force One, az elnöki különgép fedélzetén, a New Orleansban megrendezett Super Bowlra, az amerikaifutball-bajnokság döntőjére tartva újságíróknak azt mondta Trump, Gázára úgy kell gondolni, mint egy „hatalmas ingatlanfejlesztési területre, amit az Egyesült Államok szerez meg, és amit lassan, nagyon lassan fejlesztenek”, hogy stabilitást hozzon a Közel-Keletnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén a kivárás hangnemében reagált a tervre: „egyelőre nem tudni a részleteket, úgyhogy türelemmel kell lenni”.

David Neuhaus SJ ellenben egy percig sem tétovázott, amikor a Fides hírügynökség kérdéseire válaszolt: számára a Gázai övezet jövőjét illető felvetések olyanok, mintha gyomorba rúgták volna.

Az izraeli jezsuita biblikus Dél-Afrikában született; német-zsidó szülei az 1930-as években menekültek el Németországból. Korábban a héberajkú katolikusok és a migránsok pasztorációjának a patriarkális helynöke volt; jelenleg a jeruzsálemi Pápai Biblikus Intézet jezsuita közösségének az elöljárója. 15 éves korában költözött Izraelbe, 26 évesen katolizált. Politikatudományból szerzett doktori fokozatot a Jeruzsálemi Héber Egyetemen.

– Neuhaus atya, mit gondol a nemrégiben elhangzott javaslatokról, amelyek Gáza jövője kapcsán merültek föl?

– Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének van egy elképzelése Gázáról, amit meg is osztott a világgal 2025. február 4-én. Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatta meg akkor. Olyan volt, mint egy gyomorba rúgás. Pedig én még csak nem is vagyok palesztin, izraeli vagyok.

– Mire céloz egészen pontosan?

– Trump merész terve az, hogy a Gázai övezetet, amelyben az izraeli hadjárat után csak romok maradtak, át kellene alakítani fényűző tengerparttá. Ebben az elképzelésben nincs helye azoknak az embereknek, akiknek Gáza az otthonuk. Ezeknek az embereknek el kell költözniük (hogy hova, az még nem világos). Ez egy újabb állomása a palesztinok eltávolításának Palesztinából…

– Ön szerint ami most történik, az egy folyamat része?

– Igen. És ez a folyamat régen kezdődött. 1947–1948-ban Gáza lakossága megháromszorozódott, amikor beáramlottak azok az emberek, akiket elűztek izraeli otthonaikból, és ezáltal Gáza a világ egyik legsűrűbben lakott térségévé vált. Trump csak Gázáról beszélt most, de a Netanjahu-adminsztráció már Ciszjordániában is munkához látott, a Gázában látotthoz hasonló pusztítást vittek végbe Jenin és Tulkarm városában. Palesztinok ezreit űzték el otthonaikból.

– Vajon csak úgy lehet elképzelni a zsidó állam jelenét és jövőjét a mai Közel-Keleten, ahogy ezekben a Gáza jövőjét illető új elgondolásokban megjelenik?

– Trump és Netanjahu elképzelése alapvetően különbözik attól, ahogy például Peter Beinhart zsidó származású amerikai újságíró látja a helyzetet. Nagyon ajánlom legfrissebb könyvét: a Being Jewish after the Destruction of Gaza: A Reckoning (Zsidónak lenni Gáza lerombolása után – Számvetés) című kötet az amerikai és az izraeli vezetés diskurzusának ellenpontja. Beinhart az elmúlt hónapok történéseinek fényében értékeli újra a zsidó identitást, és szilárdan ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael számára az egyetlen előre vivő út az, ha egyenlőséget biztosít állampolgárainak. Beinhart, akinek a szülei dél-afrikai zsidók, teljes mértékben magáévá tette az apartheid elleni küzdelem üzenetét. Szintén prófétai Orly Noy izraeli aktivista hangja, aki a B’tselem, a megszállt területek emberi jogaiért felelős izraeli információs központ elnöke. Ő azt mondta:

„A háború csak akkor ér véget, ha az izraeli társadalom ráébred arra, hogy nem csupán etikátlan, de lehetetlen is a létezésünket egy másik nép elnyomásával és alávetésével biztosítani – és hogy azokat az embereket, akiket bebörtönzünk, bombázunk, éheztetünk, szabadságuktól és földjüktől megfosztunk, azokat az embereket pont ugyanazok a jogok illetik meg, mint minket.”

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides.org

Fotó: Jesuits.ca

Magyar Kurír