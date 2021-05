Egy év kihagyás után ismét lesz folkmise a Szent István-bazilikában

A szentmisén kihelyezik a Szent Jobbot a bazilika szentélyében; az ereklye 18 óráig látható ott. A szentmisét Horváth Zoltán protonotárius kanonok, esperes, megbízott plébános celebrálja.

Néhány éves hagyomány, hogy ezen az ünnepen úgynevezett folkmisét mutatnak be; ez tavaly a járvány miatt elmaradt. Idén a misén közreműködik a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene és népzene tagozata; a Szent Angéla Ferences Gimnázium énekesei és a Magyar Tekerőzenekar hangszeresei és énekesei, valamint a Magyar Királyi Koronaőrök.

A szervezők a hagyományokhoz híven most is minden résztvevőt közös éneklésre hívnak, ebben a kiosztott éneklapok adnak majd segítséget.

De mi is az a folkmise? Története az 1960-as évekbe nyúlik vissza, amikor a szubkultúrák éledeztek az Egyházban is. A Mátyás-templomban 1968. április 14-én, húsvétkor beatmisét mutattak be. Világi téren is mozgolódás volt tapasztalható, Dobszay László és Szendrei Janka 1969-ben megalapították a Schola Hungarica gregorián kórust. 1972-ben a táncházmozgalom kezdett kibontakozni, melyhez aztán tömegek csatlakoztak. Évszázadok hagyományai éledeztek újra.

1983-ban nagy sikerrel mutatták be az István, a király című rockoperát, melyben találkozott a népi ihletésű zene a gregoriánnal és a rockkal. Ekkor született meg a folkmise gondolata Halmos Béláékban, hiszen ha van beat-, miért ne lehetne folkmise is.

Hosszú éveket kellett várni, hogy az álom megvalósuljon, közben Halmos Béla elköltözött az élők sorából, munkáját neves szakemberek folytatták, egészítették ki. A gregorián és népdalos mise több népzenei és egyházzenei szakág kutatási eredményeit egyesítve jött létre. 2017-ben két helyszínen hangzott fel ez a zene: május 30-án Budapesten, augusztus 20-án pedig Székesfehérváron. A siker olyan nagy volt, hogy a résztvevők folytatást reméltek. Így hagyományt teremtettek, elindult a május 30-i folkmisék sora. Idén ismét elhangzanak az írásban fennmaradt gregorián dallamok és a folklórban megőrzött, a népi szóbeliségben hagyományozott népi énekek.

