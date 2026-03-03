Egyre több felnőtt kéri a keresztséget Franciaországban – A remény jele Németország számára is?

Franciaországban – mely Németországnál is szekularizáltabb ország – 2008-ban a 18–29 évesek 43 százaléka vallotta magát katolikusnak, 2020-ban azonban már csak 25 százalékuk. Meglepő módon azonban az utóbbi időben jelentős mértékben emelkedett a keresztséget kérő felnőttek (18 év felettiek) száma: míg 2020-ban 4468-an (20 százalékuk 18 és 25 év közötti), 2025-ben 10 ezren készültek a keresztségre (42 százalékuk 18 és 25 év közötti).

„Nagy öröm. Fordulat várható? Végre fellélegezhetünk? Az Egyház újra népszerű lesz és fiatal? Felvirágzik?” – teszi fel a kérdést Stefan Kiechle SJ, hangsúlyozva, hogy természetesen e bizonyos fokú óvatosságra van szükség: a keresztelések összlétszáma Franciaországban a 2020-as, majd a 2023-as évet vizsgálva 400 ezerről 200 ezerre csökkent. A gyerekkorban meg nem kereszteltek későbbi, felnőttkori keresztség által történő „visszahódítása” tehát továbbra is csekély. Összehasonlításképpen: Németországban a 14 éves és annál idősebb katekumenek (katolikus) keresztelőjének száma a 2016-os 3240-ról 2020-ban 1548-re csökkent (ami részben a koronavírusnak volt köszönhető); 2024-ben pedig 2075-re emelkedett.

Hogyan értelmezhető ez a franciaországi változás? A jelenlegi fellendülés még újkeletű, az elmúlt évtizedekben többször emelkedtek és csökkentek e számok. Összességében tapasztalható, hogy a fiatalok a vallás felé fordulnak: az evangéliumi egyházak, a konzervatívabb katolicizmus, de számottevően az iszlám felé is – vajon elsődlegesen a radikalitást, az abszolútumot keresve? Vagy biztonságot egy stabil közösségi struktúrán belül, egyértelmű szabályokkal? Az újonnan megkereszteltek közül némelyek egyébként hamarosan újra elfordulnak a hittől, az egyháztól. Ezért sem lehet egyértelműen értelmezni a jelenséget. Szabad örülni annak, hogy a hit és az egyház újra vonzó a fiatalok számára, de még nem lehet látni, hogy mennyire lesz tartós, hatékony és meghatározó ez a kezdetben tapasztalható változás. Egy szétszórt, válságok sújtotta világban tud-e újra nagyobb támaszt nyújtani, új irányt mutatni, a felfelé irányulásra ösztönözni az ősi keresztény hit és intézményei?

És mi a helyzet Németországban? „Állítólag jelenleg többen jelentkeznek keresztségre felkészítő kurzusokra, főként fiatalok. Magam pedig arra figyeltem fel, hogy az utóbbi időben több fiatal férfi vesz részt a vasárnapi szentmiséken a belvárosi templomokban. Tudomásom szerint e két jelenséget még nem támasztják alá statisztikai adatok. De reményteli jelek lehetnek. Franciaország példát mutat számunkra?” – teszi fel végül a kérdést írásában Stefan Kiechle.

Forrás: Katholisch.de

Fotó (illusztráció): Lambert Attila (archív)

Gátas Judit/Magyar Kurír