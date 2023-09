Együtt a közös otthonért – Ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferenciát tartanak Budapesten

Ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferenciát tartanak szeptember 25-én Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézete szervezésében.

Szeptember 25-én Budapestre látogat I. Bartholomaiosz egyetemes pátriárka. A konstantinápolyi pátriárka programja Pannonhalmán kezdődik, ahol szeptember 22-én nagyszabású ökumenikus konferencián tart előadást. Most mégis a szeptember 25-én esedékes teremtésvédelmi témájú szakmai napra szeretném felhívni a figyelmet. Ezen a napon ugyanis a keleti keresztény főpapok között tiszteletbeli elsőséget élvező I. Bartholomaiosz mellett, aki egyébként 2001 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktora is, felszólal Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia elnöke, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának volt prefektusa, illetve Salama Gomaa Ali Daoud, a kairói Al-Azhar Egyetem rektora is, aki a szunnita iszlám irányzathoz tartozik, és Ahmad et-Tajjeb főimám képviseletében érkezik Budapestre.

A délelőtti ünnepi ülés végén a konferencia résztvevői ünnepélyes nyilatkozatban fejezik majd ki felelősségüket a teremtett világ iránt, amely deklarációt Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes méltatja majd.

A délelőtti eseményt délután szoros értelemben vett szakmai, teológiai hozzászólások követik majd amerikai, német és magyar teológusok részéről.

Mindezt csak azért írtam le ilyen részletesen, hogy az olvasó érezze: nem egy átlagos konferenciáról van szó, amelyből manapság szinte minden napra jut egy. Ennek a találkozónak a jelentősége túlmutat szeptember 25-én. Ferenc pápa abu-dzabi útján Ahmad et-Tajjebbel közösen nyilatkozatban fejezte ki elkötelezettségét a béke megőrzése és előmozdítása mellett 2019-ben. A mostani budapesti konferencia résztvevőit hasonló szándék vezérli, amikor keleti és nyugati keresztények, illetve az iszlám képviselői – magas rangú képviselők által – együtt fejezik ki felelősségüket a teremtett világ védelme érdekében.

Fontos esemény ez a két egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem életében, de jelentősége van az egész magyar egyházra, sőt a magyar társadalomra nézve is.

Mi, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem polgárai megtisztelve érezzük magunkat, hogy helyet adhatunk és tevékeny részesei lehetünk ennek a rendezvénynek. Ugyanakkor érezzük a feladat súlyát is: felelősséggel tartozunk a teremtésért, és ezt ki is kell nyilvánítanunk.

Mi, a konferencia szervezői kívánjuk, hogy ez a deklaráció és a jelenlévők közös kiállása ne csupán üres szó maradjon, hanem váljék életté és gyakorlattá Magyarországon, sőt, akár nagyobb összefüggésben is.

Fotó: Vatican News (A béke jeleként Ferenc pápa, Simon Peresz izraeli elnök, Mahmúd Abbász palesztin elnök és I. Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkával olajfát ültetnek a Vatikáni Kertekben, Róma, 2014. június 8.)

