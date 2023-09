Először végeztek Szent Liturgiát cigány nyelven az abaújszolnoki templom címünnepén

Az alig egy évvel ezelőtt kívülről felújított és Orosz Atanáz megyéspüspök által megáldott templomba a kántorjánosi híveket és papjukat, Kerezsi Jánost hívták meg vendégnek, hogy mutassák meg, ők hogyan végzik minden vasárnap saját templomukban a Szent Liturgiát cigány nyelven.

Meghívták Balogh Győző rakacai és rakacaszendi parókust, a Miskolci Egyházmegye cigányügyi referensét, aki szintén részt vett a Szent Liturgia koncelebrálásában.

Ebben az 1896-ban épült templomban a liturgiát eredetileg még ruszin nyelven végezték, majd magyarul, ezen a vasárnapon pedig cigány nyelven, hiszen a helyi lakosok nagy része cigány származású. S kell hogy nyelvüket megismerjék a liturgikus használatban is, nem csak a popkultúrából. A búcsúra több elszármazott is hazaérkezett, számukra nagyon fontos a szülőfalujuk temploma, ahol ilyenkor egymással is tudnak találkozni.

A prédikációban János atya két oldal, a jó és a rossz, a pozitív és negatív szembenállásáról beszélt. Ennek a szembenállásnak egyfajta mintája is lehet, ahogyan Abaújszolnok felé utazva a szikszói dombtetőre felér az ember autóval, szeme elé tárul a hatalmas Hell gyár és a mellette az apró Angel Station töltőállomás. Mennyivel több rossz impulzus, kísértés éri az embert, mint jó. Ez Keresztelő Szent János idejében sem volt másképpen, de ahogyan ő is kitartott az igazságban, úgy nekünk sem szabad megijednünk attól a világtól, ami egyre inkább istentelenné válik, amiben egyre nagyobb a vallási közömbösség és ennek következményeként a gonoszság.

A templombúcsút a hagyománynak megfelelően körmenettel, éltetésekkel és áldás után mirovállással zárták. Majd a helyi kultúrházban látta vendégül a résztvevőket Rácz Pál polgármester, ahol a falunap kezdődött.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



