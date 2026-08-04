Első alkalommal érkezett Romániába Assisi Szent Ferenc ereklyéje

A szervezők – a nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend – közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc csontereklyéje Romániába, a nagyvárad-olaszi ferences kolostorba július 31-én, pénteken. Itt vasárnap este 20 óráig várta a híveket és a zarándokokat, majd másnap, augusztus 1-jén, szombaton 18 órától Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatott be a szerzetesekkel együtt ünnepi szentmisét.

A nagyváradi állomást követően a relikvia augusztus 3–4-én Kolozsvárra érkezett, ahol a görögkatolikus Urunk Színeváltozása-székesegyházban (egykori minorita templomban) nyílt lehetőség a tiszteletadásra.

Kolozsváron augusztus 3-án, hétfőn reggel 8.30-kor az ereklye ünnepélyes fogadása nyitotta meg a programot – szent liturgia, a ferences rózsafüzér elimádkozása, 11 és 17 óra között egyéni imádság és tiszteletadás –, a nap esti szent liturgiával zárult.

Augusztus 4-én reggel ismét szent liturgiával és ferences rózsafüzérrel indult a nap, egyéni imádság és tiszteletadás lehetőségével. Ezt követi majd az esti imádság és liturgia.

A zarándoklat következő állomása augusztus 7-én Arad lesz, ahol a minorita szerzetesek által gondozott belvárosi Páduai Szent Antal-templomban helyezik el tiszteletadásra Assisi Szent Ferenc csontereklyéjét. A program itt reggel 8 órakor a relikvia ünnepélyes fogadásával és Assisi Szent Ferenc tiszteletére mondott imádságokkal kezdődik. Ezt követően 9 és 17 óra között a templom nyitva áll a zarándokok előtt, akik egyéni imádságban és csendes tiszteletadásban vehetnek részt. A 17.15 órakor kezdődő rózsafüzér-ájtatosságot 18 órától ünnepi szentmise követi, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lesz.

Assisi Szent Ferenc csontereklyéje augusztus 5–6-án eljut Kisjenőre a görögkatolikus Szent Antal templomba, augusztus 8–9-én Nagybányára. A borsabányai Szent Ferenc-templomba augusztus 11–12-én érkezik a szeráfi szent ereklyéje.

A relikviát a jászvásári egyházmegye közösségei is fogadják, utolsó állomásként október 2–4 között a romani Ferences Teológiai Intézetben lesz.

Ezután az ereklye zarándokútja október 4–14. között a bukaresti érsekségre, majd október 15-én ismét a temesvári egyházmegyébe vezet.

A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy az idén 800 éve elhunyt szent iránti tiszteletet a hívek kifejezzék, közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre.

Forrás: MTI, cluj24.ro, szatmári, jászvásári és temesvári egyházmegyék

Fotó: Ferences Média

Magyar Kurír