Erdő Péter bíboros és Veres András püspök közösen adott hálát huszonöt éves püspöki jubileumán

Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke közösen adott hálát azért, hogy huszonöt évvel ezelőtt, 2000. január 6-án Szent II. János Pál pápa püspökké szentelte őket a római Szent Péter-bazilikában. Szent II. János Pál pápa azért vezette be a vízkereszti püspökszentelés szokását, hogy kifejezze, az új püspökök az apostolok utódaiként a világ népeihez kapnak küldetést. Huszonöt évvel ezelőtt a Szentatya ezen a napon szentelte püspökké Erdő Pétert és Veres Andrást.

A két főpásztor öt évvel ezelőtt is együtt adott hálát, akkor a budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban. A mostani ezüstjubileumon, Győrben a főpásztorokkal együtt ünnepelt Michael W. Banach érsek, apostoli nuncius; Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti, Ternyák Csaba egri, Udvardy György veszprémi érsek, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia további tagjai. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros volt, szónoka Ternyák Csaba egri érsek. Az asszisztenciát a győri szeminárium papnövendékei adták. Nagy számban vettek részt az ünnepen paptestvérek, köztük az Esztergomi Szeminárium és a Budapesti Központi Szeminárium elöljárói.

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke köszöntötte az egybegyűlt hívősereget és a paptestvéreket. Füle Lajos Karácsonyi üzenet című verséből idézett: „»Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek / serege most is útra kel, / elég nekik az égi jel.« Mi is összegyűltünk, hogy az újszülött Messiás királyt köszöntsük. S egy másik ünnep is összehívott minket: együtt adunk hálát huszonöt évvel ezelőtti szentelésünkért” – fogalmazott a jubiláns püspök.

A Szentatya személyes képviselőjeként és nevében Michael W. Banach érsek, apostoli nuncius köszöntötte az ünneplőket. Ferenc pápa mindkét főpásztornak külön küldött köszöntést. Erdő Péter bíborosnak címzett, latinul írt üzenetében a pápa megerősítette, hogy „szeretettel áll” Erdő Péter mellett püspökké szentelése ezüstjubileumának ünneplésében. A Szentatya levelében megemlékezett a bíboros „jámborságáról”, dokumentumaiban tanúsított „egészséges tanításáról, állhatatosságáról és körültekintéséről”, amelyet szolgálatában képvisel egyházmegyéje, az Apostoli Szentszék és az európai Katolikus Egyház javára.

Veres Andrásnak címzett üzenetében Ferenc pápa „testvéri gratulációját” fejezte ki, köszönetet mondott Eger, Szombathely és a Győri Egyházmegye hívei és papjai javára ellátott szolgálatáért, valamint az MKPK elnökeként az egész Egyház érdekében végzett munkájáért.

Michael W. Banach nuncius a saját nevében is kifejezte „őszinte és testvéri gratulációját” az ezüstjubileum alkalmából. Szent II. János Pál pápának a 2000-ben ünnepelt szentelésen elhangzott szavaival köszöntötte a jubilánsokat. Örömre buzdít minket a mai liturgia – mondta. – Ma is ugyanazon az úton vezet minket a betlehemi csillag, ami egykor Jézushoz vezetett. Hálát adunk mindazokért, akik az elmúlt kétezer évben végigjárták a hit ezen útját. Dicsőítsük Krisztust, a népek világosságát, aki ma is vezeti a népeket.

Mutassa meg az embereknek „az igazság, a szeretet és a béke útját, s a jubileumi évben a reményt, amely nem csal meg”

– fogalmazott.

Szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek rámutatott vízkereszt ünnepének gazdag örökségére. Mint mondta, „zarándokok voltak a bölcsek, Krisztust keresték, ahogy mi is a remény zarándokútját járjuk, mi is Krisztust keressük. S aki megtalálja Krisztust, értelmezési horizontra lel élete legnagyobb kérdéseihez. A napkeleti bölcsek az emberi szellem belső várakozását jelzik. Mindnyájan kutatjuk a választ égető kérdéseinkre, a létezés értelmére, az emberiség előtt álló nagy feladatokra vonatkozóan (ilyen a béke megtalálása, a kollektív önzés és a szegénység leküzdése), de személyes kérdéseinkre is, melyeket talán megfogalmazni sem tudunk, merünk, s gyakran halogatunk, mondván, majd akkor foglalkozunk velük, ha több időnk lesz, ha túl vagyunk ügyes-bajos dolgainkon, ha megoldottunk minden fontos feladatot, amelyek miatt elhalasztottuk ezeket a lényeges kérdéseket.

Azt szeretnénk, ha a kétszerkettő egyszerűségével találhatnánk meg a dolgok értelmét, ismerhetnénk fel Isten jelenlétét, és semmit sem kellene tennünk ezért. Látjuk azonban, hogy

a napkeleti bölcsek nem várakoztak, hanem elindultak megkeresni a választ, útnak indultak Krisztus felé.

Csillag vezette őket; a betlehemi csillag a népek Krisztushoz vezető útját jelképezi, azt, ahogyan a kozmosz Krisztusról beszél. Szent Pál leveleiben olvasható, hogy a feltámadt Krisztus legyőzte a hatalmas égi erőket, s uralkodik a mindenség felett. Ez a helyzet a betlehemi csillaggal is:

nem az határozza meg a gyermek sorsát, hanem a gyermek kormányozza a csillagot.

Az emberiségnek hosszú utat kell még megtennie ahhoz, hogy eljusson Jézushoz. Sok botorkálás után benne ismerjük fel az ember evolúciójának egyedi irányát s a kiutat abból a szellemi dagonyából, amelybe egyre mélyebbre süllyedünk manapság. Hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy felismerjük, Krisztusban van a jövőnk, és megtanuljuk, hogy evangéliumát miként ültethetjük át a mindennapjainkba.

A keresztségben már újjászülettünk benne, hozzá tartozásunkra emlékeztet a szentelt vízzel való meghintésünk. Karácsonykor elindultunk, hogy egy éven át a remény zarándokútját járjuk. Jubileum van, és már maga a szó is örömet, ünnepi érzést ébreszt. 2000-ben is jubileumot ünnepeltünk, amikor Szent II. János Pál pápa püspököket szentelt Rómában, köztük Péter és András testvérünket. Örömmel kapcsolódunk hálaadásukba, és köszönetet mondunk az Úrnak, hogy meghívta őket a Magyar Egyház szolgálatára” – mondta homíliájában Ternyák Csaba.

Az egri érsek beszédében kiemelte azokat a pontokat, melyeken összefonódott a két jubiláns eddigi életpályája. Mindketten Rómában tanultak, majd teológiai tanárként dolgoztak, s összeköti őket az is, hogy megtapasztalhatták, hogyan szolgálhatják a Magyar Egyházat az MKPK elnökeként.

Erdő Péter érsek, bíboros, prímás pályájáról szólva Ternyák Csaba külön megemlítette a városmisszió megszervezését, illetve azt, hogy kánonjogászként számtalan tudományos munka fűződik a nevéhez, több egyetem díszdoktora, szentszéki dikasztériumok és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, valamint hogy tíz éven át az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) elnöke volt.

Veres András szombathelyi, majd győri megyéspüspökként végezte szolgálatát, ma pedig az MKPK elnöke. Szívügye az egyházi oktatás, az életvédelem, a családok megerősítése. Nevéhez köthető a Római misekönyv új magyar fordítása és 2022-es kiadása. Szolgálata alatt Ferenc pápa kétszer is hazánkba látogatott, s mindkét látogatás a két főpásztor testvéri együttműködésében valósult meg.

Erdő Péter bíboros és Veres András püspök a Magyar Egyház életének fő szereplői és alakítói voltak az utóbbi huszonöt évben. Negyed évszázaddal ezelőtt Szent II. János Pál arra biztatta őket, hogy szüntelenül emlékezzenek szentelésük napjának kegyelmére. „»Krisztus világossága ragyogjon mindig a szívükben.« Ebből élnek azóta is. Megtanulták, hogy »Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem« (Erdő Péter szentelési jelmondata), és hogy testvéreiket el kell vinni Jézushoz (Veres András jelmondata: »Elvitte őt Jézushoz« – a szerk.). Azt kívánjuk, legyenek mindig hűségesek jelmondatukhoz, s a betlehemi csillag vezesse őket további életükben” – fogalmazott a szónok. Végezetül pedig ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez: „Mindannyiuknak szól a megváltás örömhíre.

Nyissuk ki szívünket a csodákra, ismerjük fel bennük az emberi nem és személyes életünk Megváltóját, s engedjük, hogy belépjen életünkbe az öröm, amit megtapasztaltak a napkeleti bölcsek, amikor meglátták a kisdedet.”

Reisner Ferenc, a győri szeminárium rektora így köszöntötte a jubilánsokat: „Amikor Jézus meghívta tanítványait, elsőként Pétert és Andrást választotta, s láthatta e két ember testvéri szeretetben való együtt munkálkodását. Elhívta őket, hogy vele is testvéri közösséget vállaljanak.” Erdő Péter bíboros és Veres András püspök a testvériesség kifejezéseként jubileumuk alkalmából egy szobrot vehettek át: az alkotás egyetlen fából kifaragva ábrázolja Pétert és Andrást. Ez a fa egy gyökérből táplálkozott, ahogyan a papi szolgálatnak is Krisztushoz mint szőlőtőhöz kell kapcsolódnia – mondta Reisner Ferenc, s felhívta a jelenlévők figyelmét arra is, hogy a győri székesegyház oltárában elhelyezett ereklyéje révén a jubileumi szentmisében maga Szent II. János Pál pápa is együtt van az ünneplő közösséggel. „A szent pápa példájával megmutatja, hogyan tudunk előrehaladni az életszentség útján. Kérjük kegyelmi közbenjárását, hogy a remény zarándokaiként a megtapasztalás örömével éljünk” – fogalmazott a győri szeminárium rektora.

Veres Andrást a Győri Egyházmegye nevében egy pásztorbottal is megajándékozták, hogy legyen mire támaszkodnia, s hogy e pásztorbot „jel legyen számunkra, akik a nyomában haladunk, hogy tudjuk, merre tartsunk, és lássuk a célt, amelyre törekedni kell”.

A hálaadó szentmise végén Erdő Péter bíboros köszönetet mondott Ferenc pápának és üzenete tolmácsolójának, Michael W. Banach nunciusnak. Ternyák Csaba érseknek megköszönte a homíliáját, és köszöntötte őt évfordulóján, hiszen néhány évvel korábban őt is Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké. Köszöntötte továbbá Felföldi Lászlót, akit szintén vízkeresztkor szenteltek Pécsett püspökké, végül pedig Isten áldását kérte az egész közösségre.

A szentmise végén a hívek az Egyház megújulásáért imádkoztak. Ezt az imát minden szentmise után elimádkozzák a Győri Egyházmegyében.

Az ünnepi szertartás zenei szolgálatát a győri Nagyboldogasszony-székesegyház kórusa végezte, kiegészülve a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium vonós és énekes növendékeivel. Halmos László Karácsonyi miséjét és Mozart Ave verum corpus című művét adták elő.

