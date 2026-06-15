Északkelet-Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen

Megszentelt élet – 2026. június 15., hétfő | 9:00
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Nem elrejtőzni a világ elől – A pálos rend nyomában Északkelet-Magyarországon címmel, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszéke és a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében tartottak konferenciát június 3–5. között Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen, a volt pálos kolostorban (ma Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium).

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a füzéri Szent István-plébánia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herman Ottó Múzeum, a Jósa András Múzeum, az Esztergomi Vármúzeum, az ELTE HTK Zenetudományi Intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és annak Fragmenta et Codices Kutatócsoportja, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem Speculum Kutatócsoportjának képviselői is előadásukkal gazdagították a konferenciát.


A rendezvényen történeti, régészeti, építészet-, irodalom-, művelődés- és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak.

A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik meg.


A rendezvény főszervezője, Nemesné Kis Tímea a konferencia nagy előnyeként értékelte az intézmény interdiszciplináris voltát, mely ezzel a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék sokszínű kutatói profilját is leképezte, és amely lehetővé tette, hogy a pálosok északkelet-magyarországi jelenlétét a maga komplexitásában ismerhessék meg a jelenlévők.


A konferencián elhangzott tizennyolc előadáson túl kiállításmegnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a füzéri plébániatemplomot, illetve az óhutai és a martonyi pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsor részét képezte.


A pálos rendtörténeti konferencia megnyitóján Puskás Antal atya, magyarországi pálos rendtartomány leköszönő vezetője a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történeti Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékben. 

Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere a kulturális örökség helyi emlékei kutatásának fontosságára hívta fel a figyelmet.


A második napon Nyíri Péter sátoraljaújhelyi alpolgármester köszöntötte a hallgatóságot, kiemelve e közös örökség megőrzésének és továbbörökítésének fontosságát.

Forrás és fotó: palosrend.hu; Tokaj-Hegyalja Egyetem

Magyar Kurír

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