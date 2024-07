Felszentelték a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye új püspökét

Ferenc pápa 2024. május 8-án nevezte ki Teodor Macapula szerzetes papot a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspökévé. Az egyházmegyét Milan Šašik megyéspüspök halála, 2020. július 14. óta Luscsák Nílus segédpüspök apostoli kormányzóként vezette.

Andrij Macapula 1981. augusztus 21-én született az Ivano-Frankivszk megyei Krilosz faluban. Követve a családi hagyományt 2000-ben tanári pályára kezdett készülni a Kárpátmelléki Nemzeti Egyetemen, ám meghívást kapott a papi életre, ezért a következő évben belépett az ivano-frankivszki szemináriumba.

2001-ben belépett a Megtestesült Ige Intézete (Instituto del Verbo Encarnado, IVE) misszionáriusainak noviciátusába. Tanulmányait 2002-től 2008-ig az olaszországi Segniben, a San Vitaliano-szemináriumban és a Szent Brúnó püspökről elnevezett felsőfokú oktatási intézményben (San Bruno Centre for Higher Studies) végezte.

2002-ben, első fogadalma alkalmából kapta meg szerzetesi nevét – a vértanú munkácsi püspök után Teodor lett. 2007. augusztus 25-én tett örökfogadalmat, majd 2008. február 10-én pappá szentelték. Ezután megkezdte missziós tevékenységét a szibériai és távol-keleti görögkatolikusok körében.

2013-ban hazatért, és Kárpátalján szolgált. 2013-tól 2019-ig a Megtestesült Ige Intézetének ukrajnai tartományfőnökeként szolgált. 2017 óta a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye szerzetesi ügyekért felelős helynöke.

2018-ban a Kárpátmelléki Nemzeti Egyetemen bölcsészdiplomát, 2022-ben pedig az Ukrán Katolikus Egyetemen pasztorális teológiai licenciátust szerzett.

Szabadidejében szeret horgászni, síelni, és szívesen olvas modern ukrán irodalmat, de ugyanilyen szívesen főz is, kedvence az olasz konyha. Az ukrán mellett beszél oroszul, olaszul, spanyolul, lengyelül és angolul.

A püspökszentelés első mozzanataként július 15-én este az ungvári székesegyházban végzett nagyvecsernye keretében Teodor Macapula kinevezett püspök ünnepélyesen letette a püspöki hitvallásokat.

Másnap, 16-án délelőtt az ungvári székesegyházban ünnepélyes Szent Liturgián történt a szentelés szertartása, amelyen Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspökök is jelen voltak.

A szentelő püspökök – Volodimir Vijtisin Ivano-Frankivszk-i metropolita, Jonáš Jozef Maxim eperjesi metropolita és Luscsák Nílus munkácsi segédpüspök – az oltárra borult jelölt fejére helyezték az evangéliumos könyvet, és úgy imádkozták el a szentelési imádságokat.

A három szentelő püspök annak a jele, hogy a püspök sohasem egyedül cselekszik, hanem a püspökök testületével együtt.

A szentelési imádságokat követően az új püspök megkapta püspöki jelvényeit: a szakkoszt, omofóriont, panágiát és pásztorbotot, majd elfoglalta a püspöki trónt, jelezve, hogy a főpásztori szék többé nem üres.

A Szent Liturgia ezután a megszokott módon folytatódott.

A szertartás végén Teodor Macapula püspök megkapta a pápai kinevező bullákat, köszöntötte a jelenlévőket.

Ezt követően Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsek és Kocsis Fülöp metropolita, valamint kárpátaljai civil méltóságok is köszöntötték az új megyéspüspököt.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita úgy fogalmazott: „Szívünk legmélyéből mi is érezzük, hogy itt a helyünk, veletek együtt ünnepelni, hálát adni, hiszen évszázadok óta osztozunk veletek sorsotokban, örömeitekben és megpróbáltatásaitokban.

A teljes elnyomatás hosszú évei alatt csak tehetetlen együttérzésünkkel tudtunk veletek lenni, magunk is részesei lévén ennek az elnyomatásnak, ha nem is olyan súlyos mértékben, mint amit nektek kellett elviselnetek. Az Isten áldotta felszabadulás kezdeti éveiben nagyra becsült elődöm, Keresztes Szilárd püspök úr és papjai (köztük az akkori Orosz László atya, mostani Atanáz miskolci püspök) nagy erőfeszítéseket tettek, hogy az újraéledés gyakorlati lépéseiben segítségetekre legyenek. Azóta azonban Kárpátalján, egész Ukrajnában és a szomszédos országokban is valóságos föltámadást élhettünk meg. Ebből a föltámadásból azóta is élünk. Ma már újra, mint a régi korokban, mi tanulunk tőletek, ámulva és talán egy kis irigykedéssel is látva népetek buzgóságát, ahogyan a súlyos nehézségek közepette is kitartotok Krisztus és Egyháza iránti szeretetben.

Adja Isten, hogy a történelmi fejlődés, melynek során a Ti egyházmegyétekből újabb metropóliák születtek, tovább folytatódjék! Imádkozunk azért, hogy legyen minél előbb vége ennek az értelmetlen háborúnak, hogy újra templomok, közösségek épülhessenek, hogy egész Ukrajnában a családok együtt élhessenek, növekedhessenek a hitben és egymás iránti szeretetben.”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita köszöntője teljes terjedelmében IDE KATTINTVA olvasható.

A Megtestesült Ige Intézete

A szerzetesi kongregációt 1984. március 25-én alapította Carlos Miguel Buela atya Argentínában. Nem véletlenül lett március 25-e az alapítás napja, hiszen ezen a napon ünnepli az Egyház az Örömhírvételt, az angyali üdvözlet napját, azt a napot, amikor Isten Igéje testté lett.

A kongregációja sajátos céljának tekinti a kultúra evangelizálását. Ez azt jelenti, hogy VI. Pál Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása alapján az emberiség minden területét meg kívánja újítani. Nemcsak újabb néptömegeket akar elérni és az evangéliumot újabb földrajzi területeken hirdetni, hanem az evangélium erejével át akarja alakítani az emberek általános értékítéletét, érdeklődési körét, gondolkodásmódját, eszméiket és eszményeiket olyan módon, hogy azok összhangba kerüljenek Isten szavával és üdvözítő tervével.

Fennállásának 40 éve alatt a kongregációja a világ mind az öt kontinensének számos országba eljuttatta misszióit: Argentína, Németország, Brazília, Ecuador, Spanyolország, Amerikai Egyesült Államok, Fülöp-szigetek, Pápua Új-Guinea, Tanzánia, Tunézia, Franciaország, Görögország, Olaszország, Kazahsztán, Peru, Ukrajna, Szíria, Irak, Gázai övezet és további országok.

Az ukrajnai közösség története 1994. július 6-án kezdődött, amikor Andrij Szapelják püspök kérésére az első argentin atyák Lemberge érkeztek. Ezt követően évről évre növekedett a szerzetesek száma Ukrajnában. 2004 márciusában pedig Milan Šašik püspök meghívására új szerzetesi közösséget alapítottak Kárpátalján, a técsői járásban, Dubove faluban.

Bár a kongregáció fiatal, tevékenységének bőséges lelki gyümölcsei vannak. Sok atya van közülük misszióban, a perifériákon.

Teodor Macapula főpásztori kinevezése a kongregáció egyik lelki gyümölcse: ő az első püspök ebből a szerzetesi közösségből.

