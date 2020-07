Ferenc pápa: A Hagia Sophiára gondolok, és nagyon szomorú vagyok

Ferenc pápa az Angelus elmondása után ezekkel a szavakkal fordult a Szent Péter téren lévőkhöz, miután megemlékezett a tenger nemzetközi napjáról: „És a tenger gondolatban kissé messzebbre visz: Isztambulba.

A Hagia Sophiára gondolok, és nagyon szomorú vagyok.”

Július 10-én, a török elnöki rendelet egy órával azt követően látott napvilágot, hogy a török legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi felszólítás ellenére semmisnek minősítette az 1934. november 24-i török minisztertanácsi döntést, amely a Hagia Sophia egykori ortodox bazilika múzeummá alakításáról rendelkezett.

Ezzel megnyílt az út az előtt, hogy a világörökséghez tartozó isztambuli épületet ismét mecsetté alakítsák át.

A vonatkozó kérelmet 2016-ban egy konzervatív török egyesület nyújtotta be a bíróság szerepét betöltő Államtanácshoz (Danistay). A per első tárgyalására idén július 2-án került sor.

A török államfő péntek este helyi idő szerint pontban 20 óra 53 perckor televíziós beszédet tartott. A 20 és az 53 párosítása a 2053-as esztendőre, tehát Konstantinápoly bevételének jövőbeni 600. évfordulójára utalt.

Ankara az elmúlt hetekben többször hangoztatta, hogy az épület sorsáról a törökök szuverén joga dönteni, és jelezte: az Államtanács döntése alapján fognak eljárni a kérdésben.

Korábban Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és Kirill moszkvai pátriárka is óva intett a keresztények számára is szent helyet jelentő, múzeumként funkcionáló isztambuli Hagia Sophia újbóli mecsetté alakításától. Július 1-én az USA külügyminisztere, Mike Pompeo is kérte Erdoğant, ne változtassa mecsetté a Hagia Sophiát, hogy ne kompromittálja az épület történelmi értékét.

A Hagia Sophia ortodox bazilikát Konstantinápoly 1453-as elesése után változtatták mecsetté, majd a modern Törökország alapítója és első elnöke, Mustafa Kemal Atatürk akaratából alakították múzeummá 1934-ben.

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír