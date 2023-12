Ferenc pápa Róma külvárosába, San Giorgio di Acilia plébániájára látogatott

A Rómától déli irányban található kis település egyszerű házai és régi épületei közé már 1971-ben is látogatott pápa: VI. Pál, aki meg akarta ismerni az akkori új negyedet, ahol nehéz körülmények között élő emberekkel találkozott, akiknek sorsát Péter utódaként a szívén viselte. 52 év elteltével most Ferenc pápán volt a sor, hogy fölkeresse a plébániát, ahova mintegy ötven percnyi autózás után, délután fél ötkor érkezett meg.

A kanossziánus nővérek (Szeretet Leányai) fogadták december 21-én a Szentatyát, akik a lelkipásztori központot működtetik. Velük együtt ott voltak a prefektúra papjai és a Római Egyházmegye déli szektorának plébános prefektusai, összesen mintegy harminc pap, Dario Gervasi püspök, Antonio Romeo Vettorato plébános, valamint Don Angelo Compagnoni prefektus kíséretében.

Piros kockás abrosszal terített asztalnál foglalt helyet a Szentatya, akivel rövid imádságot követően mintegy két órán át beszélgettek a papok a plébániához tartozó Szent Gianna Beretta Molla Lelkipásztori Központban.

„Szép és megható találkozás volt” – nyilatkozta Gervasi püspök, aki nagyon szívélyes, emberi és szeretetteli légkörről számolt be, mintegy baráti beszélgetésről a papokkal. „Úgy éreztük magunkat, mint a gyermekek, akik apjuk köré gyűlnek, és ő támogat minket. Kérdéseket tehettünk föl, és boldogan távoztunk.” Az érintett témák a papi szolgálat tapasztalatait, a befogadást, az emberekhez való közelséget, a szinodalitást járták körül, illetve a szinodális folyamatot, amellyel az Egyház a jövőbe tekint.

A papokkal folytatott beszélgetés után Ferenc pápa köszöntötte az önkénteseket, akik a Szent Gianna Beretta Molla testvére, Virginia nővér által alapított és a szentről elnevezett központban segítik a nehéz sorsú embereket. (II. János Pál pápa 2004-ben avatta szentté Giannát, aki édesanyaként tett tanúságot Isten és az élet szeretetéről.)

„A reggel a mindennapi kenyér kiosztásával indul – mondta el Vettorato atya. – Előző este egy önkéntesekből álló csoport körbejárja a környék pékségeit, akik nekünk ajándékozzák az eladatlan kenyereket és pizzát, amit másnap reggel kiosztunk a rászorulóknak.” Emellett egy projektben édesanyáknak és gyermekeiknek – fogantatásuktól hároméves korukig – nyújtanak segítséget. Jelenleg mintegy száz nőt támogatnak, akik nehéz anyagi helyzetben vannak; szinte mindegyikük egyedülálló és külföldi.

„Hetente kétszer vehetnek át élelmiszert, ruhaneműt, alapvető szükségleti cikkeket, de akkor is segítünk, ha orvosi vizsgálatokra vagy másra van szükségük” – mondta el a plébános. Az anya-projekt mellett idén elindították az anya-tér programot is, melynek során néhány önkéntes segítségével találkozhatnak és ismerkedhetnek egymással a központba járó nők. Emellett a plébániai karitászszervezet is itt működik; fogadják és meghallgatják a rászorulókat, élelmiszercsomagokat osztanak. Mintegy háromszáz család életét követik nyomon, „ruhaboltot” működtetnek számukra, ahol az összegyűjtött ruhaneműt önkéntesek segítségével kimossák, rendbe hozzák, majd azok rendelkezésére bocsátják, akiknek szükségük van rá.

A találkozó után a plébános megmutatta az oltárt, ahol a pápa imádkozott az Oltáriszentség előtt, illetve megtekintette a karácsonyi betlehemet, majd este fél hétkor elbúcsúzott tőlük, és visszatért a Vatikánba.

Folytatódik ezzel a látogatások sorozata, amelyet Ferenc pápa a római plébániákon elkezdett pápasága első éveiben, de aztán a covid-járvány, illetve gyengülő fizikai állapota miatt félbe kellett szakítania. A Szentatya újra akarta indítani ezeket a látogatásokat, hogy éreztesse figyelmét és lelkipásztori szeretetét papjai iránt, meghallgassa szolgálatukhoz kötődő problémáikat, reményeiket.

Az első ilyen jellegű látogatást szeptember 28-án tette a Santa Maria della Salute plébánián, ahol a fiatalok nehéz helyzetéről és a társadalmi kirekesztés problémáiról beszélgetett a papokkal. Azért kereste föl azt a plébániát, mert a közelmúltban két gyilkosság történt a területen.

November 16-án a Szűz Mária, a Santa Maria Madre dell'Ospitalità-plébánián találkozott a papokkal, akikkel a környék szegényei, a bevándorlók befogadása, a családok segítése témáiról beszélgetett. A tizenkét lakásból álló épületegyüttes, mely a vendégszeretet falujaként ismert, zöldövezetben, lakott központtól távol található, és kilakoltatott családoknak ad otthont, akik közt vannak olaszok, külföldiek, szegények, menekültek. Látogatása végén a Szentatya külön találkozott néhányukkal, köztük ukrán és afrikai menekültekkel. Végül köszöntött egy 50. házassági évfordulóját ünneplő párt.

