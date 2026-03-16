Fülöp-szigeteki ferences szerzetes tartott előadást a Pasaréti Közösségi Házban

A ferences szerzetes jelenleg a Magyarországon dolgozó filippínó vendégmunkások lelkipásztori szolgálatában vesz részt, és több magyarországi városban is celebrál szentmisét tagalog nyelven Szegedtől Szombathelyig.

Előadásában a Fülöp-szigetek történelmébe és keresztény hagyományaiba vezette be hallgatóságát. Szó esett Magellán expedíciójáról és a spanyol hódítók érkezéséről is, ami meghatározó fordulópontot jelentett a szigetcsoport történetében, és döntő szerepet játszott abban, hogy a Fülöp-szigetek lakói a keresztény hit felé fordultak.

Phoebie atya átfogóan beszélt a több ezer szigetből álló ország különlegességeiről, történelmi kihívásairól és függetlenné válásáról, valamint arról, miként alakult a katolikus hit és az Egyház szerepe az ott élők mindennapjaiban.

A hallgatóság betekintést nyert a Fülöp-szigeteki ferences jelenlét történetébe is. Az első ferences misszionáriusok 1577-ben érkeztek Manilába Spanyolországból, majd hamarosan rendházat és templomot alapítottak, amelyet Mi Asszonyunk, az Angyalok Királynője oltalmába ajánlottak. Innen indult el a szigetcsoport evangelizációja: a szerzetesek számos várost és plébániát alapítottak, kórházakat és jótékonysági intézményeket hoztak létre, s tevékenyen részt vettek a helyi közösségek infrastrukturális és spirituális fejlődésében is. Az útépítéstől kezdve a szótár- és könyvkiadásig szinte minden területen jelen voltak.

Előadását személyes hangvételű gondolatokkal zárta Phoebie atya: elmesélte, milyen családban nőtt fel, de beszélt saját hivatásáról és magyarországi szolgálatáról is. Kiemelte, hogy a pasaréti ferences testvérek nagy szeretettel fogadták, amiért különösen hálás.

Az előadás végén a szerzetes azt is elárulta, hogy egy misszió mindig kihívásokkal jár. A nehézségek és a küzdelem azonban a küldetés természetes részét jelentik – mondta, hangsúlyozva, hogy ezekben a helyzetekben az ember mindig Istenhez fordulhat erőért és útmutatásért.

Az előadásról videófelvétel is készült, amelynek köszönhetően bárki bepillantást nyerhet a világ másik felének egyházi életébe, és megismerheti, hogyan találkozik a ferences lelkiség Ázsia és Európa közösségeiben.

Forrás: Ferences Média

Szöveg: Ádám Rebeka Nóra

Fotó és videó: Andrei Ivanov

Magyar Kurír