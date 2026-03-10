Gintaras Grušas, a CCEE elnöke: A háború nem a végső valóság, nem a gonoszé az utolsó szó

A liturgia az Eucharisztikus lánc elnevezésű kezdeményezés része volt, a CCEE nagyböjti felhívása nyomán: ez a lánc egész Európa egyházait egyesíti az imádságban Ukrajna a Szentföld és az egész világ békéjéért. A CCEE elnöke arra hívta Európa keresztényeit, hogy a háborútól sebzett világban fedezzék fel újra az ima és Isten irgalmasságának erejét, továbbá meghívta a híveket a világ minden tájáról, hogy 2026. június 7. és 12. között gyűljenek össze Vilniusban az Irgalmasság Apostoli Világkongresszusára (WACOM 2026).

„Az Eucharisztia asztala köré gyűltünk ma össze, egy különleges szándékkal: hogy a békéért imádkozzunk” – mondta Gintaras Grušas érsek a szentmise kezdetén, emlékeztetve arra, hogy Litvánia imádsága része az európai püspökök nagyböjti kezdeményezésének.

Az Isteni Irgalmasság-kegyhelyen bemutatott szentmisén az érsek hangsúlyozta, milyen különleges jelentősége van Vilniusnak a Szent Fausztinára bízott isteni irgalmasság üzenetében. „Vilnius az a város, ahol Szent Fausztinán keresztül a világ újra meghallotta Isten irgalmasságának üzenetét. Itt festették meg az Irgalmas Jézus képét. Itt emlékeztettek minket arra az igazságra, hogy nem a gonoszé az utolsó szó.”

Naámán bibliai történetére reflektálva Grušas érsek megjegyezte, hogy

Isten gyakran azon keresztül munkálkodik, ami kicsinek vagy egyszerűnek látszik. A békéért végzett imádság is hasonlóképpen jelentéktelennek tűnhet, mégis létfontosságú.

„A békéért való imádság talán túl egyszerűnek látszik. Kísértést érezhetünk arra, hogy alábecsüljük.” Ezzel együtt elismerte a politikai és diplomáciai erőfeszítések fontosságát, hozzátéve, hogy imádság nélkül „csupán emberi erőfeszítések maradnak, Isten világossága nélkül”.

Idézve XIV. Leó pápa béke világnapjára írt üzenetét a vilniusi érsek emlékeztette a híveket, hogy „mielőtt cél lenne, a béke először is jelenlét és út”.

Az érsek folytatta: az Isteni Irgalmasság-kegyhelyen ez az üzenet különös erővel visszhangzik. Ahogy Szent II. János Pál tanította, az Isteni Irgalmasság az az erő, amely határt szab a világban lévő gonosznak.

A gonosz nem határtalan. Az erőszak nem mindenható. A háború nem a végső valóság. Isten irgalmassága erősebb.”

A jelenlegi helyzetről szólva hangsúlyozta a konfliktusok okozta szenvedést. „Ma a világ ismét sebekből vérzik. Ukrajna szenved. A Szentföld vérzik. Sok konfliktus árnyékban marad.” Az érsek azonban hangsúlyozta, hogy az imádság soha nem jelentéktelen.

Minden szív, amely Istenhez fohászkodik, olyan hellyé válik, ahol határt szabnak a gonosznak. A béke egy olyan szívvel kezdődik, amely engedi, hogy Isten megtisztítsa.”

Gintaras Grušas meghívást tett közzé az Irgalmasság Apostoli Világkongresszusának következő alkalmára, amelyet június 7. és 12. között rendeznek meg Vilniusban, „Az irgalmasság városának építése” mottóval. Megjegyezte, hogy a találkozó a világ minden tájáról egybegyűjti a hívőket a litván fővárosban, hogy mélyebben elgondolkodjanak Isten irgalmasságának jelentőségén, és együtt imádkozzanak irgalomért az emberiség és az egész világ számára.

Az érsek végül kifejezte reményét, hogy az egész Európán átívelő eucharisztikus imalánc a közelgő kongresszuson felajánlott imákkal együtt hozzájárul a lelki megújuláshoz és a békéhez a sebzett világban.

Isten irgalmassága, amely határt szab a gonosznak, gyógyítsa meg ma a világ sebeit.”

