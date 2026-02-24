Harmincéves a Magyar Örökség díj – A jubileumi gálán az egyházzene is szerephez jut

A Magyarországért Alapítvány kuratóriuma – Makovecz Imre, Fekete György és Farkas Balázs javaslatára – 1995-ben határozott úgy, hogy jeles bizottságot kér fel arra a célra, hogy Magyar Örökség díj néven létrehozzák a „magyar szellem láthatatlan múzeumát”.

Az 1995-ben életre hívott Magyar Örökség díj a világ magyarságának „szellemi becsületrendje”. A katolikus egyházi díjazott intézmények és személyek között van például a budavári Nagyboldogasszony-templom Ének- és Zenekara; Tardy László karnagy-kántor, egyházzenész; a csíksomlyói katolikus zarándokközösség; az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem; a gyulafehérvári Szent Mihály római katolikus székesegyház; a kalocsai Astriceum Érseki Múzeum; a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica); a máriapócsi kegyhely; Mindszenty József bíboros, hercegprímás; valamint nyolc katolikus gimnázium; Barsi Balázs ferences szerzetes és a Magyar Pálos Rend.

A rendező egyesület szándéka az, hogy a Magyar Örökség díjban részesültek által képviselt nemzeti értékeinket megismertessék a diákokkal, a fiatal generációval csakúgy, mint a társadalom szélesebb rétegeivel.

Vallási, társadalmi, tudományos és kulturális múltunk a jó példa erejével ezáltal is kapjon hangsúlyt a felemelő tények, erőfeszítések, építő személyiségek és közösségek által. Az elmúlt harminc év alatt több mint 800 díjazott kapta meg a kitüntető címet.

Forrás: Országos Magyar Cecília Egyesület

Fotó: Wikimedia Commons; Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Magyar Kurír