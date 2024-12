Ukrán dallamok a menekült családok Karitász-karácsonyán a Magyar Szentek templomában

A Karitász Integrációs Központja nemcsak fejlesztő és integrációs, hanem közösségi programokkal is segíti az itt élő menekült családokat, így rendezett közös karácsonyi ünnepet, melyen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete; Téglássy Pál, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság munkatársa, a Karitatív Tanács titkára; Klaus Höhn, a magyar Katolikus Karitász németországi jószolgálati nagykövete.

Ukrán gyerekek, énekesek, zenészek és artisták adtak műsort a családoknak. Az otthon ismerős dallamai szólaltak meg, köztük több koljadka, hagyományos ukrán karácsonyi dalok, amelyek megidézték a betlehemezés, kántálás hagyományát.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója, az esemény házigazdája köszöntötte a Katolikus Karitász vendégeit.

„Harmadik éve rövid műsorral, imádsággal ünnepelünk. Szomorú, hogy Önöknek harmadik éve kell otthonuktól távol tölteni a karácsonyt. Dúl a háború, felforgatja milliók életét. A nehézségek közepette fontos arra is gondolni, hogy Jézus születésével az Isten Fia jön el hozzánk. Ez arra tanít, hogy a legnagyobb sötétségben is megjelenik a fény, Isten ma is velünk van. Fogadják szertettel ajándékainkat, melyek a felebaráti szeretet és gondoskodás jelei, kifejezik, hogy imádságunkban hordozzuk Önöket. Kívánom, hozza meg az Úr eljövetele az egész világ számára a békét.”

A műsorban elsőként a „Szolomia” énekstúdió növendékei léptek fel. Ebben a híres ukrán énekesnő nevét viselő stúdióban tanuló gyerekek kétnyelvűek, hordozzák a két nemzet értékeit, kulturális hagyományait. Romanyenkó Viktória az Aludj, Jézus, aludj című dalt énekelte. Ormos Eszter Karácsonyi dal címmel az ünnep legfőbb üzenetéről, a reményről, szeretetről, családi együttlétről szóló dalt énekelt. Langút Miroszlavtól ukrán nyelven a Csendes éjt hallhattuk.

A Pól testvérek, Szófia és Vera a Karácsony fénye című dalt adták elő, majd koljadkát, hagyományos ukrán karácsonyi dalt énekelt Rudnik Viktória és Málikov Valentin. Viktória az Integrációs Központ munkatársa.

A Magyar Nemzeti Nagycirkusz ukrán artistanövendékei és Szvitlana Momot mesternő folytatták a műsort. A gyerekek Harkivból érkeztek, őket a Magyar Nemzeti Nagycirkusz segíti és támogatja lakhatással, oktatással és fellépési lehetőséggel.

A Szél című koreográfiát, valamint a híres-ukrán költemény, a Mavka táncfeldolgozását adták elő. Vastapssal köszönte meg produkciójukat a közönség.

Majd a Jakovlev család tagjai következtek. Ők zenélhettek Ferenc pápának magyarországi látogatásakor is. Ezúttal a Scsderik című koljadkát adták elő szaxofonon és harmonikán, amely egy bőséget hozó, kántáló dal. Ezt a „holdfényes éjszaka” zenei kompozíció, egy ukrán népdal követte az éjszaka csodájáról, szépségéről.

Erdő Péter bíboros arról beszélt, mit jelent, hogy karácsony táján ajándékozunk. Ez az ősi keresztény szokás nem pusztán örömszerzésről szól, arról, hogy jó dolog adni.

Az ajándék arról üzen, hogy maga az Isten ajándékozott meg minket, Jézus Krisztust adta nekünk, ezért ajándékozunk mi is.

Mi, emberek megajándékozottak vagyunk, ezért van okunk örülni, mert Isten ennyire szeret minket, és

történhet bármi az életünkben, Isten akkor is velünk van, és örök boldogságra hív minden embert.

Erdő Péter bíboros személyes élményét idézte fel. „1956-ban a tankok szétlőtték a lakásunkat. Szüleim elsírták magukat. Nem értettem, mi ez a nagy lövöldözés. Édesanyám azt mondta, azért lőnek, mert háború van. Ki van ellenünk? – kérdeztem tovább. A Szovjetunió – felelte. És ki van velünk? Anyám azt mondta, senki, majd kijavította magát: Velünk van a Jóisten.”

A bíboros azt a bizonyosságot fogalmazta meg, hogy Isten szeretete minden embert számontart. Felidézte Jézus születésének körülményeit. „Az Isten Fia szegénységben született, egy kis nép körében, mely egy nagy birodalom alattvalója volt. Jézus családban akart születni, megmutatta, a család a legfontosabb szeretetközösség az ember életében. Ezért örülünk, hogy ma családokat ajándékozhatunk meg. Kérem Isten áldását mindannyiukra...”

Végül Erdő Péter vezetésével a jelenlévők elimádkozták a Miatyánkot.

Erdő Péter bíboros és Herczegh Anita asszony név szerint szólította a családokat, és adta át az ajándékokat.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír