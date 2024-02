Holy Games – Az Egyház és az olimpia

Isabelle de Chatellus 2022 szeptembere óta igazgatója a Holy Games elnevezésű programnak, s az elmúlt másfél évben munkacsoportjának az volt a feladata, hogy a francia hívőknek segítséget nyújtson a párizsi olimpiára való felkészülésben.

„Be kell vallanom, soha nem volt még dolgom ilyen sok küzdelemmel járó feladattal, amely időnként valóságos boxmeccsre hasonlított” – állítja Isabelle de Chatellus. Noha az olimpiai játékokra tizenötmillió látogatót várnak az egész világról, a hívőket rendkívül nehéz meggyőzni az esemény jelentőségéről, arról, hogy érdemes egyházi szempontból is készülni az eseményre. „Sok plébános arról tájékoztatott, hogy az olimpia idején nem hajlandó Párizsban tartózkodni” – mondta Isabelle de Chatellus.

Ugyanakkor számos ember részéről lelkes támogatásra is számíthat: ilyen elsősorban Philippe Marsset párizsi segédpüspök, de éppúgy Emmanuel Gobilliard digne-i püspök is, aki egyben a Vatikán hivatalos olimpiai küldötte is. „Mindig meglep, ha arról hallok, hogy a katolikusok megvetik a sportot. Bár a sportban olykor tagadhatatlanul vannak szélsőségek, elsődlegesen mégiscsak kivételes pedagógiai eszköz, amely arra késztet, hogy erőt vegyünk magunkon, betartsuk a szabályokat és a csapattársainkat szolgáljuk. Noha a kereszténység a megtestesülés vallása, az embernek olykor az a benyomása, hogy a katolikusok nem tudják, hogyan beszéljenek a testről” – összegzi Isabelle de Chatellus, aki önmagára nézve azt is várja a Holy Gamestől, hogy növeli a hite és a sport iránti szenvedélye közötti összhangot, amelyben élete során adódtak feszültségek.

Férjével együtt a versailles-i egyházmegye családpasztorációs programjában is dolgozik, s meggyőződése, hogy az Egyház tevékenységének a sport világát is komolyan kell vennie. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyébként is arra kérte a világvallások képviselőit, hogy biztosítsanak vallási jelenlétet az olimpiai sportolók részére, ami Isabelle de Chatellus szerint azért is indokolt, mert a sportolók gyakran szóba hozzák, hogy „szükségük van vallási útmutatásra, mert spirituális szomjúság van bennük”.

A Holy Games feladata nem ér véget a párizsi olimpiával. A kétezer önkéntes ezután is segíteni szeretne a sportolóknak abban, hogy megéljék és kifejezésre juttassák hitüket, az olimpia után pedig nyomban kapcsolatba lépnek a Los Angeles-i egyházmegye munkatársaival, akik szintén készülni kezdenek majd a 2028. évi olimpiai játékokra.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala



