Idő (s) Kor – Országos fotópályázatot hirdet diákoknak a Katolikus Szeretetszolgálat

A pályázat célja

Olyan alkotások beküldésére buzdítanak a szervezők, amelyek a Katolikus Szeretetszolgálat misszióját, értékeit, az emberi élet értékeit és örömeit mutatják be fotókon keresztül.

Pályázati időszak

· Beküldési határidő: szeptember 30.

· A zsűrizés határideje: november 14.

· Az eredményhirdetés várható időpontja: november 17.

· Az ünnepélyes díjátadó várható időpontja: december folyamán

A pályázatra való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A pályázat célja, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat 75 éves jubileuma alkalmából kreatív, új, nyitott, friss szemlélettel, ugyanakkor méltón és szeretettel tudják bemutatni a szervezet tevékenységi köreiben megjelenő alapvető emberi értékeket.

Mindezt akár a jelen, akár a megidézett múlt vagy a vágyott jövő szemszögéből. Amennyire ezerarcú a világ, annyira szerteágazó a Katolikus Szeretetszolgálat tevékenysége is. Olyan alkotásokat várnak, melyek megmutatják, mekkora érték és öröm az életben a gyermek, a fiatal, a középkorú és az idős ember is, akár aktívan tud bekapcsolódni a mindennapokba, akár „csak” a jelenlétével, mosolyával tudja sugározni szeretetét. Ugyanakkor olyan alkotásokat is várnak, melyek azt mutatják meg, mekkora érték és örömforrás lehet családtagnak, barátnak, segítőnek, állandó gondozónak lenni, azaz jelen lenni azoknak az életében, akik éppen támogatásra szorulnak.

További részletek és a jelentkezési dokumentumok megtalálhatók a Katolikus Szeretetszolgálat oldalán.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

