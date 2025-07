Ima teljes gőzzel – A 15. motoros búcsút tartották Máriapócson

A motorosokat különböző versenyekkel, a gyerekeket ügyességi pályával várták a szervezők a nap folyamán. Volt gyónási lehetőség; 24 felnőtt pedig véradásra is szánt időt.

A búcsú a hagyományoknak megfelelően lelkinappal kezdődött. Július 3-án a pocsaji görögkatolikus templomba várták társaikat a zarándoklat főszervezői, Szirmai Máté és Nádró János.

A lelkivezetői feladatot idén Böjte Csaba vállalta. A zarándoklatot megnyitó vecsernyét követően ő tartott előadást a jelenlévőknek.

Másnap imaórával indították a napot, majd miután csatlakozott hozzájuk Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, elindultak úticéljuk, Máriapócs felé. Bár a két település között légvonalban mindössze 86 kilométer a távolság, a motorosok ezen a napon 300 kilométert gurultak. Egy motoros számára ugyanis nincsenek izgalmas egyenesek, csak izgalmas kanyarok – tudtuk meg a zarándoklat előtt az útvonalválasztás kapcsán Szirmai Mátétól.

Az első megálló Székelyhíd volt, itt találkoztak újra Böjte Csabával és a Ha-Jó Táborban résztvevőkkel. A néptánctáboros gyerekek rövid műsort adtak elő, majd ők is felülhettek pár körre a motorosok mögé.

A következő pihenőt az élesdi szerpentinen, a Feketeerdő mellett tartották. A nap utolsó megállója pedig a görögkatolikus nemzeti kegyhely volt.

A résztvevők első útja a kegytemplomba vezetett, hogy hálát adjanak a közös motorozásért, s természetesen azért, hogy mindannyian épségben érkeztek a Szűzanya színe elé.

Böjte Csaba OFM egy rövid elmélkedést is tartott a templomban.

A másnapi búcsúra kora reggeltől érkeztek a motorosok az ország számos pontjáról, a Görögkatolikus Metropólia mindhárom egyházmegyéjéből. Idén hangnyomás-, szlalom- és lassúsági versenyben mérték össze saját tudásukat és ügyességüket, illetve motorjaik teljesítményét, motor és motoros összhangját a jelentkezők.

Régi vendégként köszönthették újra Németh Rolandot, a Hungaroring Driving Center motoros instruktorát, aki hasznos tanácsokkal látta el a jelentkezőket.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiket Haramura Anna debreceni óvodapedagógus ügyességi pályával, kifestőkkel várt. A kicsik nagy lelkesedéssel rótták a köröket kisbiciklijükkel, kismotorjukkal, s ha borultak is néha a bóják, mindenki kapott emléklapot és ajándékot.

A versenyeket követően minden résztvevő a tábori oltár előtt sorakozott fel. Haramura Béla, Ignácz András és Karakó Roland motoros felszerelés helyett papi ruhát öltöttek magukra – ők celebrálták a búcsúi Szent Liturgiát, Turjanica János papnövendék pedig a kántori szolgálatot vállalta.

Az ünnep szónoka Böjte Csaba volt, aki a remény szentévéről mondott tanítást a több mint kétszáz résztvevő számára.

Szent Ágoston gondolatát idézve a ferences szerzetes kiemelte: ahol nincs remény, ott nincs kereszténység sem. A remény isteni erény, ami olyan, akár az izom: ha használjuk, megerősödik, ha nem használjuk, elsorvad.

Jézus élete folyamatos zarándoklat volt, amit azért vállalt, hogy megtanítson bennünket a szeretet parancsára – hogy jobb szeretetben élni, mint háborúban. Ha nem hitt volna abban, hogy képesek vagyunk ezt megtanulni, együtt, vállvetve építeni Isten országát, nem jött volna el közénk.

Az élő hit a lehetetlennek tűnő helyzeteket is képes lehetségessé tenni. Ez a változás kulcsa is. A legnagyobb Szentlélek elleni bűn pedig maga a reménytelenség – hangsúlyozta Böjte Csaba. Mint mondta: a motoros zarándoklat is a reményt hirdeti.

A Szent Liturgiát követően hirdették ki a versenyek győzteseit.

Az eredményhirdetés után Szirmai Máté kérte Isten áldását minden motorosra.

„Utazz együtt e motorosokkal is, minden ellenséges vihart megfékezvén támassz kedvező időket, mindenhol légy vezetőjük, és hárítsd el tőlük minden kísértés ármányát” – szólt az imádság, majd Szirmai Máté szenteltvízzel hintette meg a motorokat és motorosokat, akik gázfröccsel köszönték meg az áldást.

A nap zárásaként a motorosok rendőri felvezetéssel indultak el a hodászi cigány közösség templomába, ahol Trescsula József tanulmányvégzett papnövendék mondott néhány gondolatot a templomról és az egyházközségről. A közösség tagjai frissítővel várták a motorosokat, akik a nap végén innen indultak el hazafelé.

Szöveg és fotó: Tóthné Espán Margaréta, Szirmai Máté

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír