Isten azt akarja, hogy élj – Elkezdődött Pécsi Egyházmegye férfitalálkozó-sorozatának új évada

A pécsi főpásztor, aki az összes találkozón személyen vett részt, és előadótársaival együtt osztotta meg eddig is az adott témával kapcsolatos gondolatait, kifejezte örömét, hogy a harmadik évad iránt is töretlen érdeklődés. Ez azt mutatja, hogy a férfi lét természetesen felmerülő vagy éppen kényes témáiról való beszélgetésre nagy igény mutatkozik a férfiak körében – mondta Felföldi László püspök.

Külön köszöntötte azokat, akik az első két évad valamennyi találkozójának részesei voltak és azokat is, akik első alkalommal csatlakoztak.

Az idei férfitalálkozók első témája valóban érzékeny területét érint: a gyász és a veszteség tabutéma korunk társadalmában, mellyel sokan nem tudnak mit kezdeni, ezért inkább elbagatellizálják, vagy éppen fordítva, túlzásokba esnek.

Az évadot nyitó előadó, Kárász Gábor máriagyűdi káplán az életünket feszegető határhelyzetekről beszélt, és személyes életpéldájából vett tanúságtételével szemléltette, milyen helyzetbe kerülünk, amikor úgy tűnik, vesztésre állunk a halállal szemben.

Mai világunkban a személyes boldogság hajszolása meghatározó téma. Társadalmunkban egyre kevesebb dolog számít helyénvalónak, vagy épp elítélendőnek. Kitoljuk a határvonalakat. Erre az Egyház válasza, hogy az igazi boldogságot keresztényként élhetjük meg. A világi múlandósággal szemben a keresztény boldogság biztos alapokon nyugszik, mert Isten által valósul meg. Hívők és nem hívők egyaránt rájönnek, hogy ebben a világban tökéletes boldogság nem létezik, legfeljebb csak közelítünk hozzá, mégpedig mindenki a maga útján.

Minden embernek vannak boldog pillanatai, de a keresztények joggal reménykedhetnek abban, hogy a szenvedések ellenére a végállomásnál eljutnak a valódi boldogságra, ha földi életünkben ezért teszünk is valamit

– fogalmazott Kárász Gábor káplán.

Battonyai János mágocsi plébános, mentálhigiénés szakember rendszeresen nyújt lelkigondozást gyászolóknak és szervez önsegítő, gyászfeldolgozó sorstárscsoportokat a Pécsi Egyházmegye több plébániáján. A férfitalálkozók évadnyitó estéjén elméleti és gyakorlati oldalról is megközelítette a gyász fogalmát.

A mentálhigiénés szakember elmondta: a gyászban bejárt utak eltérőek, és nem biztos, hogy ami az egyiknek jó, az a másik embernél is működik. A gyász egy folyamat, és mivel folyamat, ezért szabad olyannak lennie, amit aktuálisan érzünk: düh, harag, bánat, érzelem vagy akár érzelemmentesség is dominálhat benne. Egymás után, vagy akár egyszerre.

A gyász változásra kényszerít. Reagálunk rá, de hogy hogyan éljük meg és nézünk szembe vele, a mi személyes döntésünk: egyedül és magányosan, vagy az élő Istennel való személyes kapcsolatunkon keresztül, vagy pedig a körülöttünk élők által nyújtott szociális hálón keresztül...

Ami azonban nem mindegy, hogy érettebb személyiséggé válva kerülünk-e ki a folyamatból, vagy nem tudunk szembenézni vele, és benne ragadunk.

A hit sok gyászolónak utat mutat és segít, sokan azonban Istent okolják a veszteség miatt. A szakember szerint szabad „robbanni” Isten felé, mert ha a haragot elnyomják, egyszer vissza fog ütni. Ha felmerül, akkor szükséges dolgozni a gyászon, lehet szakember segítségét kérni, lehet terápiára, lelkivezetőhöz járni, de mindenképpen szembe kell nézni a problémával.

A gyászolók hozzátartozói és a velük kapcsolatban állók számára is fogalmazott meg útmutatókat Battonyai János. Szentírási példákon, Jézus cselekedetein keresztül szemléltette, hogyan kell követnünk, hordoznunk és viselnünk a másik ember gyászát: ahogy Jézus is tette, elhordozta szívtől szívig, mert az elveszített kapcsolat csak kapcsolatban gyógyul.

Az előadások sorát szokás szerint Felföldi László püspök zárta, aki úgy fogalmazott, hogy a férfi élete a veszteség és a gyász útja, elengedés és az élet újragondolása, mely során meg kell tanulni együtt élni a veszteséggel, és méltósággal elfogadni annak ideig tartó bizonytalanságát.

A főpásztor nyomatékosan kérte a férfiakat, hogy tegyenek különbséget veszteség és veszteség között, mert sok gyász van az életben, ami által meg kell erősödnünk, de vigyázni kell, hogy a férfi életének jelentéktelen dolgaiból – mint például az ifjúság elmúlása, őszülés és hajhullás – ne csináljanak tragédiát.

Bújtatott gyász a karrier, a hatalom és a gazdagság utáni vágy, mert azok uralma örökre elveszi tőlünk a boldogság esélyét. Szükség van az előmenetelre, az anyagi biztonság megteremtésére, de nem szabad rabjává válni ezeknek, mert akkor gyógyíthatatlan lesz a gyászunk – emelte ki Felföldi László.

Végezetül az Egyház gyászáról is szólt a pécsi megyéspüspök, aki előadásában rámutatott:

a Katolikus Egyház gyászol. Gyászolja a régi szép időket, amikor tele voltak hívekkel a templomok.

Eltűntek a padokból a hívek, és eltűntek a férfiak. Korunk társadalma lemondott a családról és az Egyházról. Az Egyház pedig pillanatnyilag belesüppedt ebbe a gyászba, csak az emlékekre gondol, és nem tud továbblépni, építkezni. Márpedig bízni kell abban, hogy van megújulás, lehet újrakezdeni, élni és győzni. Ezt bizonyítják a harmadik éve töretlen népszerűségű férfitalálkozók.

„Ha nem fogunk össze, nincs megújulás.

Ahogy kérte Jézus Lázár feltámasztásakor: vegyétek el a követ, ami akadályoz abban, hogy éljünk. Lehet, hogy már bűzlünk a haragtól, de higgyünk abban, hogy lehet megújulás a családjainkban, ahol az életnek kell győznie. Lázár! Jöjj ki a megszokottságból, a félelemből, mert azt akarja Isten, hogy élj, hogy éljünk”

– buzdította Felföldi László püspök a férfiakat.

Majd hozzátette: a Katolikus Egyházat mint a világ egyetlen lelkiismeretet és reményt adó erejét ma temeti a világ. Jézus most megállít minket, mint tette a gyászoló tömeggel a naimi ifjú feltámasztásakor (vö. Lk 7,11–17), mert nem jól csináltunk valamit. Meg kell állni egy pillanatra, és vissza kell találni férfiként, férjként, az atyáknak lelkipásztorként a családokhoz, a családi asztal biztonságához. „Ez most a mi feladatunk. Ne a gyászba ragadjunk bele, hanem az életbe kapaszkodjunk, mert van újrakezdés. Az Egyház élete a családi asztallal, az utolsó vacsora asztalával kezdődött, az öröm és fájdalom megosztásával; és lett belőle egy liturgia, mely a csúcs és forrás, de amelyen nem szólunk egymáshoz. Márpedig, ha nincs benne a közösség és az élet, üres lesz. Most nekünk kell mindezt élővé tenni, nekünk kell megvédeni és megerősíteni.”

A találkozó végén a főpásztor arra kérte a résztvevőket, hogy férficsoportokat alakítva találkozzanak egymással a plébániákon, mert a közösségek talpra állását szolgálat, közösség és jelenlét nélkül nem lehet elindítani.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír