Isten öröme találjon meg benneteket! – Elindult a máltaiak mozgáskorlátozottaknak szervezett tábora

A Máltai Szeretetszolgálat táborának sajátossága, hogy az egyhetes vakációra a mozgássérült fiatalok családtagjaik és állandó kísérőik nélkül érkeznek; a tábor ideje alatt a feladatra előzetesen felkészített kortárs önkéntesek segítik őket. Együtt vesznek részt különböző tevékenységeken, amelyek során kölcsönösen megismerik és megértik egymást. Ezáltal a mozgássérült résztvevők megerősítést és önbizalmat nyerhetnek, kísérőik pedig leszámolhatnak a sérült emberekkel kapcsolatos előítéletekkel, tévhitekkel.

A tábor augusztus 25-én, hétfőn délután szentmisével kezdődött, amelyet Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök, a Máltai Szeretetszolgálat lelkivezetője mutatott be. „Isten úgy teremtett minket, hogy együtt tudjunk boldogok lenni. Nagy boldogság a másikat befogadni, magunkhoz ölelni. Azt kívánom nektek, hogy a Jóisten öröme megtaláljon benneteket” – mondta a táborozóknak a püspök.

A szentmise után Szabadhegÿ Péter, az MMSZ elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt és feleségét, valamint Heinz Hafnert, a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövetét és feleségét.

Beszédében Szabadhegÿ Péter kiemelte: az idei a tizedik máltai mozgássérült tábor. „Azt kívánom, hogy a kísérők és a mozgássérült táborozók is megtalálják egymásban Isten szeretetét, és tudjanak ajándékok lenni egymásnak” – mondta.

Sulyok Tamás beszédében köszöntötte a résztvevőket, és kijelentette: ez a tábor több mint egy különleges rendezvény. „Azzal, hogy a szervezők egyetlen célja az önzetlen örömszerzés és a másik ember szolgálata, arra mutatnak rá, ami emberségünk lényege, ami mindannyiunkban ott van, és ami a hazánkat és a világot is előreviszi. Kultúrák, népek, nyelvek eltűnhetnek, de az emberi jó szándék, a jó cselekedet örök. Az ember nem attól ember, hogy milyen képességei vannak, hanem attól, hogy önmagában értékes. Hogy tud őszintén kommunikálni, örömet szerezni, szeretni” – tette hozzá a köztársasági elnök, majd élményekben gazdag, vidám együttlétet kívánt.

Végül Lázár Alpár, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője üdvözölte a résztvevőket, azt kívánva, hogy amikor majd ez a hét véget ér, vigyék magukkal a tábor örömét és lendületét.

A beszédek után a tábori csoportok beosztása, illetve a csoportzászlók megalkotása következett, amiben a köztársasági elnök és felesége is részt vett. Az elnöki pár ajándékot is hozott: minden csoportnak fából készült ügyességi játékokat ajándékoztak.

A zászlók elkészítése után közös csoportkép és vacsora következett, melyet vetélkedő és nyitóbuli követett.

Kedden sportnap, Dumaszínház Beliczai Balázzsal és esti koncert, szerdán kézműveskedés szerepelt a programban, csütörtökön pedig sorverseny, vízi verseny és esti tábortűz Borbély Richárd énekes-színész közreműködésével. Pénteken oldalkocsis motorozás és kabriózás, ünnepség és buli zárja a tábort.

A hét folyamán a résztvevők többek között a vitorlázást és a VR-szemüvegek világát is kipróbálhatják, illetve ismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával is.

A táboroztatásban tizenkét kárpátaljai önkéntes fiatal is részt vesz az Európai Szolidaritási Testület támogatásának köszönhetően.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír