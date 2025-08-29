Jászvásári győzelemmel zárult a romániai országos papi futsalbajnokság, temesvári atya a gólkirály

A Hunyad megyei Feredőgyógyon (Geoagiu-Băi) rendezték meg a romániai római és görögkatolikus papok Calix Sacerdotum elnevezésű országos teremlabdarúgó-bajnokságát augusztus 25–27. között.

A versenyt évente rendezi meg a Román Sportklub (CSR) azzal a céllal, hogy a sportot mint az emberi és társadalmi fejlődés eszközét a felszentelt személyek figyelmébe ajánlja. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a sportolás fontosságára a katolikus egyházmegyék és papjaik, fiataljaik és a gyermekek körében, de mindenekelőtt, hogy beépítse azt a plébániai életbe és a lelkipásztori tevékenységekbe.

Az idei versenyen, amelyet latin rítusú szentmisével nyitottak meg, tíz csapat vett részt: a lugosi, a kolozsvár-szamosújvári, a balázsfalvi, a nagyváradi és a máramarosi görögkatolikus egyházmegyék, valamint a bukaresti, jászvásári, temesvári, szatmári és a gyulafehérvári római katolikus egyházmegyék színeiben.

A Calix Sacerdotum tornát a jászvásári római katolikus egyházmegye csapata nyerte, ezüstérmesek lettek a nagyváradi görögkatolikusok, míg a dobogó harmadik fokára a temesvári csapat állhatott fel.

Az aranyérmes csapat

Az ezüstérmes csapat

A bronzérmes csapat

Az idei gólkirály Barazsuly István SDS lett, aki a bajnokságon a temesvári egyházmegye mezében lépett pályára.  

A rendezvényt bizánci rítusú Szent Liturgia zárta.

A dobogós csapatok névsorát ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Romkat.ro

