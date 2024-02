Jegyességre felkészítők konferenciáját tartották Bárdudvarnokon

A találkozót szervező munkacsoport két tagja, Bende Krisztián és Bende Piroska elmondták, hogy az egyházmegyei családpasztoráció jegyesfelkészítő munkacsoportjában felmerült az igény a gyakorlati tapasztalatcserére és egymás mélyebb megismerésére, így fogalmazódott meg a konferencia gondolata. Fontosnak tartják, hogy találkozhassanak egymással a jegyesoktatásban részt vevő papok, valamint azok a házaspárok, akik elkötelezetten törekszenek arra, hogy példaértékű házasságban éljenek, és gyakorlatot szívesen tovább is adják másoknak.

Az alkalomra az egyházmegye szinte egész területéről, a balatoni, a kanizsai és a kaposvári régióból is érkeztek papok és házaspárok. „Fontosnak tartjuk a kapcsolatrendszer építését, hiszen az atyák, akik eljöttek, látják azt, hogy rengeteg pár van, aki már részt vesz a jegyesoktatásban, vagy készen áll arra, hogy a jövőben szolgáljon a kurzusokon. Itt lehetőség van a találkozásra, beszélgetésre, és a kialakuló személyes kapcsolatokon keresztül megszólíthatóvá válnak a párok” – emelte ki a szervező munkacsoport két tagja, majd hozzátették: nagyon élvezik a csapatmunkát a családreferensi munkacsoportban, és bíznak abban, „hogy a Szentlélek gyűjtötte egybe a jelenlévőket, gyümölcsözővé téve a hétvégét.”

A konferencia február 2-án, pénteken este kezdődött; a szervezők olyan gyakorlatokat mutattak be, amelyek egy-egy jegyeskurzus alkalmával segítségként szolgálhatnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb plébánián a papok egyénileg készítik fel a párokat, azonban a nagyobb városokban csoportos jegyesoktatás zajlik. A konferencián a jegyeskurzus indításának gyakorlatáról is beszéltek az előadók, bemutatva olyan elemeket, melyek az egyéni jegyesoktatás során is alkalmazhatóak.

Este nagyobb körben beszélgettek a résztvevők, majd kiscsoportokban osztották meg egymással tapasztalataikat; az este végén, a „jegyes játszótéren” pedig különböző játékos feladatok során mélyíthették az egymás közötti kommunikációt.

Szombaton két előadást hallgathattak meg a jelenlévők. Czinkiné Bálint Lea, a magyarországi Alpha Alapítvány nemzeti igazgatója az Alpha házaskurzust mutatta be. Fodor János atya, a Veszprémi Főegyházmegye családreferense pedig a katekumenális jegyesfelkészítésről beszélt.

Ferenc pápa 2023-ban kiadott egy új dokumentumot, amelyben arra buzdít, hogy a jegyeskurzust hozzuk közelebb a katekumenátus gondolatmenetéhez, minthogy a párok, akik keresnek, ilyenkor nyitottabbá válnak a hitre, s ez az a kapu, ahol segíteni tudjuk őket a személyes kísérés által abban, hogy életükben egyre fontosabbá váljon a hit.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy nincs olyan pár, akit ki kellene zárni ezekből a felkészítésekből, a nyitott kaput tárja elénk ez az írás. Ferenc pápa a személyes kísérésre teszi a hangsúlyt. A lelkipásztor fontos feladatának tekinti azt, hogy személyesen is próbálja megismerni, segíteni és támogatni a párokat, s mindemellett hangsúlyozza, hogy legyen mellettük több olyan házaspár is, akik ebben a munkában részt tudnak venni. Az ő élettapasztalatuk, hithez való hozzáállásuk egy szabad, nyílt kommunikációban segítheti a párokat abban, hogy az Istenhez való kötődésüket és az egymáshoz való odafordulásukat is minél jobban tudják megélni” – fogalmazott Fodor János atya.

A házaskurzus az Alpha párkapcsolatfejlesztő sorozata, melynek során a párok hét alkalommal találkoznak. Ilyenkor együtt hallgatnak meg egy-egy előadást, illetve beszélgetnek párkapcsolatuk egy-egy fontos aspektusáról. Az elsődleges cél, hogy kapcsolatuk jobbá váljon, melyhez számos konkrét eszközt mutat be a sorozat, kezdve a kommunikációtól a konfliktuson és megbocsátáson át az otthonról hozott minták hatását és az intimitást is érintve, a hosszú távú elköteleződés felé mutatva. A házaskurzus nagyon jól működik bármilyen párkapcsolat esetén, akár pár hónapja élnek együtt, akár több évtizede, és nagyon jól használható különböző vallási hátterű párok esetén is – ismertette Czinkiné Bálint Lea.

A sorozat anyagai elérhetőek videón, illetve az Alpha Alapítvány munkatársai szívesen segítenek bármilyen felmerülő kérdésben a házaskurzussal kapcsolatban, melyről további információ a hazaskurzus.hu oldalon található. Az alapítvány tevékenységéről, illetve az Alpha kurzusról többet az alpha.org.hu oldalon tudhatnak meg az érdeklődők.

Az előadásokat követően tizenkét fakultáció közül választhattak a résztvevők; gyakorló jegyesoktatók egy-egy fontos témakörben mutatták be saját tapasztalataikat és a már bevált módszereiket.

Fotó: Kling Márk

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír