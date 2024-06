Jubilál a pannonhalmi Arcus Temporum Művészeti Fesztivál

Az idei Arcus öt hangversenye Mozart és Eötvös Péter munkásságát állítja párhuzamba, míg irodalmi díszvendégként Röhrig Géza érkezik a fesztiválra, akinek nevét leginkább az Oscar-díjas film, a Saul fia főszereplőjeként ismerte meg a nagyközönség.

Ünnep – ezt a címet viseli a Pannonhalmi Főapátság 2024-es évadja. A bencés szerzetesközösség idén ünnepli ugyanis temploma, a Szent Márton-bazilika középkori felújításának és felszentelésének 800. évfordulóját. Az Arcus Temporumon pedig igazi közösségi ünneplésre hívnak mindenkit, és nem csak a centenárium okán, hanem mert a fesztivál fennállásának 20. évéhez ért. A jeles alkalomra különleges programokkal és helyszínekkel készülnek a szervezők.

A zenei kínálatban Keller András, a fesztivál idei művészeti vezetője Mozartot állítja párhuzamba a nemrégiben elhunyt kortárs zeneszerzővel, Eötvös Péterrel. A kiváló magyar komponista – utolsó munkáinak egyikeként – az itt elhangzó zeneműveket saját maga válogatta ki. A zenei élményeket még különlegesebbé teszik az idén bekapcsolódó új helyszínek. A nyitó hangversenyt például a bástyára tervezik, ahol a 800 éves bazilika szolgáltat lenyűgöző hátteret, de a lombkorona-tanösvényen is tartanak idén koncertet a már jól megszokott helyszínek – a Szent Márton-bazilika, a Boldogasszony-kápolna, a Pannonhalmi Főapátság klasszicista teremkönyvtára – mellett.

Spirituális programjaiban is a Bazilika800 emlékévre reflektál a fesztivál. Egyebek mellett maga a főapát, Hortobágyi T. Cirill – aki csaknem fél évszázada kötődik Szent Márton hegyéhez – vezeti körbe a vendégeket a szerzetestemplom ősi falai között. A főapáthoz a nemzetközi hírű Ybl-díjas építész, Gutowski Robert és az örmény zenész, David Yengibarian is csatlakozik. Emellett csendmeditációt tartanak az Arcus fesztivál napjaiban a templomban: az egyedülálló programot a pannonhalmi bencés szerzetes, Márk atya és az ismert pszichiáter, Palotai Gabriella kíséri.

Röhrig Gézáról a többségnek minden bizonnyal Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje, a Saul fia jut elsőként eszébe. A Kossuth-díjas színészről azt ugyanis kevesebben tudják, hogy kiváló író és költő. Most erről az oldaláról mutatkozik be az Arcuson. A vele való beszélgetés során az ősszel megjelenő új regényéből is oszt meg részleteket a közönséggel. Egy felolvasószínházi előadás részeként – Borbély Sándor művei mellett – Röhrig versei elevenednek meg, Eötvös-zenékkel kiegészítve.

Természetesen az idei Arcus is elképzelhetetlen lenne képzőművészeti programok nélkül. Ezek szintén az idei ünnepi tematika köré rendeződnek. Egyrészt a kurátor, Virágvölgyi István vezetésével ismerhetik meg a Nyolc 100 év című fotótárlatot a vendégek, amely nyolc, 100 éves honfitársunk portréján keresztül igyekszik megfoghatóvá tenni a bazilika elmúlt nyolc évszázadának időtávlatát. Másrészt idén is érkeznek a fesztiválra a Képzőművészeti Egyetem, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, hogy közös performatív előadásukban jelenítsék meg a templomünnepet.

A Pannonhalmi Főapátságot Ferenc pápa magyarországi látogatásakor az ország nagy lelki emlékművének, az imádság helyének és a testvériség hídjának nevezte. A szerzetesközösség az idei Arcuson – ahogy az egész emlékévben is – arra törekszik, hogy a Szentatya szavait jelenvalóvá tegye.

