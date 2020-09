Keleti teológia, bizánci lelkiség – Tájékoztatás a képzésről

A képzés teljes egészében ingyenes, a következő három év folyamán lebonyolított hat félév valamennyi előadása térítésmentesen látogatható.

Az előadásokat a Párbeszéd Háza (Budapest 1085, Horánszky u. 20.) Pedro Arrupe termében tartják. Mivel azonban a járvány miatt a képzésben személyes jelenléttel részt vevők számát korlátoznunk kell, ezért kérik, jelentkezési szándékát mindenki előre jelezze a keleti.teologia@szentatanaz.hu e-mail-címen legkésőbb az adott előadások előtti este (ez alkalommal szeptember 29-én) 18 óráig.

Akinek nem áll módjában személyesen részt venni az előadásokon, azoknak lehetőségük van minden egyes alkalommal azokat online közvetítés segítségével is nyomon követni.

A képzési alkalmak a kijelölt szerdai napokon 18 órakor kezdődnek; a 45 perces előadásokat a felmerülő kérdések kapcsán beszélgetés követi. Az egyes alkalmak a tervek szerint 19.30-kor érnek véget.

Minden előadás után kiadott feladatokat is adnak, amelyek elkészítése részét képezi az oklevéllel is hitelesített képzés teljesítésének. (Azok számára is adott ez a lehetőség, akik nem személyesen vannak jelen az előadásokon.)

A pontos tematika segédanyagokkal és a rögzített előadásokkal elérhető lesz a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola honlapján (www.szentatanaz.hu), a „Keleti teológia, bizánci lelkiség” menüpont alatt.

További kérdéseket a keleti.teologia@szentatanaz.hu címen várnak, igyekezve azokra mihamarabb válaszolni.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Vincze Krisztián és Görföl Tibor.

