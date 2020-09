Keleti teológia, bizánci lelkiség – Képzést indít a Görögkatolikus Metropólia

Mint azt Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita elmondta, azért gondoltak az előadás-sorozat elindítására, mert egyre többen érdeklődnek a keleti egyház teológiája és liturgiája iránt. Ugyanakkor sok téves ismeret és elképzelés is körülveszi ezt az érdeklődést. Emellett arra is rá szeretnének mutatni ezzel a képzéssel, hogy a keleti és a nyugati keresztény gondolkodás nem is áll annyira messze egymástól. Mint azt Szent II. János Pál pápa is mondta, a katolikus Egyház két tüdeje a keleti és a nyugati keresztény hagyomány. A szerteágazó előadások során a teológia mellett a keleti Egyház zenéjét, lelkiségét, művészetét és a liturgiáját is megismerhetik az érdeklődők. A féléveket hangversenyekkel zárják majd.

Görföl Tibor azt hangsúlyozta, hogy egy átfogó ismeretanyagot szeretnének közérthető, mindenki számára befogadható módon átadni. A képzésen való részvételhez semmilyen előképzettségre nincs szükség.

Az első két félévben a legalapvetőbb kérdésekkel foglalkoznak, míg az ezt követő négy félévben árnyaltabb és mélyebb vizsgálódásokra vállalkoznak majd. A tervek szerint 45 perces előadások lesznek, melyeket az adott téma avatott szakértői tartanak. Minden „óra” után feladatot is kapnak a résztvevők, és ha ezeket online megküldik a szervezőknek, akkor a kurzus végén oklevelet kapnak.

Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója a kurzus házigazdájaként arra mutatott rá, hogy a párbeszéd mindig feltételez egyfajta egységet, de különbözőségeket is. Ahhoz, hogy ez az egység ne felszínes, hanem Istenben megtalált egység legyen, szükség van arra a mélyreható vizsgálatra, melynek során a keleti és a nyugati gondolkodás sajátos értékei alaposabban megismerhetők.

A képzés szervezője Görföl Tibor mellett Vincze Krisztián, a PPKE Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója.

Az első tanév a teológia, a lelkiség és az egyházi élet alapjait járja körbe I. félév szeptember 30. – A kereszténység két tüdeje (Kocsis Fülöp érsek-metropolita) október 14. – A bizánci és a nyugati liturgia (Dobos András rektor, Görögkatolikus Papnevelő Intézet) október 28. – Az ikonok teológiai alapjai (Terdik Szilveszter művészettörténész) november 11. – Bizánci lelkiség, bizánci misztika (Baán István ny. egyetemi tanár) november 25. – Teológiai eltérések Kelet és Nyugat között (Görföl Tibor teológiai tanár) december 9. – A bizánci zenei hagyomány (Bubnó Tamás karnagy, Szent Efrém Férfikar) A félév zárásaként a Szent Efrém Férfikar énekel. II. félév Mit tanulhatunk ma az egyházatyáktól? (Orosz Atanáz püspök, Miskolci Egyházmegye) Bibliaolvasás Keleten (Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) A házasság a keleti kereszténységben (Papp Miklós morálteológus); Modern keleti lelki mesterek (Nacsinák Gergely ortodox pap, vallástörténész) Teológiai iskolák az újabb ortodox teológiában (Andrew Louth, a patrisztikus és bizánci tanulmányok emeritus professzora az angliai Durham Egyetemen) Ökumenikus kapcsolatok az ortodox és a katolikus egyház között: egyháztan és szentségek (Seszták István rektorhelyettes, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola) A félév zárásaként a Lautitia kamarakórus énekel.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír