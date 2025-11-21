Kiskorúak és az emberi méltóság védelme a fókuszban – Nemzetközi konferenciát tartottak Rómában

A Pontificia Commissio Pro Tutela Minorum (Kiskorúak Védelmével Foglalkozó Pápai Bizottság) szervezésében november 17. és 19. között Rómában rendezték meg a Building Communities that Safeguard Dignity (Emberi méltóságot védő közösségek építése) című nemzetközi konferenciát és workshopot.

Az esemény intenzív tapasztalatcserére, személyes kapcsolatteremtésre és közös gondolkodásra teremtett lehetőséget. Magyaroroszágot Deák Hedvig OP, Benyusz Márta, Dobszay Benedek OFM és Galaczi Tibor SchP képviselték.

Ez a különleges esemény kapcsolódott annak az egyházi bizottságnak a munkájához, melynek többek között az is feladata, hogy évente jelentést készítsen a gyermekvédelemről, és általánosságban is, az emberi méltóság megőrzésének kihívásairól, lehetőségeiről.

A konferencia programja széles spektrumú, nemzetközi előadásokat tartalmazott, amelyek többek között érintették a kontemplatív közösségek védelmét Afrikában; az ignáci lelkiséget és az adatok felhasználását a biztonságos környezet kialakításáért; valamint a szerzetesi intézmények képzését a visszaélések megelőzésére.

Szerdán a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Dikasztériumának és az Evangelizáció Dikasztériumának képviselői tartottak előadásokat, utána panelbeszélgetésekre került sor.

Kiemelten foglalkoztak a Kiskorúak Védelmével Foglalkozó Pápai Bizottság éves jelentésével mint tanulási eszközzel, áttekintették az eddigi eredményeket, és nyitott hangvételben beszéltek a problémákról. A bizottság egy külön levélben kereste fel a Piarista Rend Magyar Tartományát is, felkérve őket, hogy járuljanak hozzá a harmadik éves jelentés elkészítéséhez (a 2025-ös referencia-időszakról). A konferenciára a szervezőkkel történő online találkozó és előzetes adatszolgáltatás után került sor.

A rendezvény a gyermekvédelem és az emberi méltóság kérdését új perspektívákkal világította meg a résztvevők számára, segítve az Egyház egyetemességének és tágasságának, valamint a Safeguarding Dignity (az emberi méltóság védelme – a szerk.) különleges jelentőségű szolgálatának mélyebb megértését.

Kiemelkedő volt az őszinteség légköre, amelyben nemcsak elméleti megközelítések, hanem egészen nyílt beszélgetések is elhangozhattak, lehetővé téve a felmerülő problémák kezelésének vázolását is.

Szöveg: Galaczi Tibor SchP

Fotó és videó: Tutela Minorum

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

