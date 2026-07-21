Krisztus lelkületével – Idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatot

A rendezvényre mintegy húsz településről több mint hatvan résztvevő érkezett.

A jelenlévőket Bángi-Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta: a lelkigyakorlat nemcsak lelki alkalom, hanem találkozás is –

találkozás egymással, az Egyházzal és mindenekelőtt Krisztussal.

Molnár-Gál Béla állandó diakónus, oszágos cigánypasztorációs referens a lelkigyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést:

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5),

mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét: megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez.

A programban csoportokban történő beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást.

A csoportokban cigánypasztorációs munkatársak segítették a résztvevőket abban, hogy őszintén megoszthassák kérdéseiket, örömeiket és küzdelmeiket.

A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök bátorítása: „Segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot.”

A főpásztor kiemelte:

az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel.

A szombat déli szentmisét Szőke Lajos, a budapest-nagytétényi Nagyboldogasszony-templom plébánosa mutatta be.

A homíliát Molnár-Gál Béla mondta. Prédikációjában Szent Hedvig példáját idézve a szeretet, az önátadás és a szegények melletti elköteleződés fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a szeretet és az áldozat kulcsfontosságúak;

sokszor a külsőségek alapján ítélünk, pedig a valódi értéket Isten érintése adja meg.

Délután Balogh Győző János görögkatolikus áldozópap, rakacai parókus tartott előadást arról, hogyan formál át bennünket Krisztus szolgálata.

A kereszténység ugyanis belül kezdődik

– fogalmazott. – Ha Krisztus szíve dobog bennünk, akkor másként látunk, szólunk és cselekszünk.”

Előadásában arra ösztönözte a résztvevőket, hogy ne csupán feladatokat keressenek, hanem először a saját lelki átalakulásukra figyeljenek.

Szabó László piarista szerzetes arra biztatta a jelenlévőket, hogy a krisztusi lelkület a mindennapokban is megmutatkozzon. „Isten türelmes szeretettel formál bennünket” – mondta, a fazekas és az agyag képével élve.

Késő délután Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is csatlakozott a közösséghez.

Az Akathisztosz imádság közös elvégzése után, melyet Kovács Csaba pasztorális referens vezetett, a nyíregyházi főpásztor arra emlékeztetett, hogy az ember értékét nem a körülmények határozzák meg.

Cselekvővé kell válnunk; Isten legkedvesebb gyermekei vagyunk – mondta a főpásztor kiemelve, hogy

élethelyzetük bármilyen is legyen, Krisztus lelkületét mindig lehet választani.

A vasárnapi összegzés után a nagykállói római katolikus templomban bemutatott szentmise koronázta meg a lelkigyakorlatot.

A szentmisét Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be.

Homíliájában a főpásztor arra figyelmeztetett, hogy az ember sokszor gyorsan ítél, holott nem lát bele a másik ember szívébe. „Amíg egy ember él, addig van remény” – mondta Székely János püspök. Arra buzdított, hogy a jóságot és a szeretetet ne sajnáljuk elvetni.

A szombathelyi megyéspüspök a magvetés képét felidézve arról beszélt, hogy Isten türelemmel dolgozik az emberi szívben. „Isten nem mond le rólad” – fogalmazott Székely János. Szavai összefoglalták a két nap lelki üzenetét:

az ember értékes, formálható, és mindig újra kezdheti.

A résztvevők között volt, aki családi betegség miatti megnyugvást keresett; más a hitben való elmélyülésért érkezett; volt, aki egyszerűen lelki feltöltődést szeretett volna kapni.

A lelkigyakorlaton zenei szolgálattal közreműködtek Balajtról, Esztergomból és Miskolcról érkező zenészek.

Az eseményen készült podcastösszeállítást hamarosan meghallgathatják a Nyíregyházi Egyházmegye médiatárában vagy a különböző podcastszolgáltatóknál az egyházmegye csatornáin.

Szöveg: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye; Bángi-Magyar Anna

Magyar Kurír