Krisztus lelkületével – Idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelkigyakorlatot

A rendezvényre mintegy húsz településről több mint hatvan résztvevő érkezett.
A jelenlévőket Bángi-Magyar Anna, a szervező Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta: a lelkigyakorlat nemcsak lelki alkalom, hanem találkozás is –
találkozás egymással, az Egyházzal és mindenekelőtt Krisztussal.
Molnár-Gál Béla állandó diakónus, oszágos cigánypasztorációs referens a lelkigyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést:
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” (Fil 2,5),
mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét: megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez.
A programban csoportokban történő beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást.
A csoportokban cigánypasztorációs munkatársak segítették a résztvevőket abban, hogy őszintén megoszthassák kérdéseiket, örömeiket és küzdelmeiket.
A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök bátorítása: „Segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot.”
A főpásztor kiemelte:
az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel.
A szombat déli szentmisét Szőke Lajos, a budapest-nagytétényi Nagyboldogasszony-templom plébánosa mutatta be.
A homíliát Molnár-Gál Béla mondta. Prédikációjában Szent Hedvig példáját idézve a szeretet, az önátadás és a szegények melletti elköteleződés fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a szeretet és az áldozat kulcsfontosságúak;
sokszor a külsőségek alapján ítélünk, pedig a valódi értéket Isten érintése adja meg.
Délután Balogh Győző János görögkatolikus áldozópap, rakacai parókus tartott előadást arról, hogyan formál át bennünket Krisztus szolgálata.
A kereszténység ugyanis belül kezdődik
– fogalmazott. – Ha Krisztus szíve dobog bennünk, akkor másként látunk, szólunk és cselekszünk.”
Előadásában arra ösztönözte a résztvevőket, hogy ne csupán feladatokat keressenek, hanem először a saját lelki átalakulásukra figyeljenek.
Szabó László piarista szerzetes arra biztatta a jelenlévőket, hogy a krisztusi lelkület a mindennapokban is megmutatkozzon. „Isten türelmes szeretettel formál bennünket” – mondta, a fazekas és az agyag képével élve.
Késő délután Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök is csatlakozott a közösséghez.
Az Akathisztosz imádság közös elvégzése után, melyet Kovács Csaba pasztorális referens vezetett, a nyíregyházi főpásztor arra emlékeztetett, hogy az ember értékét nem a körülmények határozzák meg.
Cselekvővé kell válnunk; Isten legkedvesebb gyermekei vagyunk – mondta a főpásztor kiemelve, hogy
élethelyzetük bármilyen is legyen, Krisztus lelkületét mindig lehet választani.
A vasárnapi összegzés után a nagykállói római katolikus templomban bemutatott szentmise koronázta meg a lelkigyakorlatot.
A szentmisét Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be.
Homíliájában a főpásztor arra figyelmeztetett, hogy az ember sokszor gyorsan ítél, holott nem lát bele a másik ember szívébe. „Amíg egy ember él, addig van remény” – mondta Székely János püspök. Arra buzdított, hogy a jóságot és a szeretetet ne sajnáljuk elvetni.
A szombathelyi megyéspüspök a magvetés képét felidézve arról beszélt, hogy Isten türelemmel dolgozik az emberi szívben. „Isten nem mond le rólad” – fogalmazott Székely János. Szavai összefoglalták a két nap lelki üzenetét:
az ember értékes, formálható, és mindig újra kezdheti.
A résztvevők között volt, aki családi betegség miatti megnyugvást keresett; más a hitben való elmélyülésért érkezett; volt, aki egyszerűen lelki feltöltődést szeretett volna kapni.
A lelkigyakorlaton zenei szolgálattal közreműködtek Balajtról, Esztergomból és Miskolcról érkező zenészek.
Az eseményen készült podcastösszeállítást hamarosan meghallgathatják a Nyíregyházi Egyházmegye médiatárában vagy a különböző podcastszolgáltatóknál az egyházmegye csatornáin.
Szöveg: P. Tóth Nóra
Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye
Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye; Bángi-Magyar Anna
Magyar Kurír
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