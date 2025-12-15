Krisztusi küldetés – A börtönben is kispapokat szentelt Mindszenty József püspök

„Fogadsz engedelmességet nekem és jogutódaimnak?” „Fogadok. […]” „Nemcsak nekem, hanem Márton püspöknek is. […] Tisztelendő urak! Hatalmas nagy vihar keletkezett a világban. Felkapta a forgószél a fenyőmagokat, és Erdélyből ide, a Balaton környékére hullatta. Ne verjetek gyökeret itt, menjetek haza.” (Mindszenty József veszprémi püspök)

„Legyetek Márton Áron püspök úr derék, hűséges papjai!” (Mindszenty József veszprémi püspök)

Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József a nyilas fogsága idején 1944. december 7-én a Szent Anna Szeminárium vele együtt ugyancsak fogságban lévő ötödéves teológushallgatóit a szovjet hadsereg dél-dunántúli előretörése okán áldozópappá szentelte. Nem tudta, hogy fogvatartói meddig tartják Veszprémben, vagy hurcolják tovább. A bolsevista hatalomátvétel során azt sem tudta, milyen új világ következik. Vallásüldözés, vallásbetiltás? Úgy határozott, hogy titokban, a fogházfolyosón Bódi György, Boros Károly, Harangozó János, Kovács József, Párkányi József, Péterfai Lajos, Szőllősi Ferenc, Tamás László, Vörös József, Zalai Ferenc utolsó éves kispapokat a veszprémi egyházmegye szolgálatára áldozópappá szenteli.

Isten Tiszteletreméltó Szolgája Márton Áron püspök a már négy éve Kolozsváron működő gyulafehérvári teológiai intézetet a biztonságosabb Dunántúlra küldte. A zirci ciszterci Szent Bernát Hittudományi Főiskola befogadta Szentiványi Róbert és Erőss Alfréd teológiai tanárokat; Birtok Ferenc, Bodoni Árpád, Gellért László, Oláh Áron, Pál Dénes ötödéves, Gáll Sándor negyedéves, Kovács Jakab, Sófalvi József, Gál Gyula harmadéves, Ambrus György, Bali Lajos, Madarász Ferenc, Székely Gergely, Szoboszlay Aladár, Veres Imre másodéves és Trebits Jenő elsőéves teológusnövendékeket.

Szentiványi Róbert és Erőss Alfréd teológiai tanárok hasonlóan gondolkodtak, mint Mindszenty József a papszentelés ügyében. Ők ketten, valamint a Bernardinum tanári kara a jelölteket a rendek felvételére alkalmasnak találta. Márton Áron püspök a háborús viszonyok miatt elbocsátó levelet nem tudott adni, ezért Serédi Jusztinián esztergomi érsek és Szentiványi Róbert közbenjárására az Apostoli Szentszék felhatalmazta Mindszenty József veszprémi püspököt, hogy Birtok Ferenc, Bodoni Árpád, Gellért László, Oláh Áron, Pál Dénes ötödéves kispapokat egy szentmisében alszerpappá, szerpappá és áldozópappá szentelje.

Ilyen eseményre a magyar egyháztörténetben addig még nem volt példa, hogy a három nagyobb rendet egy napon, egy misén szolgáltasson ki egy püspök. (Figyelembe véve, hogy a főpásztor fogoly volt, és a szentségek kiszolgálása börtönben történt.) A szerpappá és áldozópappá szentelés között pár napot szoktak hagyni. Gáll Sándor negyedéves hallgató az utolsó kisebb rendeket, az exorcista és akolitus rendet kapta meg a szentelés során.

Mindszenty József püspök mindegyik erdélyi kispapot a gyulafehérvári egyházmegye szolgálatára szentelte fel. A növendékeknek Zircről gyalog kellett bemenniük Veszprémbe a szentelésre télvíz idején. A szentelés alatt az erdélyi kispapokat a földről úgy kellett felsegíteni, mert a fáradtságtól és a hideg padlótól egyedül nem tudtak felkelni. Senkinek nem volt egyházi ruhája, csak a fekete reverenda. Katakombai, őskeresztény hangulat volt a szentelés alatt.

Erőss Alfréd későbbi gyulafehérvári segédpüspök a szentelő Mindszenty József püspöknek verssel tisztelgett:

Krisztus útnak indult

Öt tanítványom reggel útnak indult.

Az ország útján sárban, verítékben,

szent gondolatban, én is velük léptem,

és csatakosan léptünk be a várba.

A püspök őket börtönében várta.

Öt tanítványom reggel útnak indult.

A börtönben szentelte őket Papnak:

Isten-szabadság kegyelmét vivőknek,

megváltás, – örök élet – hirdetőknek.

Az embereknek rabja most a Püspök…

És szenved, mert a szegényekért küzdött.

A börtönben szentelte őket Papnak.

Nem volt ott alba, csillogás, melegség,

csak áhítat, Szentlélek és karizma.

Sáros a csizma, de a lélek tiszta.

Sötét a börtön, de a nyirkos földön

öt ifjú szívben Isten napja följön,

Hogy millióknak legyen szűz-melegség.

Öt tanítványom friss áldása rajtam.

Derüljön Isten-boldogság csírája.

Hatalmuk minden hatalomnak Királya.

S a jegy, amit beléjük írt a Lélek:

örök, miként a boldogság s az Élet,

melynek áldása mindörökre rajtam.

Öt tanítványom reggel útnak indult…

A keresztútján: tűzben és tövisben.

Most együtt megyünk: Országutunk az Isten,

lelkünk a Lélek és testünk az oltár

bennünk az Ige, buzdít, int és szolgál.

Öt levitában Krisztus útnak indult.

1944. december 10.

