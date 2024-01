Legyenek a béke hírmondói és eszközei – Martí Zoltán kapta a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat

A Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíj átadását hagyományos módon szentmise előzte meg, amelyet Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke főcelebrálásával, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök; Marton Zsolt váci megyéspüspök; Tóth Tamás, az MKPK titkára; Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora és Németh Gábor, az MKPK Titkárságának irodaigazgatója koncelebrálásával tartottak meg az Egyetemi templomban.

A szentmise elején Veres András püspök kérte Szalézi Szent Ferencnek, a keresztény újságírók pártfogójának, oltalmazójának, segítőjének közbenjárását a jelenlévőkre, valamint azokra a médiában dolgozó munkatársaikra, akik az elmúlt egy esztendőben távoztak a földi életből.

A szentmisét a jelenlévőkért mutatta be az MKPK elnöke, valamint azokért, akik szerettek volna eljönni az ünnepre, de nem tudtak jelen lenni.

Veres András homíliájában utalt arra, hogy Ferenc pápa január 21-én meghirdette az imádság évét. A győri megyéspüspök a Szentatya szavai nyomán kérte, hogy „mindnyájan iratkozzunk be a Szűzanya iskolájába, hogy megtanuljunk jól imádkozni”.

„Szeretném, ha ma és mától a békéért imádkoznánk”, hiszen oly nagy szükségünk van erre, s a keresztény újságírók imájára kiváltképpen is, hiszen ők az emberek javát, a béke ügyét szolgálják – tette hozzá a főpásztor.

Jézus a hegyi beszédben boldognak mondja a békességszerzőket, mert az Isten fiainak fogják őket hívni, és a feltámadott Úr a tanítványokat így köszöntötte: „Békesség nektek!”; s minden szentmisében így köszönti a pap is a híveket – mutatott rá a szentmise szónoka. – Isten gyermekei keresik a békét, és ebben segítenek másokat is, de ez állandó küzdelmet jelent. A béke Isten ajándéka, a békétlenség pedig egyértelműen az emberi bűn következménye, amely növekedvén egyre elviselhetetlenebbé teszi a létet.

A főpásztor a II. Vatikáni Zsinat tanítása alapján hangsúlyozta, hogy a béke nem hatalmi kérdés, nem a háború hiánya, vagy valamiféle egyensúly, hanem Isten ajándéka. Gyümölcse az, hogy képessé válunk az irgalomra, a megbocsátásra egymás iránt. Ez a lelki béke. Szent VI. Pál mondta: ha békét akarsz, dolgozz az igazságosságért. E gondolat szelleme szembemegy a kommunizmus idején hangoztatott elvvel: ha békét akarsz, készülj a háborúra.

Szent VI. Pál ajánlata az emberiségnek magában foglalja az alázatosságot: emberi kapcsolatainkat nem határozhatja meg a hatalmi gőg – emelte ki szentbeszédében Veres András püspök. – Jézus tanítványai a béke küldöttei, ahogy az volt Szalézi Szent Ferenc is, aki a protestánsok és a katolikusok közötti békét munkálta a saját korában.

S a keresztény újságíróknak ma is a béke küldötteivé kell válniuk, de a különféle érdekeken felülemelkedve, az igazság szolgálatában

– hangsúlyozta a győri megyéspüspök.

Ferenc pápa úgy fogalmazott: Isten békéje a szív megtérése, s ezt önmagunkkal, embertársainkkal, és a teremtett világgal kapcsolatban mondta a Szentatya – tette hozzá az MKPK elnöke.

„Imádkozzunk és tegyünk is azért, hogy érezhessük Isten ajándékát, a békét. Ehhez kívánok önöknek bátorságot és erős hitet. Legyenek a béke hírmondói és eszközei!” – zárta beszédét Veres András püspök.

A szentmise után következett a Szalézi-ösztöndíj átadása a Központi Papnevelő Intézet dísztermében.

A díjátadón Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mellett részt vett Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök; Marton Zsolt váci megyéspüspök; Tóth Tamás, az MKPK titkára; Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora és Németh Gábor, az MKPK Titkárságának irodaigazgatója.

Veres András püspök köszöntőjében hangsúlyozta: „Nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem mindannyiukat, akik nagy becsben tartják és művelik is a keresztény újságírást; elkötelezetten dolgoznak e kis országban, s talán nincsenek sokan, de tudom, hogy jóval többen vannak azok, akik fontosnak tartják a keresztény értékrendet, ezért szorgalmazom, hogy tágítsuk a köreinket. És imádkozzunk azokért is, akik tisztelik értékeinket, habár közösséget nem vállalnak velünk.

Azt is tudom, hogy sokan szurkolnak nekünk, s a Gondviselés pedig átsegít minket a küzdelmeken – folytatta a püspök. – Szeretném, ha éreznék, hogy olyan közösséghez tartoznak, amelyben Isten mindig segít a nehézségekben, amikor az értékrendünket képviseljük ebben a világban a nem hívő emberek számára is. Hiszem, hogy az ő életüket is a szeretet teszi boldoggá, széppé” – tette hozzá az MKPK elnöke, majd elmondta: „az idei díjazott is elkötelezetten képviseli a kereszténységét, éli ezt az értékrendet, és itt, a díjátadón szép számban vannak jelen, akik ennek örülnek, s őt támogatják. Ő és társai fiatalosan, lendületes munkával megtalálták a helyüket a magyar média világában: befogadóak, megnyerőek, mélyen krisztusiak”.

A következőkben a Magnificat együttes a You raise me up (Te erőt adsz) című dalt, Brendan Graham és Rolf Lovland szerzeményét adta elő.

A zenekar létrejöttét a pandémia alatt végzett szolgálatuk inspirálta. Azóta alkalomszerűen vállalnak koncerteket. Az állandó tagok – Varga Móni, Dolhai Attila énekes-színművész és Lambert Attila, a Magyar Kurír fotóriportere – mellett jelenleg Kovács Ágnes, Bellák Miklós és Kuthi Krisztián zenél a csapatban. Korábban Csókay András professzorral, Földi-Kovács Andrea újságíróval és Lackfi János költővel közös zenés imaesteken is felléptek. Tavaly második alkalommal hangzott el dicsőítő koncertjük a Szent István-bazilikában a Katolikus Karitász javára.

A Magnificat a Közpoti Papnevelő Intézetben megtartott ünnepségen a továbbiakban Leonard Cohen Halleluja című művét adta elő.

A rendezvény a Szalézi-díj átadásával folytatódott.

Az újságírói hivatás megbecsülésének jeléül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2001-től minden évben ösztöndíjjal támogatja a nem egyházi média egy-egy munkatársát a keresztény értékrend szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítéséért. 2024-ben a Szalézi Szent Ferenc-ösztöndíjat a jelölések alapján a püspökök testülete Martí Zoltánnak, a 777. blog főszerkesztőjének adományozta.

A díjazott méltatásában elhangzott: „Martí Zoltán tehetséges újságíró-riporter, egy talpraesett, bátor fiatal, aki a mai kor nyomása ellenére nem alkuszik meg – bátran vállalja hitét, és keresztény értékrendre alapozott véleményét. Szakmájában mer kritikus lenni, kérdéseket feltenni, és félinformációk közlése helyett utánajár egy-egy történésnek. Őszinteség, kíváncsiság és folyamatos lelkesedés jellemzi. Ahogy magáról mondja, két szenvedélye hajtja: a hit és a magyar futball.”

Martí Zoltán katalán édesapja és magyar édesanyja negyedik gyermekeként született. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2014-ben szerzett kommunikáció és médiatudomány diplomát. 2014 óta a közmédia, 2016 óta az M4 Sport munkatársa. Eddig két olimpián vehetett részt tudósítóként: a tokiói nyári játékokon és a pekingi téli olimpián. Ott volt Szilágyi Áron történelmi győzelménél; elsőként kérdezhette az olimpiai bajnok Lőrincz Tamást. De a nemzetközi és hazai futball is közel áll hozzá: dolgozott Európa-bajnokságon, három Bajnokok Ligája döntőn, valamint a Ferencváros nemzetközi szereplését is évek óta testközelből figyeli. 2023-ban a sportot kevésbé követők is láthatták a közmédia képernyőjén, hiszen az a megtiszteltetés érte, hogy Novák Katalin köztársasági elnökkel is interjút készíthetett. Tavaly a közmédia az év riporterének választotta. Martrí Zoltán 2016 áprilisában alapította barátaival a 777-et, azzal a céllal, hogy tanúságot tegyenek hitükről hiszen, ahogy jelmondatuk is hirdeti, a „hit nem magánügy.” Az oldalra eddig több száz cikket és interjút írt, valamint podcast-beszélgetést vezetett. Munkásságának köszönhetően a 777 rövid időn belül meghatározó médiummá vált. Mindemellett a 777 csapatával közösséget is építenek: többek között imaesteket, beszélgetős eseményeket, rorátékat is szerveznek. Szolgálatát önkéntesként végzi, szabadidejét áldozza arra, hogy a 777-en keresztül egyre többen ismerhessék meg Isten szeretetét. 2023 áprilisában egyike lehetett azon magyar újságíróknak, akik Rómából együtt utazhattak Ferenc pápával háromnapos magyarországi apostoli látogatására. A látogatás minden mozzanatát a vatikáni sajtóstáb részeseként kísérte végig, majd vissza is repülhetett a Szentatyával Rómába. Az eseményfolyamról egyszerre tudósította a 777 és a pápalátogatás hivatalos honlapjának olvasóit, valamint a közmédiát. 2023 nyarán a megújult Magyar Katolikus Újságíró Szövetség (MAKUSZ) elnökségének is tagja lett. A díjazott feleségével, Martí-Pintér Lillával Budapesten él. Lilla több éven keresztül volt a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének elkötelezett munkatársa; jelenleg a budapesti Szent István-bazilika gondokságán dolgozik. A tavalyi esztendő feledhetetlen év lehetett a házaspár számára, hiszen októberben megszületett Jakab fiuk.

A Szalézi-díjat Veres András, az MKPK elnöke adta át Martí Zoltánnak, aki átvehette a Magyar Kurír ajándékát – az Új Ember több kiadványát – is.

A díjazott köszönetét fejezte ki az ösztöndíjra őt jelölő püspököknek, a munkáját segítő háttércsapatnak, a családjának, valamint, ahogy mondta: köszöni a díjat a nagy családjának, az Egyháznak, s nagyon büszke erre az elismerésre.

A rendezvény végén Cody Carnes és Kari Jobe The blessing (Az áldás) című művét hallhatták a jelenlévők, a Magnificat együttes előadásában.

A díjátadó ünnepi fogadással zárult a Központi Papnevelő Intézet Káptalan-termében.

Körössy László/Magyar Kurír