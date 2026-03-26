Lelki adoptálás és püspöki szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a győri székesegyházban

Az igazi növekedés mindig időbe telik, és mi valahogy mindig félúton vagyunk a régi és az új, a reménykedés és a beteljesedés között – mondta szentbeszédében Martos Levente Balázs püspök. – Ez rendkívüli erővel megmutatkozik akkor is, amikor az angyal Máriát köszönti. Az angyal az ígéretek beteljesedéséről beszél. Ez a pillanat első és egyetlen, de nem előzmények nélküli. Azt látjuk a Magnificatban, hogy Mária tele van ősei hitével. Az ő hitében ott van egész Izrael várakozása és reménye, ugyanakkor ő a tiszta spontaneitás.

Az igenje évszázadok előkészítése után teljes erővel szólal meg. Egészen helyet ad az újnak, az érkezőnek.

Annak, aki egyszerre az ígéretek beteljesedése, és teljesen új.

Amikor az Ige megtestesülésére gondolunk, egyszerre hisszük, hogy a próféták szava beteljesedik. A sokszor elismételt Hitvallás íme célhoz ér. És közben Isten olyan erővel jelenik meg a világban, ami azelőtt felfoghatatlan volt. A kinyilatkoztatás Isten önnön szeretetének feltárása. Történelmi tény: a Fiúisten emberré lett, belépett ebbe a világba, és ez a történelmi út, hogy Isten helyet készít, egészen szabad, egészen szent, egészen új.

Kérjük együtt a Szűzanya bátorságát, amellyel abban a pillanatban a várt és mégis egészen új jövőre igent mondott. Az apostolok legalább annyira keveset tudtak arról, hogy milyen lesz az Egyház jövője, mint amennyire Mária keveset tudott arról, hogy milyen lesz Jézus mellett állni gyermekkorában, felnőttkorában, nyilvános működése idején, aztán a kereszt alatt.

Igent mondott Istennek, igent mondott egy megdöbbentően új jövőre.

Magunkba roskadunk, és közben várjuk, hogy valaki felemeljen, és váratlanul segítsen az élet új kincseit hordozni.

A mai szentmisében is térdet hajtunk, de talán szabad mondani, hogy le is roskadunk, amikor a megtestesülést említjük a hitvallásban, és majd aztán a hitvallás után elvégezzük ezt a rövid szertartást, amellyel új életek mellé akarunk odaállni imádsággal és szeretettel – zárta lelkigyakorlatos elmélkedését Martos Levente Balázs püspök.

A Hiszekegy imádsága után volt lehetőség ígérettételre az egyedülállóknak, özvegyeknek, házaspároknak és többgyermekes családoknak, hogy kilenc hónapon át – 40 héten keresztül – mindennap elimádkozzanak egy tized rózsafüzért, valamint a veszélyben lévő magzatokért és szüleiért való fohászt.

A Győri Egyházmegye Családbizottsága kezdeményezésére, az egyházmegye területén lévő több plébánia hívő közössége csatlakozott a József Szövetség által terjesztett lelki adoptálás eseményéhez.

A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

A megfogant gyermek lelki adoptálásának kezdetei a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódnak. A lelki adoptálás imája válaszként született a Szűzanya kérésére, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, melyek leginkább megsebzik az ő Szeplőtelen Szívét.

Az imádságot Lengyelországban először 1987-ben, a varsói Szentlélek pálos templomban gyülekező „Nemzedékek Őrei” elnevezésű egyetemista csoport mondta el. Ugyanebben az évben, február 2-án itt tették le először a lelki adoptálás ígéretét, és terjedt el később egész Lengyelországban, majd annak határain túl is. Az imádság terjesztését 1997. március 31-én a varsói Érseki Hivatal engedélyezte. A lelki adoptálás Szent II. János Pál pápa áldását is megkapta.

Mindennap megfogan valahol egy gyermek, ezért minden nap alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük az imádságot, és így lelki védelmünk alá vegyük az új életet. A lelki adoptálást ajánlott ünnepélyes módon elkezdeni, nagyobb események és egyházi ünnepek alkalmával.

Az adoptálók mindennapi imája a tized rózsafüzér mellett: Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

A szentmise végén Böcskei Győző székesegyházi plébános köszönetet mondott a lelkigyakorlaton szolgálatot végző lelkipásztoroknak és a híveknek, hogy eleget tettek a lelkigyakorlatra szóló meghívásnak. A Győri Esperesi Kerület esperese külön köszönetet mondott Veres András győri megyéspüspöknek és Pápai Lajos nyugalmazott győri püspöknek, hogy vállalták a bűnbánat szentségének kiszolgáltatását. Kifejezte háláját Martos Levente Balázs püspöknek is, hogy szavai által lélekben megerősödve a szent három napot és Urunk feltámadásának ünnepét élő hittel és örömmel ünnepelhetik.

Forrás: lelkiadoptalas.hu.; József Szövetség; Győri Egyházmegye (1, 2)

