Lelkigyakorlatok elváltaknak, egyedülálló szülőknek, párkeresőknek Mátraverebély-Szentkúton

A Mátra és a Cserhát találkozásánál fekvő ferences zarándokhelyen sok csoda történik – sokszor az itt szervezett lelkigyakorlatokon is hihetetlennek tűnő változások zajlanak le.

Madocsai Bea, az elváltak lelkigyakorlatának vezetője az Emmánuel Közösséggel húsz éve szervez kurzusokat a témában, elsősorban Budapesten, évente egyszer pedig Szentkúton. Ő abban látja a legnagyobb csodát, ha a gödör mélyén lévő, szenvedő emberek a teljes reményvesztettség után képesek újra hinni, hogy lehetnek még boldogok.

A feldolgozás sokkal jobban, gyorsabban megy segítséggel. Sokan mondják: miért nem jöttek előbb, mennyivel könnyebb lett volna… Idővel sok por rakódik a sebekre, vagy félreteszik a fájdalmat magukban, s nem jutnak el a megbocsátásig, ami nem azt jelenti, hogy elfelejtik a bántalmakat, hanem hogy már nem ez határozza meg az életüket – véli a főszervező.

A kurzusok résztvevői között volt, akinek hosszú idő után rendeződött a házassága, ugyanakkor a lelkigyakorlat üzenete nem ez. A boldogság nem attól függ, visszajön-e a párunk, hanem hogy elhisszük-e, hogy Isten szeret minket. Vele teljes életet élhetünk – mondta Madocsai Bea, aki az utóbbi években azt tapasztalta, egyre több egyedül maradt férfi érkezik a „talpra állító” hétvégékre. S míg korábban a rövid idő után véget érő házasságokat követően keresték meg őket, most nem ritka, hogy 20-30 évnyi közös élet után zátonyra futott kapcsolatokból kerülnek ki résztvevők. A templomban köttetett, szentségi házasságok felbomlása után sokan azt hiszik, hogy elváltan már nincs helyük az Egyházban. Pedig erről szó sincs. Ez a lelkigyakorlat is mutatja, hogy az Egyház nem akarja elengedni a kezüket, számol velük, és számít is rájuk.

A háromnapos programra nem csak gyakorló vallásosak jelentkezhetnek. A ferencesek ajtaja valamennyi egyedülálló szülő, apa, anya, a válás friss vagy korábbi sebeit hordozó, lelki gyógyulást kereső előtt nyitva áll.

A mátraverebély-szentkúti kegyhelyen februárban gyermekre vágyóknak és párkeresőknek is szerveznek lelkigyakorlatot.

Forrás: Mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely

