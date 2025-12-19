Lengyel egyetemek: Az akadémiai közösség mutasson irányt a lengyel–német kapcsolatok alakításában

Az egyetemek mint a kiengesztelődés építői című levél a német főpásztorok 1965. december 5-i válaszlevelének 60. évfordulójára emlékezve született, amely A lengyel püspökök üzenete német testvéreikhez Krisztus püspöki szolgálatában című dokumentumra válaszul született meg. Ez az esemény a II. világháború utáni lengyel–német kiengesztelődés egyik legfontosabb mérföldköve volt.

Húsz évvel a második világháború befejezése után, 1965. november 18-án a II. Vatikáni Zsinaton részt vevő lengyel főpásztorok üzenetben fordultak a német püspökökhöz, arra hívva őket, hogy vegyenek részt a lengyel nép 966-ban történt megkeresztelkedésének ezeréves jubileumi ünnepségein, és testvéri párbeszédre hívták őket. Elfogadva a kiengesztelődés üzenetét a német püspökök – akik szintén Rómában részt vettek a II. Vatikáni Zsinat lezárásán – néhány nappal később válaszoltak az üzenetre. Itt olvashatnak bővebben erről.

Három rektor közös fellépése

A 2025. december 4-i levél aláírói: Mirosław Kalinowski, a Lublini Katolikus Egyetem rektora, Robert Tyrała, a krakkói II. János Pál Pápai Egyetem rektora, valamint Sławomir Stasiak, a wrocławi Pápai Hittudományi Kar rektora. Az intézményvezetők megállapítják: amit a lengyel püspökök üzenetükkel elkezdtek építeni, és amire a német püspökök választ adtak, az „ma aggasztó módon omladozik.”

Az 1989-es történelmi szentmise felidézése

A levélben a rektorok felidézik az 1989-ben Krzyżowában bemutatott történelmi jelentőségű szentmisét, amelyen részt vett Tadeusz Mazowiecki lengyel miniszterelnök és Helmut Kohl német kancellár is, akik jelképesen kifejezték a kiengesztelődés szándékát. A levél szerzői hangsúlyozzák: napjainkban nem újabb, az 1965-ös vagy 1989-es eseményekhez hasonló nagy horderejű gesztusokra van szükség, hanem e gesztusok mélyebb tartalmi megalapozására, amely jelenleg hiányzik.

Mint írják: „A határ mindkét oldalán hiányoznak azok az emberek, akik képesek lennének a párbeszéd és a megértés terének megteremtésére, közös projektek elindítására, és akik elsőként kezdenének hidakat építeni az újra felemelkedő falak helyett.”

Egységes hang

A levél szerzői azt javasolják, hogy az akadémiai közösség vállaljon iránymutató szerepet a mai lengyel–német kapcsolatok alakításában.

„Mi, a lengyel és a német egyetemek képviselői, mutassunk példát arra, miként lehet napjainkban aktuális módon építeni a kiengesztelődést” – hangsúlyozzák a rektorok. Figyelmeztetnek arra is, hogy Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója figyelmeztető jel kell hogy legyen, amely különösen erősen jelez akkor, amikor a lengyel és a német nemzetet elválasztó tényezőkre összpontosítunk.

A tudományos közösségek egysége

„Emlékezzünk arra, mi történik, amikor egymással ellentétes oldalon állunk” – írják a levél szerzői, akik elkötelezik magukat az Oderán túli tudományos közösséggel való mélyebb együttműködés mellett.

„Kapcsolatainkban és találkozásainkban arra törekszünk, ami szélesebb társadalmi kötelékké válhat. A fiatalokat is bevonó tudományos párbeszéd és a közös, határokon átívelő kutatási projektek legyenek hidak közös határfolyónk felett” – zárják levelüket a Lublini Katolikus Egyetem, a krakkói II. János Pál Pápai Egyetem és a wrocławi Pápai Hittudományi Kar rektorai.

A teljes levél angol nyelven itt olvasható.

