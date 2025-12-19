Leó pápa megköszönte a szerzetesnővéreknek, hogy tanúságot tesznek az evangéliumról a peremvidékeken

Emlékeztetve „Szent VI. Pál látomására”, aki a II. Vatikáni Zsinat nyomán a szerzetesi élet megújulását szorgalmazta a modern világban, XIV. Leó pápa háláját fejezte ki a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója minden tagjának, hogy „hűséggel és bátorsággal” végzik küldetésüket. A szervezet 1965. december 8-án történt megalapításának 60. évfordulója alkalmából Oonah O’Shea nővérnek, az UISG elnökének címzett levelében a Szentatya hangsúlyozta: „Csatlakozom hozzátok hálával azért, ahogyan az unió előmozdította ezt a küldetést.”

A pápa emlékeztetett arra, hogy az UISG hatvan év során hogyan teremtett teret a párbeszédre mind a hat kontinens elöljárói között, megosztva „karizmáik gazdagságát” és a Szentlélek ajándékait „az Egyház és a világ javára”.

A remény missziós tanítványai

XIV. Leó rámutatott: a jelenlegi időket „gyors változások és számos sürgető szükséglet jellemzi”. A szerzetesnővérek elkötelezettsége a peremvidékeken az együttműködésben és a misszióban „az evangélium erőteljes tanúságtételévé válik” – fogalmazott a pápa. – Az a tény, hogy „ez az évforduló egybeesik a remény szentévével, különös kegyelem”.

Ezért annak a kívánságának adott hangot a Szentatya, hogy ebben a „szent időben” az unió újítsa meg minden tagjában a „hívást, hogy zarándokok és a remény missziós tanítványai legyenek –

olyan nők, akik a megszentelt életben gyökerezve és a Lélek vezetésével segítenek felébreszteni a bizalmat, begyógyítani a sebeket, és együttérzéssel és örömteli kitartással kísérik Isten népét”.

A pápa azzal zárta levelét, hogy Máriára, „az Egyház Anyjára és a hűséges tanítványság példaképére” bízza őket.

Egy még megíratlan jövő

Az Oonah O’Shea nővér által kiadott nyilatkozat szerint: „Hatvan évvel ezelőtt alapították az Rendfőnöknők Nemzetközi Unióját, hogy egyesítsen, meghallgasson és építse a szeretetközösséget. Ma egy olyan történelmet ünneplünk, amely folyamatosan fejlődik, a jövőbe tekint és nyitott az új horizontokra.”

Az unió elnöke bejelentette, hogy a 60. évforduló alkalmából az UISG bemutatja a Megszentelt élet – Egy átalakító remény című új dokumentumfilmjét, amely nyomon követi a világméretű női szerzetesrendek hálózatának útját, és történeteken, kultúrákon és kontinenseken keresztül mutatja be a megszentelt élet mai arcát.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír