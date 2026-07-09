Lépjünk közelebb hozzájuk – Beszélgetés Balogh Bence Piarista Junior Pedagógus díjas tanárral

Az alábbiakban részleteket olvashatnak a Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium – röviden Szegedi Piarista Iskola – tanárával készült interjúból.

– A piaristák a rend születése óta mindig is élen jártak a tudományok művelésében, a technológiai és módszertani újításokban. Lehet mondani, hogy a piarista iskola közegének is van szerepe az oktatástechnológia terén elért eredményeidben?

– Természetesen. A (…) mikrokörnyezet meghatározó. Úgy gondolom – bár ebben bizonyára elfogult vagyok –, hogy egy piarista iskola az a közeg, amely ennyire keretek között tudja tartani az embert. (...)

– (...) ősszel Szegeden egy újabb konferencia (...) lesz, amely az atipikus fejlődésű gyerekek oktatásának témáját dolgozza majd fel. Hogyan jött a találkozó gondolata?

– Az egyik ok, hogy szeretnék minden diáknak a lehető leghatékonyabban segíteni a fejlődésében. Aztán jön a valóság: találkozunk egy ADHD-s diákkal, akinél a korábbi gyakorlatok egyszerűen nem működnek. Ilyenkor valami újat kell kitalálni, ehhez viszont már kevés a saját tapasztalat. Kellenek a szakkönyvek – amelyekből szerencsére egyre több jelenik meg –, de ezek sem feltétlenül pedagógiai jó gyakorlatokat mutatnak be. Akkor

hogyan tudunk mi, pedagógusok igazán fejlődni? Úgy, hogy találkozunk olyan szakemberekkel, akik valóban értenek ehhez, és tanulhatunk tőlük.

A másik személyes indíttatás: a fiam is ADHD-diagnózist kapott idén.

Egészen más otthon látni, hogy valaki másként működik, mások az igényei, amelyeket sokkal könnyebben ki tudnánk elégíteni, ha pedagógiailag, módszertanilag felkészültebbek lennénk, vagy egyszerűen megértőbbek tudnánk lenni.

A konferencia napján bárki betérhet hozzánk: szülő, óvodapedagógus, tanító, tanár vagy segítő szakember – bárki, aki úgy érzi, szeretne egy kicsit közelebb kerülni azok megértéséhez, akik másként működnek.

– Mindenfelé hallani, hogy az SNI-s tanulók száma sokszorozódik, ami egyre nagyobb kihívás elé állítja az iskolákat, Sok helyen már a hagyományos keretek között nem is lehetséges hatékonyan oktatni; közben a pedagógusokra jutó gyermekek száma nem csökken. (...) új pedagógiai szemlélet, új módszerek tudnak segíteni ezen a helyzeten?

– Szigethi Zsófia a Láthatatlan akadályok című könyvében (Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2025, 65–66. oldal) azt írja, hogy a 6–18 éves korosztályban körülbelül 70 ezer ADHD-s gyermek lehet érintett. Ha ma Magyarországon egymillió iskoláskorú gyermekkel számolunk, akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 10. diák ADHD-s. Ha a Szegedi Piarista Iskolát nézem, ahol egy évfolyamon körülbelül 100 diák tanul, ez átlagosan 7 ilyen diákot jelent évfolyamonként. Természetesen ez csak egy átlag, amelytől mindkét irányba lehet eltérés. Valóban nő a diagnózisok száma, és szülőként is érzékenyebbé válunk bizonyos helyzetekre, miközben laikusként is egyre gyakrabban találkozunk ezekkel a betűszavakkal. Ugyanakkor

a kérdés nem csupán az, hogyan bánunk azokkal, akik diagnózissal rendelkeznek, hanem az is, hogyan fordulunk azok felé, akik a tipikustól eltérően működnek;

tudok-e figyelni arra, ha egy diák másképp szeretne elsajátítani valamit, mint ahogyan az a megszokott, vagy ahogyan az számomra, tanárként biztonságos. Ez természetesen a komfortzóna elhagyásával is jár, de úgy gondolom, ez lassan elkerülhetetlenné válik. Talán a perspektíván kell változtatnunk. Nem biztos, hogy mindig egy 120 órás továbbképzés a megoldás; lehet, hogy

az első lépés egyszerűen az, hogy megpróbálunk közelebb lépni hozzájuk. Hiszek abban, hogy ezt a diákok megérzik és megértik, és ez már önmagában is egy – ha nem a legfontosabb – lépés a hatékonyabb kísérés felé vezető úton.

(...)

A konferencia délelőttjén plenáris előadásokat hallgathatnak meg a részvevők, míg délután tematikus workshopok közül válogathatnak.

Az előadóink között tudhatjuk a már említett Szigethi Zsófiát, aki gyakorló gyógypedagógus és egyetemi oktató, témája az autizmus és az ADHD kihívásai és támogatási lehetőségei a mindennapokban. A másik előadónk (...) Metykó Zsófia, aki autizmus spektrumzavarral és ADHD-val együttélő marketingszakember. Harmadik vendégünk pedig Nagy Péter, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese, az ADHD hazai kutatásának egyik legismertebb alakja.

Ha nem egy piarista iskolában lennénk, akkor ez a nap „csak” erről szólna. De én abban bízom, hogy akik eljönnek hozzánk, és részt vesznek ezen a konferencián, (...) támogató közösséggé tudnak válni, ahol szülők és tanárok együtt gondolkodhatnak azon, hogyan segíthetünk az atipikus fejlődésű gyerekeknek a mindennapok minél hatékonyabb lebonyolításáért.

Az interjú teljes terjedelmében IDE kattintva olvasható.

Az idők jeleire figyelve – Atipikus fejlődésű gyerekek(kel) a mindennapokban címet viselő konferenciát október 2-án, a Szegedi Piarista Iskolában tartják 8 és 15 óra között. További részletek a Facebook-eseménynél.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya

Magyar Kurír