Magyar szerzetesek mennek Munkácsra, hogy Európa és a világ békéjéért imádkozzanak

A béke várja prófétáit – hirdette meg negyven évvel ezelőtt, 1986-ban Szent II. János Pál pápa az első vallásközi imanapot a békéért. A magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája ezt a mondatot választotta mottójául, amikor csatlakozott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagyböjti felhívásához.

Mély együttérzéssel tekintünk a szomszédságunkban, Ukrajnában zajló háborúra, ezért az Eucharisztikus lánc imaalkalmához kapcsolódva április 1-jén személyesen is ellátogatunk a munkácsi Szent Márton-székesegyházba. Lucsok Péter Miklós OP püspök atyával és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjaival közösen imádkozunk, hogy tanúságot tegyünk az alábbiakról:

1. Osztozunk a szenvedésben és szolidaritást vállalunk

Látjuk a szétszakított családokat, a gyászt, a félelmet és az otthonukat elhagyni kényszerülőket. Ahogyan XIV. Leó pápa fogalmazott:

a béke útja: a felelősség.”

Keresztényként felelősségünk van abban, hogy ne engedjük úrrá lenni a közönyt. Szolidaritásunk Munkácson annak a kinyilvánítása, hogy egyetlen testvérünk sincs egyedül.

A béke építése ott kezdődik, amikor rátekintünk a szenvedőkre. Mindannyiunknak ki kell vennünk részünket abból, hogy visszaszorítsuk a gyűlöletet, az erőszakot, a szembenállást, és gyakoroljuk a párbeszédet, a békét és a kiengesztelődést.

2. Elutasítjuk az erőszak logikáját

A történelem és saját korunk drámái is megmutatták: a fegyverek sosem hoznak igazi megnyugvást. Hisszük, hogy „a béke a rend nyugalma”, ahogy azt Szent Ágoston tanította (Isten városa 19,13), és ez a rend nem épülhet a másik ember elnyomására. Keresztény identitásunk fokmérője, hogy – követve Krisztust – kompromisszumok nélkül a béke útjára lépünk.

Meggyőződésünk, hogy a megtestesülésben és a keresztáldozatban olyan erő lakozik, amely elhozza a fényt azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje (vö. Lk 1,79).

3. Isten irgalma határt szab a gonosznak

Sokszor érezzük úgy, hogy a béke megteremtése meghaladja az emberi képességeket, és a világ hatalmasaival szemben az imádság csupán erőtlen próbálkozás. De ahogyan Gintaras Grušas érsek emlékeztetett minket:

Minden szív, amely Istenhez fohászkodik, olyan hellyé válik, ahol határt szabnak a gonosznak. A béke egy olyan szívvel kezdődik, amely engedi, hogy Isten megtisztítsa.”

Munkácsi imádságunkkal – ahogy az európai püspökök idézik XIV. Leó pápát – „fegyvertelen és lefegyverző békét” kérünk Ukrajnában és a világban mindenütt. Hisszük, hogy Isten irgalma és jelenléte erősebb minden fegyvernél, és a gonosznak nincs utolsó szava a történelemben.

4. Felhívás

Kérjük a ránk bízott szerzetesközösségeket, a híveket és minden jóakaratú embert, hogy április 1-jén lélekben kapcsolódjanak munkácsi zarándoklatunkhoz.

Imádkozzunk együtt a fegyverek elhallgatásáért, a szívek megtisztulásáért és azért, hogy az evangélium világossága elhozza a valódi békét Ukrajna, a Szentföld és az egész világ számára.

Budapest, 2026. március 25.

Zsódi Viktor SchP

tartományfőnök,

a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke

Forrás: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye (archív)

Magyar Kurír