Magyar szerzetesek mennek Munkácsra, hogy Európa és a világ békéjéért imádkozzanak

A béke várja prófétáit – hirdette meg negyven évvel ezelőtt, 1986-ban Szent II. János Pál pápa az első vallásközi imanapot a békéért. A magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája ezt a mondatot választotta mottójául, amikor csatlakozott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagyböjti felhívásához.
Mély együttérzéssel tekintünk a szomszédságunkban, Ukrajnában zajló háborúra, ezért az Eucharisztikus lánc imaalkalmához kapcsolódva április 1-jén személyesen is ellátogatunk a munkácsi Szent Márton-székesegyházba. Lucsok Péter Miklós OP püspök atyával és a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjaival közösen imádkozunk, hogy tanúságot tegyünk az alábbiakról:
1. Osztozunk a szenvedésben és szolidaritást vállalunk
Látjuk a szétszakított családokat, a gyászt, a félelmet és az otthonukat elhagyni kényszerülőket. Ahogyan XIV. Leó pápa fogalmazott:
a béke útja: a felelősség.”
Keresztényként felelősségünk van abban, hogy ne engedjük úrrá lenni a közönyt. Szolidaritásunk Munkácson annak a kinyilvánítása, hogy egyetlen testvérünk sincs egyedül.
A béke építése ott kezdődik, amikor rátekintünk a szenvedőkre. Mindannyiunknak ki kell vennünk részünket abból, hogy visszaszorítsuk a gyűlöletet, az erőszakot, a szembenállást, és gyakoroljuk a párbeszédet, a békét és a kiengesztelődést.
2. Elutasítjuk az erőszak logikáját
A történelem és saját korunk drámái is megmutatták: a fegyverek sosem hoznak igazi megnyugvást. Hisszük, hogy „a béke a rend nyugalma”, ahogy azt Szent Ágoston tanította (Isten városa 19,13), és ez a rend nem épülhet a másik ember elnyomására. Keresztény identitásunk fokmérője, hogy – követve Krisztust – kompromisszumok nélkül a béke útjára lépünk.
Meggyőződésünk, hogy a megtestesülésben és a keresztáldozatban olyan erő lakozik, amely elhozza a fényt azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje (vö. Lk 1,79).
3. Isten irgalma határt szab a gonosznak
Sokszor érezzük úgy, hogy a béke megteremtése meghaladja az emberi képességeket, és a világ hatalmasaival szemben az imádság csupán erőtlen próbálkozás. De ahogyan Gintaras Grušas érsek emlékeztetett minket:
Minden szív, amely Istenhez fohászkodik, olyan hellyé válik, ahol határt szabnak a gonosznak. A béke egy olyan szívvel kezdődik, amely engedi, hogy Isten megtisztítsa.”
Munkácsi imádságunkkal – ahogy az európai püspökök idézik XIV. Leó pápát – „fegyvertelen és lefegyverző békét” kérünk Ukrajnában és a világban mindenütt. Hisszük, hogy Isten irgalma és jelenléte erősebb minden fegyvernél, és a gonosznak nincs utolsó szava a történelemben.
4. Felhívás
Kérjük a ránk bízott szerzetesközösségeket, a híveket és minden jóakaratú embert, hogy április 1-jén lélekben kapcsolódjanak munkácsi zarándoklatunkhoz.
Imádkozzunk együtt a fegyverek elhallgatásáért, a szívek megtisztulásáért és azért, hogy az evangélium világossága elhozza a valódi békét Ukrajna, a Szentföld és az egész világ számára.
Budapest, 2026. március 25.
Zsódi Viktor SchP
tartományfőnök,
a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke
Forrás: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
Fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye (archív)
