Magyar ünnep Mexikóvárosban – Hazai forrásból újult meg a földrengés sújtotta Jézus Szíve-templom

A Mexikó állam térségét sújtó 2017-es földrengésben többek között megsérült a mexikóvárosi Jézus Szíve-templom is.

A mexikói főváros központi fekvésű Juárez negyedében található, Jézus Szíve tiszteletére szentelt római katolikus templom 1907-ben épült neoromán, helyenként neogótikus stílusban; később több alkalommal is bővítették, átalakították.

A templom érdekessége, hogy egykoron fontos központja volt a helyi magyar kolóniának, amit a magyar szenteket – köztük Szent Istvánt és Árpád-házi Szent Erzsébetet – ábrázoló, összesen hét ólomüveg ablaka is bizonyít, amelyek az 1956-os emigráns magyarok adakozásából készültek.

A templom hívőközössége lelkipásztoruk vezetésével rendszeresen imádkozik Magyarországért, főként Szent István király és Árpád-házi Szent Erzsébet, valamint a magyar szentek ünnepnapjain.

A 2017. szeptember 19-én Mexikó középső részén pusztító földrengés több száz áldozatot követelő természeti katasztrófa volt. Erőssége a Richter-skála szerint 7,1-es fokozatú volt; epicentruma Puebla állam területén 57 kilométer mélyen, a felszínen Puebla városától 55, Mexikóvárostól körülbelül 100 kilométer távolságra helyezkedett el.

A magyar vonatkozással is bíró templom felújításához a földrengés után a magyar kormány nyújtott anyagi támogatást. A munkálatok végeztével most a közösség tagjai hálaadó szentmisével terveznek ünnepelni, melynek főcelebránsa Salvador González Morales segédpüspök, Mexikóváros érsek-metropolitájának, Carlos Aguiar Retes bíborosnak általános helynöke lesz. Az eseményen hazánk képviseletében Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, valamint Németh Zoltán mexikói nagykövet is jelen lesznek.

A szentmisét mexikóvárosi idő szerint reggel 9 órától, magyar idő szerint 16 órától mutatják be, és a templom hivatalos Facebook-oldalán keresztül mi is részesei lehetünk – tájékoztatta szerkesztőségünket Németh Zoltán mexikói magyar nagykövet.

Fotó: Embajada de Hungría en México (Magyarország Mexikóvárosi Nagykövetsége)



Magyar Kurír