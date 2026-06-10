Márton Áron nyomában – Római és görögkatolikusok találkoztak Nagyváradon

Külhoni – 2026. június 10., szerda | 14:34
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Testvéries légkörben találkozott június 8-án Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus megyéspüspök a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye nagyváradi főesperesi kerületének papjaival, akiket Pék Sándor általános helynök kísért el. A találkozón jelen volt Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.

Virgil Bercea Márton Áron példamutató alakját is felidézte a találkozó során. 1948 őszén, amikor a kommunista hatalom a román görögkatolikus egyház felszámolására készült, Márton Áron körlevélben arra kérte papjait, hogy a görögkatolikus testvéreket előzékeny szeretettel a lehető legnagyobb hitbeli támogatásban és segítségben részesítsék.

A jelenlévőkhöz intézett beszédében Virgil Bercea püspök a papság titkáról és szépségéről, a Krisztushoz való hűségről, valamint arról a felelősségről beszélt, hogy minden időben és körülmény között az evangélium tanúi maradjunk. Arra hívta a jelen lévő papokat, hogy fedezzék fel újra az Isten és az emberek szolgálatában való teljes önátadás értékét. 

Felidézte a kommunista üldöztetés éveit, amikor a hitet gyakran rejtve kellett megélni, és a papi szolgálat bátorságot és áldozatot követelt. 

Visszaemlékezett saját pappá szentelésére is, amely titokban történt, letakart ablakok mögött. Beszélt az első liturgiákról is, amelyeket rendkívül egyszerű körülmények között mutatott be: térdelve, oltár nélkül, kehely helyett egy egyszerű poharat használva. E tanúságtételek hitelességükkel és lelki erejükkel mély benyomást tettek a hallgatókra.

A püspök szólt továbbá Márton Áron példamutató alakjáról is, akinek életét, lelki örökségét ebben az évben kiemelt módon ünneplik. A hit, az emberi méltóság és a vallásszabadság védelmében tanúsított bátorsága ma is irányt mutató példa az egész egyház és mindazok számára, akik hűségesen kívánják szolgálni az igazságot.

A találkozó alkalmat adott a testvéri eszmecserére, az elődök tanúságtételéért való hálára, valamint annak az elköteleződésnek a megújítására, hogy a szolgálatot nagylelkűséggel és állhatatossággal végezzék. Egy folyamatosan változó világban az ilyen alkalmak emlékeztetnek arra, hogy az egyház valódi ereje a hit hiteles megélésében és a Főpaphoz, Krisztushoz való hűségben rejlik.

Fordította: Szász István Szilárd

Forrás: Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Görögkatolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Eugen Ivuț

Magyar Kurír

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