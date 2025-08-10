Masolino da Panicale a 15. század elejének jelentős firenzei művésze volt. Több alkalommal is együttműködött a nagy hírnevű Masaccióval.

Masolinia születési helye a Firenze melletti Panicale volt, és 1423-ban csatlakozott az ottani festőcéhhez. Az 1420-as évek végén Magyarországon is alkotott. Rómában, Empoliban és Castiglione Olonában készült freskóciklusai által vált ismertté, de különösen is kiemelkedő a Masaccióval való együttműködéséből született firenzei Brancacci-kápolna díszítése az 1420-as években.

A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk közelebb hozni az olvasókhoz, amely egy legendát jelenít meg, mégpedig egy olyan történetet, amely hatására külön Mária-ünnep született.

A legenda körülményei a római Santa Maria Maggiore-bazilika felépítésének előzményei voltak. Ezen bazilika helyét a legenda szerint maga a Szűzanya mutatta meg. A 4. században, Liberius pápa idejében történt, amikor is egy Giovanni névre hallgató római patrícius és felesége vagyonát Mária tiszteletére szerette volna felajánlani. Erre a szándékra válaszként a Szent Szűz álmukban arra hívta őket, hogy azon a helyen építsenek az ő tiszteletére templomot, ahol a következő napon havat látnak. A csoda meg is történt, és másnap maga a pápa rajzolta le a templom alaprajzát Róma hét dombjának egyikén. Az általunk bemutatandó festmény ezt a jelenetet örökíti meg.

Masolino da Panicale: A Santa Maria Maggiore-bazilika alapítása, Havas Boldogasszony

A csúcsíves alaprajzba zárt alkotás felső részén a felhők felett Jézus és Mária kör alakban jelenik meg, amely a teljességet szimbolizálja. Jézus a területre mutat. Alattuk pedig a pápa rajzolja körbe a templom alaprajzát a körben álló tömegnek. Az alkotás különlegessége, hogy bár a legenda Máriáról szól, mégis Jézus az, aki a területre mutat.

Ezen ábrázolás azt hivatott kifejezni, hogy Mária személyét csakis a megtestesült második isteni személyen keresztül érthetjük meg igazán.

Az írás a Vasárnap 2025/32-es számában jelenik meg.

Forrás és fotó: Romkat.ro



