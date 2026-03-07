Megjelent a Vigilia márciusi száma

A márciusi szám élén Kęstutis Kėvalas, a litvániai Kaunas érsekének nagyböjti üzenetét olvashatják. Majd A kereszténység a Baltikumban című összeállításban Jakub Niedźwiedź A balti államok összefonódó története, Tölgyesi Beatrix A latgalok, Szilárdi Réka Vallási rekonstrukcionizmus a Baltikumban és Kuzmányi István Ismeretlen ismerős – zarándokúton a Baltikumban című írását. Pálfalvi Lajos Száműzött költő a jégkorszakból címmel Tomas Venclováról közöl esszét, Kecskés D. Balázs Belülről kifelé – Arvo Pärt „nagy titka” címmel tekinti át a zeneszerző munkásságát.

A Szép/Írás rovatban kortárs litván költők: Daiva Čepauskaitė, Marius Burokas, Giedrė Kazlauskaitė és Sigitas Geda versei szerepelnek.

A Vigilia beszélgetése rovatba Máté-Tóth András és Rosta Gergely készített interjú Atko Remmel észt vallásszociológussal.

A szépirodalmi részben Zsille Gábor, Fellinger Károly, Fehérváry Anikó, Lukács Flóra, Csuday Csaba, Gellén-Miklós Gábor és Takács Nándor versei, Patak Márta novellája, Hajnády Zoltán Tolsztoj útja a belső szabadság felé. Gondolatok I. A. Bunyin Tolsztoj megszabadulása című művéről és Imre Flóra Exegi monumentum (Horatius: Carmina 3.30.) című tanulmánya olvasható.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Halmai Tamás Tóth Krisztina Ingek című versét elemzi.

A Kritika rovatban Simon Attila méltatja Arisztotelész Metafizika című művének új magyar kiadását.

A Szemle rovatban Tóth Krisztina Szeleknek fordít. Versek 2020–2025, Imre Flóra „Egynyári lények. Versek; Élet a klasszikusok kertjeiben. Adamik Tamás klasszika-filológussal Simon Erika beszélget és Erik Peterson A monoteizmus mint politikai probléma című könyvéről találnak ismertetéseket.

