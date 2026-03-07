Megjelent a Vigilia márciusi száma

Kultúra – 2026. március 7., szombat | 17:28
2

A Vigilia ez évi harmadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A márciusi szám élén Kęstutis Kėvalas, a litvániai Kaunas érsekének nagyböjti üzenetét olvashatják. Majd A kereszténység a Baltikumban című összeállításban Jakub Niedźwiedź A balti államok összefonódó története, Tölgyesi Beatrix A latgalok, Szilárdi Réka Vallási rekonstrukcionizmus a Baltikumban és Kuzmányi István Ismeretlen ismerős – zarándokúton a Baltikumban című írását. Pálfalvi Lajos Száműzött költő a jégkorszakból címmel Tomas Venclováról közöl esszét, Kecskés D. Balázs Belülről kifelé – Arvo Pärt „nagy titka” címmel tekinti át a zeneszerző munkásságát.

A Szép/Írás rovatban kortárs litván költők: Daiva Čepauskaitė, Marius Burokas, Giedrė Kazlauskaitė és Sigitas Geda versei szerepelnek.

A Vigilia beszélgetése rovatba Máté-Tóth András és Rosta Gergely készített interjú Atko Remmel észt vallásszociológussal.

A szépirodalmi részben Zsille Gábor, Fellinger Károly, Fehérváry Anikó, Lukács Flóra, Csuday Csaba, Gellén-Miklós Gábor és Takács Nándor versei, Patak Márta novellája, Hajnády Zoltán Tolsztoj útja a belső szabadság felé. Gondolatok I. A. Bunyin Tolsztoj megszabadulása című művéről és Imre Flóra Exegi monumentum (Horatius: Carmina 3.30.) című tanulmánya olvasható.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Halmai Tamás Tóth Krisztina Ingek című versét elemzi.

A Kritika rovatban Simon Attila méltatja Arisztotelész Metafizika című művének új magyar kiadását.

A Szemle rovatban Tóth Krisztina Szeleknek fordít. Versek 2020–2025, Imre Flóra „Egynyári lények. Versek; Élet a klasszikusok kertjeiben. Adamik Tamás klasszika-filológussal Simon Erika beszélget és Erik Peterson A monoteizmus mint politikai probléma című könyvéről találnak ismertetéseket.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír

#egyház és állam #egyház társadalmi tanítása #egyháztörténet #irodalom #média #teológia

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató